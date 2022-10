Manes criticó a Macri y a Larreta: el contraataque del PRO, las peleas internas y la posible ruptura

"Llegó el momento". Esa fue la frase que Facundo Manes escuchó de parte de todos sus asesores para comenzar a levantar el perfil mediático y político. De esa manera, una de las figuras de la Unión Cívica Radical salió a criticar con dureza tanto a los halcones como a las palomas del PRO. Y lo hizo a lo grande.

En una entrevista en LN+, el médico dijo: “Macri tiene que reflexionar. En su Gobierno él tuvo un populismo institucional”. Y agregó sobre las causas por espionaje ilegal: “Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”.

Y agregó: “El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Otro que también lo hace es el populismo económico, representado por el kirchnerismo. Los dos son igual de graves. Tanto el ex presidente como la vicepresidenta Cristina Kirchner no nos permiten pensar en un país”.

Por último aseguró: “Hay dos liderazgos hoy en el país: uno es Cristina Kirchner, donde está Alberto Fernández, está (Sergio) Massa; y el otro que es Macri, donde está (Horacio Rodríguez) Larreta, (Patricia) Bullrich. Yo creo que esa antinomia nos impide pensar un país. Lo que estamos haciendo con el nuevo radicalismo, que es lo que hizo (Raúl) Alfonsín hace 40 años, es convocar a una nueva mayoría”.

De inmediato, las filas del PRO se cerraron en defensa de Macri y utilizaron las redes sociales para destrozar a Manes. El primero fue Darío Nieto, legislador porteño y hombre de confianza de Macri, que escribió: “¿Manes a quién te comiste? Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre”.

En la misma línea, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo escribió en Twitter: “Creó el PRO, fundó Juntos por el Cambio y cortó años de populismo. Mauricio Macri reivindicó el valor del esfuerzo, logró un cambio cultural y transformó la forma de hacer política. De kirchnerismo no tiene nada. Respeto y admiración”.

Por su parte, Silvia Lospennato, diputada nacional del PRO, aseguró: “Estoy orgullosa del gobierno del Presidente Macri. Demostramos que hay otro camino y que JxC necesita mucha más fuerza para hacer esos cambios. Desde 2017 en cada elección los argentinos nos están dando esa fuerza en el Congreso. Es JxC 2023 al que no le guste que siga su rumbo”.

En tanto, el ultramacrista Fernando Iglesias denunció que Manes quiere romper la alianza. “El video lo dice todo. No hay nada que agregar. Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo posible de una declaración como esta es romper la oposición”, aseguró desde su cuenta.

La salida de la UCR

Aunque para muchos es solo un deseo del oficialismo, la probable ruptura de Juntos por el Cambio está cada vez más cerca si se siguen de cerca los movimientos en la Unión Cívica Radical. De hecho es el propio Manes quien lo sugirió en varias entrevistas. Aunque todo dependerá de la estrategia que quieran seguir Martín Lousteau y Carolina Losada.

“Hay un nuevo radicalismo, como pasó con Tony Blair con un nuevo laborismo, como pasó con los Clinton con los nuevos demócratas, hay nuevas figuras como Carolina Losada, Martín Lousteau, quien te habla, que estamos hablando con figuras con experiencia de gestión como Valdés, Morales, Cornejo. Pero no alcanza con el radicalismo, hay que hablarle a los no radicales”, afirmó en una entrevista durante el fin de semana.

Y agregó: “Yo estoy a favor de que el radicalismo vaya con una fórmula radical, porque una fórmula cruzada sería regalarle la estructura radical al PRO y el PRO gobernó del 2015 al 2019. El radicalismo tiene que liderar una coalición del centro popular”.

Según cuenta desde el círculo de Manes, su deseo es ser candidato a presidente y que su vicepresidenta sea Losada. Con esa estructura, Lousteau iría por otro camino y será el candidato a jefe de Gobierno de la UCR, para terminar con los cuatro gobiernos seguidos del PRO en la Ciudad. La gran pata ausente es el candidato para la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo es que el propio Manes se encarga de recorrer los barrios del Conurbano y el interior de la provincia, juntos a su hermano y presidente de la Convención nacional, Gastón, y Maximiliano Abad, legislador provincial y titular de la UCR bonaerense.

“Facundo no está dispuesto a romper. Quiere que la UCR tenga relevancia dentro de la alianza. Si eso no se logra, se buscará la forma de hacerlo por afuera de unas PASO”, agregó un asesor del neurocientífico. Por ahora, los partidos que integran Juntos por el Cambio. Por ahora, se dobla pero no se rompe. Por ahora.