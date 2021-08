Manes dijo que se reuniría con el presidente y habló de los ataques que recibe desde el PRO

El precandidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes aseguró que iría a una reunión con el presidente Alberto Fernández en caso de ser convocado.

“Por supuesto que iría si me convoca, trato de hablar con todos. Vengo a aportar mi granito de arena para marcar una nueva agenda: discutir cómo encarar el desarrollo argentino en términos de igualdad, porque si no, vamos a seguir administrando pobreza. También vengo a unir a los argentinos, necesitamos a líderes que nos unan y no nos dividan. Voy a hablar con todos”, adelantó en declaraciones a radio La Red.

Ademas, sostuvo que responderá "cada ataque con una idea", y consideró que las peleas entre los dirigentes "no ayudan a resolver los problemas de la gente", al referirse a las disputas internas que se verifican entre los referentes de la coalición opositora.

"No voy a responder a los ataques. Cuando reciba uno voy proponer alguna idea. Las discusiones entre los políticos no ayudan a resolver los problemas de la gente", consideró Manes. El neurólogo que encabeza la lista del espacio "Dar el Paso", que competirá en la primaria de Juntos con el sector que lidera Diego Santilli, remarcó que "es un médico que se entrenó para curar y ayudar a la gente".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De esta forma se refirió Manes a la disputa que mantuvo la semana pasada con la fundadora de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, quien anunció que estaba dispuesta a denunciar al precandidato, al asegurar que había mentido en relación al contenido de una reunión que ambos mantuvieron en 2015. Manes aseguró que había recibido a Carrió en su casa y que la dirigente le propuso que fuera el precandidato a vicepresidente que lo secundara en las primarias de Cambiemos que se realizaron en ese año.

Antes, Manes había reclamado que "no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña" bonaerense para beneficiar a Santilli, exvicejefe del Gobierno porteño que cuenta con el aval del titular del Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Esos dos hechos incrementaron la tensión entre los principales integrantes de la coalición opositora y motivaron que sus principales referentes elaboraran "un acuerdo político de convivencia" con el propósito de evitar fricciones internas durante la campaña electoral. "Carrió felicitó a la UCR por convocarme para que sea precandidato a través de Twitter y luego cambió de opinión. Yo no soy el que tiene que responder", apuntó Manes sobre la exdiputada.

En otro tramo de la entrevista, Manes sostuvo que "hoy la Argentina es un país pobre y no está en vías de desarrollo", y por eso la sociedad "no puede detenerse en una telenovela entre dirigentes".

"Si no hacemos un cambio de época vamos a seguir administrando la pobreza", siguió el neurocientífico y creador de la Fundación Ineco. Finalmente habló de sus ambiciones para 2023. "Me veo siendo parte de un proyecto colectivo en el '23 que dé vuelta la página de la decadencia crónica de la Argentina, en ese movimiento voy a estar en cualquier lugar, incluso en el más bajo", sostuvo.

"Uno no puede tener mayor privilegio en su vida que pertenecer a un proyecto colectivo que sea más grande que uno. El lugar no es importante para mí", concluyó el precandidato.