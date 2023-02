Mano a mano con Germán Martínez: de las trabas de JxC en Diputados, a la Corte Suprema

BigBang le propone a Germán Martínez, titular del Frente de Todos, entrevistarlo durante el almuerzo de un miércoles agitado. La respuesta: “No almuerzo y no es porque haga dieta, sino por malas costumbres, pero lo acomodamos entre reunión y reunión”. Finalmente se concreta por la tarde, mientras en la comisión de Presupuesto y Hacienda se presenta el MonoTech (Monotributo Tecnológico). Esta es una de las 27 leyes enviadas por el Poder Ejecutivo para ser tratadas en Sesiones Extraordinarias hasta el próximo 28 de febrero.

En la terraza del Anexo de la Cámara de Diputados el legislador que reemplazó a Máximo Kirchner en la conducción del bloque contesta los requerimientos de este medio. Llegó a ese lugar reemplazando al titular de La Cámpora, en otro momento álgído de la interna del oficialismo: la firma del acuerdo con el FMI partió las aguas y no fue acompañada por la agrupación kirchnerista. Tomó es brasa caliente y está tratando de llevar adelante una tarea no sencilla.

Martínez debe hacer equilibrios internos y externos. Componedor entre los componentes del propio bloque y con los de la oposición. A estos últimos los interpela para que participen, está convencido del mal desempeño de la Corte Suprema de Justicia y la protección que brinda a Comodoro Py. Año electoral y el debate interno sobre este tema. Su visión sobre la proscripción de Cristina Kirchner y una definición clara “hoy no hay ningún impedimento para que Cristina pueda efectivamente ser candidata”. Pero deja claro que antes de hablar de candidaturas hace falta apuntar la gestión.

-¿Pudo empezar a producir la Cámara de Diputados a pesar de la negativa de Juntos por el Cambio?

-En esta semana hemos tratado de darle una continuidad a un ritmo de trabajo que ya lo venimos planteando desde la semana pasada. El 23 comenzó el periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente de la Nación. Lo dejamos en claro desde ese primer momento con el funcionamiento de la comisión de Recursos Naturales, con la de Juicio político, esta semana con la de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Dejamos claro el deseo de abordar la totalidad d los temas propuestos.

Sabemos que no todos los proyectos están en la misma situación, ya hay algunos que tienen dictámenes de comisiones. Nosotros necesitamos sostener el debate para seguir fundamentando que se puedan aprobar, como la Moratoria Previsional. Temas como el de la creación del Parque y la Reserva Natural Laguna El Palmar del Chaco al que solo le faltaba dictaminar en la Comisión de Recursos Naturales y lo hicimos. Hay otros proyectos como es el caso del Monotributo Tecnológico que estamos iniciando el tratamiento en este momento. Lo hemos hecho invitando a funcionarios del Poder Ejecutivo para que expliquen el proyecto y la semana que viene de no mediar inconvenientes vamos a dictaminarlo para que esté en comediones de ser llevado al recinto.

-¿Cómo analiza la postura de la oposición?

De la oposición me llevo percepciones diversas, veo diputados y diputadas predispuestos a sostener un ritmo de trabajo en las comisiones. Algunos de ellos me manifiestan que hay interés en poder construir una sesión para avanzar en temas pendientes. Veo a otros que están todavía muy encerrados dentro de ese posicionamiento inicial de Juntos por el Cambio, de no permitir que ningún tema fluya parlamentariamente mientras se esté debatiéndose el tema del Juicio Político a la Corte Suprema, habrá que ver la situación que predomina.

Nuestra posición como miembros del Frente de Todos es seguir insistiendo, seguir argumentando, seguir fundamentado, seguir interpelándolos. Diciéndole que es lo suficientemente amplio el temario de extraordinarias como para poder tratar al mismo tiempo las cuestiones más de corte institucional, como puede ser el juicio a los integrantes de la Corte Suprema; y otros que tengan que ver con el desarrollo económico y productivo. El Plan Agroindustria, con la ciencia y Tecnología; el Plan 2030; con las cuestiones relacionadas con la energía: como el Proyecto GNL (GAS Natural Licuado) y de hidrógeno. También se incluyen aspectos para ampliar derechos como es la Moratoria Previsional o la creación de nuevas universidades, así como políticas específicas en el sector de la salud (Ley de residencias).

-Desde la posición plantean que el tema de la Justicia no le importa a nadie y es solamente prioridad para el Frente de Todos. Ustedes dicen que es al revés: que los temas que le interesan a la gente ellos no los quieren tratar

-Eso quedó claro en la Comisión de Juicio Político el jueves pasado. Decían que nosotros estábamos haciendo todo esto para tapar los temas que realmente importan. Les respondimos que los temas que importan se tratan en las comisiones y en el recinto. Que vengan a debatir todo lo que haya que debatir. Nosotros estamos demostrando que queremos avanzar con los análisis de las solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no nos inhabilita poder tratar y dedicarle el tiempo necesario a otras propuestas que están incorporados a la convocatoria a extraordinarias.

Como se decía antes: podemos “caminar y mascar chicle”. Creo que tenemos que invitarlos a eso, a las dos cosas. Que den el debate en la Comisión de Juicio Político donde está claro que están dispuestos a defender a Rosatti (Horacio) y compañía. Pero que al mismo tiempo permitan el debate en las comisiones tratando los temas que a nosotros nos parecen que son importantes para el desarrollo de la Argentina.

-¿En la comisión de Juicio Político se ve alguna posibilidad que sume el pedido de Elisa Carrió? ¿Se podrá plantear alguna unidad de criterio?

-Dentro de los catorce expedientes que la presidenta de la comisión Carolina Galliard puso en tratamiento de la convocatoria de la semana pasada, hay dos que pertenecen a la Coalición Cívica. Lo que he escuchado por parte de integrantes de este partido es que insistirán en esta acusación pero que lo van a realizar con argumentos propios. Sin plegarse a las posiciones que impulsa el Frente de Todos. Ese es un tema de segunda importancia, lo importante es que podamos seguir sumando elementos que den cuenta de lo que consideramos a “prima facie” que es un mal desempeño por parte de los jueces. No importa si ese mal desempeño se basa en fundamentos del Frente de Todos o de la Coalición Cívica. Me parece que la semana pasada dimos un paso importante. Después de la notificación, de la convocatoria, del quórum y de que se lean los proyectos. Trazamos un plan de trabajo en el que se lean los sesenta hechos que constituyen las distintas denuncias que están incorporados en los catorce expedientes. Dimos un debate a fondo y eso es lo que queremos: hacer todo lo que indica la Constitución, el Reglamento d la Cámara, el reglamento de la Comisión de Juicio Político y dar los debates que haya que dar allí adentro.

-Se reúne la comisión, el próximo jueves hará lo mismo y luego llegará el tiempo de los testigos

El cronograma trazado por la Presidenta de la comisión es que el día 2 de febrero se pueda invitar a todos los autores de los catorce proyectos. Habrá algunos que vengan y otros que no, el reglamento contempla esta situación. Indica que si alguien no viene el expediente se toma en cuenta igual a la hora de analizar los causales de juicio político. Después de escuchar a los creadores de proyecto, que insisto, que podrá o no venir, el 9 de febrero vamos a abocarnos a lo que se llama la admisibilidad. Esto es un informe que tiene que realizarse en función de lo que dice el artículo 9 del reglamento interno de la comisión. Básicamente analizar si están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para avanzar con este proyecto, ni más ni menos que eso. Es un paso importante porque abre la etapa probatoria y la etapa sumaria. Ahí podemos convocar a testigos, exigir medidas de prueba. Estoy convencido que vamos a tener una cantidad de elementos que nos va a permitir describir con claridad cual es la situación de mal desempeño en que están incurriendo los jueces de la Corte.

-¿El accionar de esta comisión es un show mediático de parte del oficialismo como plantea la oposición?

-Fijate lo que pasó la semana pasada. Al fin y al cabo, ellos venían con el clisé que íbamos a montar un show mediático o un circo. Pero lo terminaron montando ellos con su discurso. Vinimos a dar un debate sobre el aspecto reglamentario, sobre el plan de trabajo, sobre como llevar adelante el juicio político. Pero los discursos más violentos, más polarizados, con mayor cantidad de descalificaciones provinieron de diputados dl Junto por el Cambio. Nosotros no venimos a hacer ningún show, ningún circo. Queremos cumplir con una responsabilidad que nos da la Constitución Nacional y eso es lo que vamos a hacer en este proceso.

-Se cumplieron cuatro meses del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. La jueza que interviene ha trabajado con bastante lentitud a diferencia de otras causas según los reclamos del Frente de Todos. ¿Esto es una muestra de como se encuentra el sistema judicial?

-Estos cuatro meses del 1º de setiembre nos encuentran con un renovado pedido, como lo hicimos a las treinta y seis horas de los acontecimientos. Renovado pedido que pueda haber justicia en serio y rápida. Cosas que daría la sensación que la jueza Capuchetti (María Eugenia) no ha incorporado dentro de en su menú de opciones. En segundo lugar, hay aspectos que tienen que ver con otras causas donde la tienen a Cristina como acusada.

Hemos dicho claramente en reiteradas oportunidades que son causas planteadas con un intento de condicionar los movimientos políticos de una de las principales referencias políticas, no que tiene el Frente de Todos, sino de toda la política argentina. Seguiremos exigiendo que haya justicia como tiene que haber en la Argentina sin todos los condimentos de arbitrariedad y parcialidad que han mostrado las distintas causas y acusaciones que se le realizan.

Es importante tratar de enmarcar estas cosas que pasan, tanto en el comportamiento de la jueza Capuchetti tanto en la causa que investiga los hechos del 1º de setiembre, como en las acusaciones vertidas sistemáticamente vertidas contra Cristina. No desde ahora, sino desde el final de su segundo gobierno. Hay que enmarcarla en un funcionamiento cada vez más lamentable de la Justicia Federal en Argentina. Tiene que ver con las críticas que nosotros venimos haciendo, hace ya prácticamente una década que la Justicia Federal lo único que hace es retroceder y asumir posturas cada vez más corporativas en contra de la voluntad general.

-La Justicia Federal trasladó la causa de Lago Escondido a Comodoro Py

-Bueno, como hacen con todas las causas. Hubo una denuncia del gobernador de Santiago del Estero Zamora (Gerardo) y salieron corriendo a buscarla. Hubo una denuncia del gobernador Quintela (Ricardo) de La Rioja salieron a buscarla. Cuando fue el Consejo de la Magistratura con una cautelar interpuesta por un juez federal de Paraná también hicieron los mismo y la de Lago Escondido la sacaron de Bariloche y la trajeron para acá. Está claro donde está el poder concentrado hoy de la justicia está en Comodoro Py. Y todo lo que hace Comodoro Py a mi anuencia cuenta con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia.

-¿No estamos en una democracia sitiada? Con una oposición que no quiere dar quorum en el Congreso, no quiere votar las Leyes…

Hay que ser cuidadoso con los calificativos respecto a la vida democrática. Nosotros estamos en este año conmemorando cuarenta años de democracia. Una democracia recuperada después de tiempos de terrorismo de estado después de lo que pasó en la Argentina y me parece que los calificativos…

-¿Pero condicionada?

-Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas hay sectores de la Justicia que quieren condicionar el funcionamiento de los poderes de la República. También hay sectores de la política que lejos de lo que indica la Constitución Nacional quieren quedarse en la zona de confort bajo el resguardo de los intereses de las corporaciones: la judicial, la mediática, la de las grandes empresas. Nosotros tenemos que seguir generando las instancias permanentes para poner en debate esto. Quisiera que podamos llegar al 10 de diciembre de este año con un debate muy a fondo sobre como seguir fortaleciendo la democracia en Argentina para que podamos seguir profundizando la democracia otro ciclo más alejada de todo interés sectorial.

-Hubo una reunión en la Provincia de Buenos Aires, se están dando debates dentro del Frente de todos acerca de las candidaturas. ¿Cómo ve la conformación de una mesa política a nivel nacional?

-Es un panorama lógico en un año electoral, estas cosas van a pasar. A mi criterio nosotros tendríamos que tener un poco más puesta la mirada en los aspectos de gestión. Creo que faltan algunos meses para el cierre de listas, y me parece que hay mucho que estamos en condiciones de hacer y de reforzar para solucionar los problemas cotidianos de los argentinos y argentinas. Es lógico que haya reuniones políticas, está habiendo en la provincia de Buenos Aires. También en mi provincia, Santa Fe, en la ciudad de Rosario que es donde vivo. Y está bien que existan esos contactos entre los dirigentes. De todas maneras, soy de la idea de que falta todavía un tiempo. Nosotros tenemos que poner toda nuestra energía, toda nuestra creatividad y pasión en la gestión que desde ahí se resuelven los problemas.

-¿Cómo ve que la principal dirigenta y referenta no pueda participar de los próximos comicios?

-Hoy no hay ningún impedimento para que Cristina pueda efectivamente ser candidata. Ella lo ha dicho con claridad. Ella no se está corriendo de ningún lugar, lo que ve es que detrás de las acusaciones y de los fallos de la justicia hay un claro intento de proscripción, diagnóstico que comparto. De todas maneras, lo que tiene que hacer nuestro espacio político, todos los militantes del Frente de Todos de cualquier espacio, es trabajar para que nuestras principales referencias políticas tengan potencialidad electoral. Eso incluye al Presidente de la Nación, a la Vicepresidenta de la Nación, al ministro de Economía y a todo dirigente de nuestro espacio que quiera ser candidato a presidente. Ahí es donde tenemos que poner la cuestión, sino nos empezamos a enredar en temas que muchas veces terminan poniendo el foco más hacia la vida interna del Frente de Todos que hacia la necesaria y lógica contradicción con los que tenemos enfrente.