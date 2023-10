Mano a mano con Ricardo López Murphy: “La dolarización de Milei no es viable hasta que no haya dólares”

Ricardo López Murphy brinda su punto de vista sobre el escenario político local y explica por qué, junto a la candidata a senadora María Eugenia Talerico, decidió denunciar en la justicia federal de Lomas de Zamora al excandidato a concejal Martín Insaurralde. Además descartó la chance de implementar la dolarización que propone Javier Milei y negó la posibilidad de que en el corto plazo la Argentina sufra una hiper, aunque sostuvo que probablemente ocurra un régimen de “mega inflación”.

El reconocido economista, que cuenta con una larga trayectoria en la política argentina, ha ocupado un rol central durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Al ser consultado por la serie “Diciembre 2001” que retrató la caída del Gobierno de la Alianza, el dirigente negó haberla visto aunque señaló con cierto sarcasmo que el actor que lo interpretó era “un hombre muy petiso”. Lejos de eso, en la actualidad, se encuentra abocado de lleno en la campaña presidencial que lidera Patricia Bullrich. “Yo trabajo mucho para que sea presidenta, del resto me ocupo poco”, aseguró quien fue candidato a Presidente de la Nación en dos ocasiones: 2003 y 2007.

-¿Qué sensaciones le dejó el primer debate presidencial?

-Fue un debate defensivo que yo creo que estuvo muy condicionado por el diseño, pero bueno sirvió para conocer algunas cosas. Por ejemplo, se confirmó la desfachatez de Sergio Massa. Dijo que él no es miembro del Gobierno, cuando es ministro de Economía y ha sido presidente del Congreso. Ha sido factótum de la coalición. Ese grado de inescrupulosidad creo que, así a la luz y a la vista de todo el mundo, yo nunca lo había visto.

-¿Qué le pareció la participación de Patricia Bullrich?

-Sé que estaba muy enferma. Creo que lo va a hacer mucho mejor el próximo debate en el que ya va a estar recuperada.

-¿Cree que tiene chances de entrar a un hipotético ballotage?

-Me estoy matando para que entre a un ballotage. Si creyera que no es posible, estaría convertido en un idiota atómico.

-¿Considera viable dolarizar la Argentina como propone Javier Milei?

-Creo que eso no es viable, por lo menos hasta que no haya dólares.

-¿Ve posible la creación de una moneda virtual?

-En la gestión de Federico Sturzenegger y Lucas Llach se hizo un esfuerzo grande para desarrollar medios digitales de pago. Y en realidad ha habido un aumento, incluso las marcas tecnológicas han hecho un esfuerzo enorme. Sino mire el debate que hay entre Mercado Pago y los bancos. Yo creo que eso ha avanzado. Sin embargo, no creo que sea atinada la desaparición de la moneda física. Pero no sé si están pensando en eso. Pienso, sobre todo, que hay que contemplar que la nuestra es una sociedad envejecida. Yo creo que ese procedimiento de ir avanzando en el uso de medios tecnológicos es un procedimiento razonable y querer forzar eso pudiere llevar a traumas muy agudos.

-¿Argentina tiene posibilidades de sufrir una hiperinflación?

-Tiene riesgo de una mega inflación, en la definición clásica. Si vamos a tener inflación durante varios meses arriba del 50% mensual, no me animaría a decirlo hoy. Me parece que estamos muy cerca de una mega inflación.

-¿Por qué denunció a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito?

-Nuestra denuncia fue anterior al episodio del yate. Nosotros habíamos estado escuchando y recolectando elementos sobre este episodio escandaloso que se argüía que en su separación con Jesica Cirio había bienes gananciales mayores de 40 millones de dólares. Se hablaba con total liviandad sobre eso y se daba por sentado que eso era así. En cada una de las entrevistas periodísticas surgía ese tema. Nos pareció que se estaba configurando un caso escandaloso y que había que buscar una investigación por parte de la Justicia.

-¿Cuánto puede influir el “yategate” en el electorado?

-Eso no lo sé. Naturalmente el episodio del yate hace todo mucho más escandaloso, o sea, gesta una situación muy extrema porque ya no es un episodio marginal sino que es un episodio de una gravedad extraordinaria. Produjo un estrépito social. Yo creo que esto hubiera ocurrido independientemente del tiempo electoral. No tiene que ver con eso. Nosotros hicimos la denuncia a los dos jueces que eximieron de juicio a Cristina Fernández de Kirchner por el episodio de Los Sauces y Hotesur, y finalmente Casación decidió a nuestro favor y se le va a hacer el juicio. En base a esos antecedentes y a esas actitudes, también fuimos sobre estos jueces, en mi caso al menos, sin percibir de la total magnitud de los episodios que se iban a vivir.