Marcos Peña, tras la derrota electoral: el mea culpa, la relación con Durán Barba y cómo ve a Macri

Fueron once días de silencio, aunque de cargada agenda interna. Marcos Peña se convirtió el domingo 11 en una de las caras más visibles de la derrota electoral de Juntos por el Cambio, que quedó 15 puntos por detrás de la alianza Fernández-Fernández. Con gran parte de la mesa chica de Mauricio Macri en contra, el jefe de Gabinete sobrevivió a los cambios internos y seguirá a cargo de la campaña. La meta: acortar la diferencia con el peronismo y apostar a una segunda vuelta. El camino, muy complicado. A continuación, las definiciones políticas de "la mano derecha" del presidente en sus horas más críticas.

Como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección"

Fueron al menos dos los ministros que el mismo domingo por la madrugada le presentaron su renuncia a Macri (Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich). En diálogo con el diario La Nación, Peña aseguró que no fue uno de ellos. "Trabajo con Mauricio desde hace 18 años y tenemos una relación que permite más una reflexión compartida permanente que acciones que puedan tener un tono más dramático. Sin dudas el domingo a la noche, como responsable de la campaña y jefe de Gabinete, entre otras cosas analizamos qué teníamos que cambiar y él tomó la decisión".

Las encuestas erradas y por qué no vieron venir la gran diferencia con el peronismo

"Sin dudas los instrumentos de navegación, para todos, indicaban un resultado distinto y eso generó una confusión. Pero siempre supimos que era una elección difícil. Tuvimos un desgaste muy grande que se genera por muchos meses de recesión, caída del salario real y el desgaste que eso produce en los votantes, eso fue parte de los desafíos".

Mucha gente interpreta que hacer cloacas y asfalto fue un error de prioridad"

El "voto mensaje" y por qué cree que la gente no votó "con el bolsillo", ni por el peronismo

"Estamos hablando de una PASO, ¿no? En una PASO hay un montón de comportamientos que hay que enmarcar en esa instancia, la elección general es en octubre. Segundo, nos votaron casi ocho millones de argentinos, número parecido al de la primera vuelta de 2015, y creemos que hay un componente muy fuerte de valores, ideas y una apuesta al futuro. Y también hubo otro factor que tuvo que ver con el bolsillo y es parte del mensaje que hemos escuchado. Y que creo que es algo más profundo que el bolsillo o solo el bolsillo, lo que sería subestimar a la gente. Creo que esa bronca que una parte de los votantes expresaron no lo hicieron convencidos de votar a otras alternativas, sino queriéndonos dar un mensaje".

La lejanía con los votantes

"Nos hicieron un reclamo de que nos acerquemos más desde otro lugar, desde el lugar que siempre nos acercamos. Por ahí, por el ejercicio del poder o el desgaste de las distintas crisis, nos fuimos alejando con un mensaje que tenía poco que ver con la vida de ellos, que tenía poca comprensión y potenció esa sensación de 'no me estás escuchando, no me estás cuidando'".

Estoy convencido de que es parte de un diálogo que continúa. No subestimamos la intensidad del mensaje que recibimos, pero tampoco aceptamos que sea un mensaje definitivo"

Su responsabilidad tras la derrota

"La responsabilidad de un jefe de campaña y jefe de Gabinete, de la que no me corro. Pero como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección".

El domingo salí a decir que habíamos hecho una buena elección porque los boca de urnas nos dieron un número igual a las encuestas"

Las conferencias del Macri enojado y el Macri calmo

"Si yo miro las dos conferencias, la del domingo y la del lunes, veo a un presidente, un demócrata, que aun muy impactado en lo personal da una señal muy clara. Hasta hace poco eso no era común, tiene un enorme valor".

"Durán barba sigue siendo parte del equipo"

"Sí, es parte de nuestro equipo. Es un amigo que nos ayuda a pensar. Hay que encontrar el punto real del enorme aporte que hizo todos estos años, pero tampoco buscar un responsable, un culpable. Las decisiones se toman en equipo. Nos equivocamos juntos y acertamos juntos".

Los errores de campaña: más territorio y menos bigdata

"No tengo dudas de que faltó más territorio, faltó más calle, más militancia de todos, más volver a las fuentes, lo que repercutió negativamente en muchas cosas, entre ellas la fiscalización. Se está corrigiendo. Lo tenemos que hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. El sacudón nos ayudó a recuperar una mística menos cómoda".

El porqué de la derrota y cómo está el vínculo hoy con el electorado

"No llegó a romperse, pero se desgastó. Pero se valora y se entiende la intención de este grupo. Ahora, nos reclaman que pongamos el corazón y construyamos un mensaje claro de cuál es la épica, y la épica no puede ser la macro. Eso no se siente. La épica es que podemos ser mejores, nos reclaman un liderazgo más humano, más cerca".

Cuando llegás a múltiples gobiernos tenés mucho más para perder y te aburguesás un poco"

El pedido para que Cristina Kirchner hable en campaña

"Pienso que es muy importante que se dé el debate más transparente, abierto, diverso y profundo que se pueda dar. Y en eso asumimos una autocrítica de tratar de desalentar cualquier mensaje negativo hacia el otro. Queremos una campaña de propuestas".

No tengo razones para no creer el tono moderado de Alberto Fernández"

El fantasma de Venezuela

"La caracterización del kirchnerismo la construyó el kirchnerismo. Creemos en la república, en el diálogo, y todo aquel que vaya en esa dirección bienvenido sea".

