María Eugenia Vidal, candidata 2021: la presión para que "suelte" a Macri y una definición en marzo

Una de dudas que más ansiedad genera en Juntos por el Cambio (JxC) es qué sucederá con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de cara a las elecciones del año que viene. Es que poco a poco el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, empezó a reactivar su esquema de armado político y, entre algunas reuniones con diferentes dirigentes bonaerenses, empezó a escuchar la necesidad de que sea la ex gobernadora la que encabece la lista a diputados nacionales por ese distrito.

“Vidal va a definir su futuro recién en marzo. Estamos en octubre, falta mucho y hay muchos impacientes”, expresó uno de sus colaboradores más cercanos ante la consulta de BigBang. Es que los pedidos y análisis que llegan a los oídos del alcalde porteño también se replican en la ex gobernadora.

Pero no sólo la elección bonaerense preocupa. Cada vez son más los funcionarios del riñón de Rodríguez Larreta que se envalentonan ante la posibilidad de que Vidal decida, de cara a 2023, competir por la jefatura de Gobierno. Algo que, dicho sea de paso, también llegó a oídos del entorno del senador nacional Martín Lousteau con quien Rodríguez Larreta acordó una libre competencia de cara a esa elección el año pasado. “Si ellos juegan esa carta, nosotros tenemos la nuestra con Lousteau en la presidencial”, remarcan desde el radicalismo, en donde también empiezan a pensar su jugadas.

En paralelo ya están los que también empiezan a pedirle al alcalde porteño y a la ex gobernadora que lideren el “divorcio” del ex presidente Mauricio Macri dentro de Juntos por el Cambio. Esa tesitura es la que más piden, entre otros, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Según su análisis, hasta que el ala dialoguista no le termine de marcar la cancha al ex presidente, que se apresta además a finalizar su raid mediático que comenzó con una entrevista al canal de noticias TN, no se podrá salir de la lógica kirchnerismo vs macrismo. Por lo que tampoco, según explican, habría espacio para empezar a hacer más grande Juntos por el Campo sumando dirigentes de otros espacios.

“Rodríguez Larreta y ella tienen que poner los puntos sobre las íes porque se los va a llevar puesto, y lo saben”, le dijo a este medio uno de esos dirigentes.

La pandemia del coronavirus (Covid-19) generó uno de esos “puentes” para el armado impensado para los cercanos a Rodríguez Larreta. Es que la gestión sanitaria que se llevó adelante en la Ciudad hizo que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sea consultado por intendentes y gobernadores. Ni lentos, ni perezosos, Santiili, Screnci Silva y Straface potenciaron esta vía de comunicación para, mediante el intercambio de experiencias sanitarias, poder tantear el terreno. Uno de los ejemplo que más repiten en la Ciudad es el del intendente de Rosario, el socialista y ex lilito, Pablo Javkin.

Con más de 60 puntos que defender en la Ciudad, Quirós empezó a ser visto como un candidato potable para el año que viene. No por nada su íntimo amigo, y quien lo recomendó hace más de diez años para sumarlo a la gestión del PRO, dejó su cargó como coordinador del área de compras de Salud para ser su asesor. Se trata del ex ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante, que tendrá como labor cuidarle la espalda a Quirós pero desde el lado político. “Lo quiere cuidar porque, por ser muy amigos, sabe que esa exposición trae también estar en el centro de la escena”, explican.

Pero no todo es territorio bonaerense. En los últimos días la Fundación Pensar, que preside el director del Banco Ciudad y ex ministro de Rodríguez Larreta, Franco Moccia, empezó a afinar el lápiz para los titulares provinciales de la usina de ideas que volverá a tener el rol central que ostentaba antes de 2015. El dato central es que se vienen cambios en los presidentes provinciales y, en algunas jurisdicciones, incluirá un “palito” a los macristas paladar negro. “Forma de equilibrar fuerzas”, explican.