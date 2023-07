Marra contó cuáles serían las primeras medidas de los libertarios: "A los piqueteros los vamos a meter presos"

Con las elecciones a la vuelta de la esquina los precandidatos aprovechan cada oportunidad que tienen tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales para brindar proyectos e ideas que tienen planificadas en caso de ganar. Pero muchas veces, en el afán de prometer y querer reclutar votos, hablan probablemente sin pensar si lo que están diciendo está bien o está mal. Esta vez fue Ramiro Marra quien se desbocó anunciando que en caso de ganar, “meterán presos a todos los líderes piqueteros”.

“La Libertad Avanza” es el partido que representa aunque mucho de libertad no tiene si una de las principales ideas es que culminen los piquetes por meter tras las rejas a los partícipes. Así lo dejó en claro el precandidato a jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, cuando determinó que irán en contra de los “líderes piqueteros” para liberar a todas las personas que participan de los mismos de manera “obligada”.

En diálogo con C5N, Marra sin pelos en la lengua demostró cuál es su pensamiento y dejó en claro lo que quiere hacer en caso de sustituir en el cargo político a Horacio Rodríguez Larreta. A la vez, aseguró que él entiende del tema porque justamente fue partícipe de diversas protestas y que sin dudas lo seguirá siendo, pero que una cosa no quita la otra. Manifestaciones sí, piqueteros no.

"Yo he participado de protestas y lo puedo hacer en un futuro también, pero estamos en contra de esa gente que se hace llamar piqueteros que lo hacen de manera sistemática y continua, en horarios pico y en lugares céntricos, con el simple hecho de molestar al otro", sostuvo.

Para justificar su decisión, citó al artículo del Código Penal asegurando que el mismo sostiene que aquel que interrumpe la vía pública para organizar una protesta deberá ir preso y eso lo cumplirá a rajatabla. "El artículo 14 de la Constitución Nacional habla de 'peticionar', no de cortar la calle. Después, el artículo 194 del Código Penal es mucho más explícito y lo que plantea es que el que corta la calle, va preso. Lo que vamos a determinar es que los detengan con la sanción correspondiente", amplió.

Fue ahí cuando rápidamente fue consultado sobre lo que predomina ser “piquetero” y por qué apunta a que en su gobierno ya no exista más ese tipo de manifestación, lo cual respondió: “Con nosotros no va a existir el concepto de piqueteros, a los líderes piqueteros los vamos a meter presos".

Ante aquella medida, se refirió también a la cantidad de gente que, según afirma con sus propias palabras, va “obligada” a las marchas porque en caso de no asistir se ve perjudicado en cuanto a los planes sociales, por lo cual también pretende terminar con esa maniobra. “No quiero que los piquetes se hagan de manera sistemática ni que utilicen gente de manera obligatoria a ir en base a la utilización de los planes sociales. Tenemos un montón de denuncias de gente que dicen 'yo vengo acá porque soy suplente'. El propio (Eduardo) Belliboni me dijo a mí que le sacan el 2% de los planes sociales a la gente que no va a las movilizaciones", sentenció.

Por lo cual, retrucó: "Un líder piquetero es un delincuente. Hay gente que la obligan a ir, y esas personas muchas veces nos acompañan y nos dicen 'por favor, hagan algo, no queremos ser obligados'". Pero en cuanto fue consultado sobre si no cree que haciendo todo lo que el pretende culminaría en una represión policial lo cual dejaría de lado la palabra “libertad”, manifestó que justamente esas son las “imágenes de la libertad”.

"Esta medida libertaria son las imágenes de la libertad, porque mucha gente es obligada a ir a esos piquetes, y tenemos que liberar a esas personas también. Por eso es fundamental ir contra los líderes piqueteros", concluyó.