Más casta no se consigue: cómo fue la reunión de Milei y Luis Barrionuevo para contar con el apoyo de los sindicatos

El autor de la histórica frase “Hay que dejar de robar por dos años”, él mismo que fue parte del menemismo, se peleó con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, apoyó a Mauricio Macri y volvió al Peronismo, ahora está del lado de los libertarios. Así es: Luis Barrionuevo se reunión con Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, y está dispuesto a apoyarlo en las elecciones generales. Lo insólito es que hace algunas semanas, era ferviente seguidor Eduardo “Wado” de Pedro, que se bajó de las precandidaturas para que Sergio Massa sea uno de los candidatos de Unión por la Patria.

Además del apoyo, el gremialista que representa a los gastronómicos y a los hoteleros dejó en claro que la reunión que mantuvo con Milei tenía un claro objetivo: que el libertario tenga un acercamiento a los sindicalistas y que varios de ellos les den su apoyo. En ese sentido, el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) afirmó en una entrevista que Milei ganaría en primera vuelta y sin necesidad de ballotage: “Lo veo en mis nietos, ya no en mis hijos, sino en mis nietos que ya votan que, como decimos los catamarqueños, creo que gana en primera vuelta y sin chicote”.

Según fuentes cercanas al sindicalista, durante el encuentro entre Milei y Barrionuevo hubo charlas puntuales son el rol de los trabajadores en el ámbito de la hotelería, la gastronomía y el turismo. La idea que el libertario le transmitió al sindicalista es la de “dinamizar” los puestos de trabajo en esas áreas y subir algunas tasas impuestos a empresarios. A la par, le explicó que pretende que tanto en turismo como en hotelería se apliquen “practicas” o “pasantías” sin costos para estudiantes y que de esa manera los empresarios obtengan beneficios desde el Estado.

Lo llamativo es que con este acercamiento a sindicatos, Milei rompe con uno de los puntos de su propia plataforma electoral. En esa propuesta, los libertarios afirman: “El tema laboral en Argentina involucra cambiar una legislación obsoleta para tiempos en los que los procesos productivos se alteran rápidamente frente al avance vertiginoso de la tecnología. Pero antes de precisar sus principales problemas y los remedios que se necesitan, cabe mencionar que existe un problema anterior a esto que es el comportamiento del movimiento sindical que, amparado por las leyes vigentes y por costumbres antirrepublicanas asumidas como normales, abusa de una participación pública con fines políticos extorsivos, procurando resolver en las calles lo que se debería dirimir en el Congreso a través de los representantes del electorado”.

En otro punto, el partido de Mile afirma: “Una nueva ley democratizará el movimiento sindical, eliminando el unicato, la afiliación obligatoria y la falta de democracia, prohibiendo en este sentido las reelecciones continuas de los representantes, reduciendo la reelección a un máximo de dos mandatos continuos o tres alternados”. Además, como para dejar en claro que su idea es contar con el apoyo de los sindicatos más “proempresarios”, el libertario afirmó hace poco sobre las reelecciones indefinidas de varios gremialistas: “Hay partes en las que vos no podés intervenir y en las sí podés, este es un problema que la solución la tendrán que encontrar los trabajadores, no es algo que yo me tengo que meter a estar rompiendo cosas”.