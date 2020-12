Más despedidas que Los Charchaleros: Carrió abandona el retiro y quiere ser candidata

La titular de la Coalición Cívica (CC) y cofundadora de Cambiemos, Elisa “Lilita “Carrió, anunció que será candidata en las elecciones legislativas del año próximo en la provincia de Buenos Aires y no descartó su postulación para la gobernación del distrito en 2023.

"Voy a ser candidata en el 2021 en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy dispuesta que salgamos a la libertad", sostuvo anoche la ex diputada en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN). En este sentido, Carrió afirmó: "Para limpiar la provincia no descarto ser candidata a gobernadora en el 2023”.

La ambición de Carrió por postularse en la provincia de Buenos Aires comenzó en 2017 cuando procuró competir como candidata a senadora contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pero, por pedido expreso de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, desistió de hacerlo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Un dato no menor es que, con este panorama, no sólo Juntos por el Cambio ya deja entrever que la eliminación de las PASO o la suspensión de las mismas no es algo que pueda llegar a dejar que suceda, por la pluralidad de candidatos en algunos distritos, sino que además volvería a la estrategia de 2017 en donde, para ese distrito, hubo una boleta con especialistas en diferentes temáticas.

Por otro lado, Carrió de esta manera, se desdijo respecto de lo que había formulado el 12 del mes pasado, cuando, en una entrevista periodística cuyos principales fragmentos replicó luego a través de las redes sociales, había señalado que no iba a competir por cargos públicos.

"No voy a ser candidata. Dependo de mi consciencia, no de los votos. Muchos me respetan por mi coherencia", había indicado en diálogo con La Nación +.

A principios del 2020, la exlegisladora renunció a su banca en la Cámara de Diputados mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, donde manifestó su "decisión irrevocable" de dejar su cargo a partir del 1º de marzo de este año.

Al comunicar esa decisión, la dirigente de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos aseguró: "El año que viene no estaré más en política".