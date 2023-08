“Más mafioso no se consigue”: CFK cruzó a Macri y lo acusó de extorsionar senadores

Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce de Mauricio Macri por sus dichos contra dos senadores peronistas y contra Alberto Weretilneck, el gobernador electo de Río Negro. Es que el Senado no puede reunirse hace varias semanas por la falta de quórum para generar el nombramiento de 70 jueces. La pieza clave allí es la jueza de Casación Ana María Figueroa que integra la sala que tiene como imputada a la vicepresidenta.

Y, el quid de la cuestión es que Figueroa cumple este año la edad de jubilación obligatoria de los magistrados. Durante su última aparición por la pantalla de TN, el referente de Juntos por el Cambio hizo referencia a los pliegos de los jueces que busca aprobar el oficialismo en el Senado, lo que calificó como una maniobra "muy peligrosa", al argumentar que "después (los jueces) tienen estabilidad por mucho tiempo y eso hace mucho daño”.

Fue entonces cuando reclamó a Snopek, Weretilneck y Kueider, tres aliados al Gobierno, pero con márgenes de autonomía: "Entonces , yo les pido ahí a Snopek, de Jujuy; a Kueider de Entre Ríos; y a Weretilneck, que va a ser el futuro gobernador de Río Negro, que tenga un compromiso con la patria. Que no dejen que nombren esos jueces militantes en esas listas”.

Dado el contexto, la ex presidenta salió a cruzar duramente a Macri en su cuenta de Twitter: “¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo?”, haciendo referencia directa a sus dichos en el programa de Joaquín Morales Solá. “¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione?, continuó y siguió disparando: “Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa”, mencionó irónicamente.



Al mejor estilo de Cristina , remató: “Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue”. Lo cierto es que Figueroa continuará con su cargo hasta que el Senado renueve su designación, que se prevé será a fines de 2024 como se hizo también con Juan Carlos Bonzón, Silvia Mora de Recondo y Luis Imaz.

¡Si lo trajiste vos papi!

Cristina reaccionó de la peor manera y se volvió viral cuando escuchó a Macri, en el mismo programa de televisión, hablar sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. ¡Por Dios!”, dijo la vicepresidenta indignada.

Al abordar los desafíos que enfrentará el próximo gobierno, Macri había declarado que “el Fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, decir ‘avalo esto’ y eso va a ser una ayuda enorme frente a lo que viene”.