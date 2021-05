Más papelones en Zoom: una concejal le espetó un "chúpala" a la oposición tras ganar una discusión

La política y la virtualidad parece que no van de la mano. Como consecuencia de las restricciones que se tuvieron que implementar ante la segunda ola del coronavirus (Covid-19) los tres poderes del Estado (Ejecutivo, legislativo y judicial) tuvieron que empezar a trabajar de forma remota en muchos sentidos.

Y en esa virtualidad se dieron, dan y se seguirán dando varias perlitas. Una de las últimas ocurrió en el Concejo Deliberante de la localidad de Navarro, provincia de Buenos Aires, en donde la presidenta del cuerpo le dijo “chúpala” a un edil de la oposición.

Se trata de Paola Maggiotti, hermana del intendente de esa localidad que se encuentra de licencia por ser el actual Secretario de Hábitat del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi, Santiago Maggiotti. En el medio de la última sesión del Concejo Deliberante, uno de los ediles de la oposición hizo un reclamo por un proyecto que nunca les habían compartido.

Una de las miembros de la bancada oficialista pidió la palabra y le remarcó que lo habían enviado al grupo de trabajo con lo que el concejal se disculpó. Hasta ahí nada del otro mundo. Sin embargo, Maggiotti le dijo, sin darse cuenta de que su micrófono no estaba silenciado, “chupala” a modo de cargada.

Ante esa situación, el concejal de la oposición empezó a quejarse con lo que Maggiotti la quiso arreglar diciendo que le hablaba a otra persona. Todo el episodio duró menos de dos minutos y finalizó con la oposición levantándose de la sesión ante esa agresión.

A lo largo del año hubo algunos episodios memorables. El primero en el ranking, como no puede ser de otra forma, le corresponde al diputeta del Frente de Todos, el salteño Juan Emilio Ameri, que el 24 de septiembre, quien se convirtió en tendencia al ser atrapado durante la sesión dándole un beso en una de las tetas a su actual pareja.

Según explicó el legislador, padece varios problemas de conexón: "Tengo una conexión de mierda en mi casa, como todo el interior del país, va y viene. Yo estaba desconectado porque se me había caído el internet, vino mi pareja y me dijo: 'Juan mirá como me quedaron las prótesis´. Estaba al lado mío y le di un beso en la teta, que se yo. eso fue todo, es una cuestión que tiene que ver con la intimidad". Inmediatamente fue echado de la Cámara por Sergio Massa.

Pero la vergüenza no distingue partidos políticos: el 19 de agosto, el senador Esteban Bullrich de Juntos por el Cambio puso una foto suya como fondo de pantalla de Zoom mientras se ausentaba del debate por la reforma judicial en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales.

Semanas antes, precisamente el 5 de agosto, Luis Juez fue parte de un verdadero papelón al momento de tener que votar si Diputados giraba al Senado el proyecto para que el gobierno dispusiera de la ampliación presupuestaria en el marco de la pandemia.

En aquella oportunidad, como le tocaba dar su voto y no respondía, Sergio Massa (presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina) preguntó por él y como no respondía, ordenó abrir su micrófono: el diputado estaba dando una entrevista televisiva algo vehemente y jamás se enteró que era su turno. Quedó ausente. Se excusó diciendo que las sesiones virtuales “son una mentira”.

En los últimos días el jefe de Gabinete de Ciudad protagonizó el último de ellos cuando entró, de forma equivocada, a una reunión del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat pensando que era otro encuentro. "Les quiero agradecer a todos los docentes, a todos los padres por el esfuerzo que hicieron este año", arrancó Miguel que de golpe cortó su discurso, miró a un asistente y dijo: "Me están diciendo que estoy en otro Zoom".