Más productos y tope de 3%: los pedidos del Gobierno para la nueva etapa de Precios Justos

En las últimas semanas, el Gobierno Nacional organizó a diferentes agrupaciones, desde organizaciones sociales hasta afiliados al Sindicato de Camioneros, para el control de Precios Justos, el programa con el que se la da pelea al descontrol de precios en supermercados y mayoristas.

El objetivo principal es bajar la inflación y la primera etapa finalizará a finales de febrero. Pero desde el Gobierno ya trabajan en una nueva etapa. Por orden del ministro de Economía, Sergio Massa, el punto es que los productos tengan un tope de aumento. Pero también buscan sumar más, sobre todo los vinculados al consumo masivo.

En ese sentido, desde noviembre de 2022, la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, ordenó el congelamiento de 2000 productos. Pero también siguen de cerca el cumplimiento y el control del programa en distintos sectores y zonas del país.

Pero también está todo listo para que la nueva etapa comience el 1° de marzo, se sumarán más productos de primera necesidad, vinculados a alimentos, productos de higiene personal y también de limpieza. La principal idea es que los topes no superen el 3%. Por otra parte, también se pretende que haya un listado menor de productos que queden congelados hasta la finalización del programa.

En ese punto, hay diversas negociaciones abiertas con los empresarios. En total, el Gobierno quiere tener más de 30 mil productos que tengan un tope mensual de 4% y mantener el menor impacto en los bolsillos de los trabajadores. De esa manera, Precios Justos marcará límites en la Canas Básica Alimentaria.

Desde el Ministerio de Economía afirmaron que la llegada de Precios Justos fue muy importante para la desaceleración de la inflación. En tanto, en el rubro alimentos y bebidas (3,5%) y el IPC Núcleo (4,8%) también se mostraron estancamientos.

Además, la Secretaría de Comercio dispuso la creación del Consejo Federal de Comercio (Cofec), a través de una resolución que se publicó en el Boletín Oficial. El objetivo central del nuevo organismo será el de coordinar políticas de precios, abastecimiento y competencia entre el Estado Nacional y las provincias.

Cabe destacar que la app Precios Justos permite que cualquier usuario escanee el código de barras de los productos, y así pueda saber si está o no alcanzado por la medida. En el caso de no ser así, se puede reportar por allí. “Nosotros solo queremos concientizar a la gente. No vamos a ir a las góndolas a fiscalizar o a patotear. El Estado es el que fiscaliza y multa. Hay una tergiversación de la discusión porque el programa de precios está funcionando”, afirmó Menéndez a elDiarioAR. Además, aseguró que para llevar a cabo ésto, contó con el apoyo del ministro de Economía, Sergio Massa, y del secretario de Comercio, Matías Tombolini.