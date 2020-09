Más que un porno-zoom: las denuncias por acoso y maltrato al diputado Juan Ameri

Luego del escándalo del "teta-gate", el diputado salteño por el Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, presentó su renuncia, que fue aprobada por amplia mayoría. Sergio Massa había impulsado ayer una rápida suspensión y que se conforme una comisión investigadora para determinar qué ocurrió y cuáles debían ser las sanciones. En paralelo, salieron a la luz acusaciones por casos de acoso a una militante de su organización, que se suma a un duro relato por maltrato que hizo una periodista salteña, que contó las presiones que ejerció Ameri para dejarla sin trabajo.

“Ante el hecho de público conocimiento me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas ni al pueblo salteño que me eligió”. Con esas palabras, Ameri formalizó su renuncia tras largas horas de polémica y un debate más que caliente en el Congreso.

Ameri, quien arribó a Salta hace poco más de una década, ya había sido denunciado públicamente - no en la Justicia - por situaciones de acoso y maltrato. Una joven que militaba en su agrupación política, "El Aguante", hizo públicos algunos mensajes y presiones sufridas por el diputado, que era su referente político. Ayer el Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que el ahora ex diputado no tiene ninguna causa abierta por delitos sexuales. Esa fue la razón por la que pudo asumir sin ningún problema en diciembre, cuando arribó al Congreso en reemplazo de Sergio "Oso" Leavy.

Sin embargo, Ameri sí tiene una denuncia en su contra por "supuestas amenazas". En este sentido, ayer por la noche se conoció el relato de una periodista salteña, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, que reveló presiones y amenazas que sufrió por parte de Ameri años atrás.

En este sentido, ayer salieron a la luz nuevos testimonios de una periodista salteña que contó las presiones que recibió de parte de Ameri, quien llegó a advertirle que pediría que la despidan a las autoridades de la radio en la que trabajaba. En declaraciones a la web Cosecha Roja, la cronista contó que el episodio ocurrió años atrás, cuando ella era militante del Partido Socialista y se cruzaba con Ameri porque trabajaba como movilera en Radio Nacional y en un diario local. "Recién llamé a la radio para que te saquen de ahí, porque vos no sos compañera. Ese lugar lo tiene que ocupar un compañero", le escribió un día.

El video donde se lo observa teniendo relaciones sexuales con su pareja salió a la luz antes de las 18 y hasta entrada la noche el diputado salió a dar explicaciones por todos los medios posibles. Lo más fuerte lo dijo en Radio Con Vos y Todo Noticias, cuando argumentó que se había quedado sin servicio de Internet y que observó a su pareja y le consultó "cómo le habían quedado las prótesis". "Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas, eso fue todo", disparó.

Su renuncia, sin embargo, llegó horas más tarde, entrada la madrugada, cuando en el recinto - presencial y virtual - continuaba la sesión donde se debatía un proyecto para proteger el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES. En el texto enviado al presidente de la Cámara, Ameri afirma: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que la Argentina se ponga de pie”.

Massa solicitó que se trate en ese mismo momento la renuncia de Ameri, que fue aprobada por 224 votos a favor, uno negativo y tres abstenciones.