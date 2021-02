Más vacunas: los dos vuelos que traerán dosis de la Sputnik y los acuerdos que se están por cerrar

Luego de la llegada, en dos viajes, de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus (Covid-19), el Gobierno se prepara para enviar dos aviones de Aerolíneas Argentinas a Rusia para un nuevo embarque de dosis de la Sputnik V. Por estas horas, según pudo saber BigBang de altas fuentes oficiales, se especula con que se trataría de más de un millón de dosis, sin embargo ninguno funcionario puede confirmar a ciencia cierta la cantidad.

“Hay que esperar cuando llegue el avión hasta Rusia para aseverar la cantidad de dosis que se pueden traer”, explican en el Gobierno en donde reina la mesura sobre todo después de lo que sucedió en uno de los vuelos en donde vinieron menos dosis de las esperadas.

Un dato no menor es la cantidad de dosis que pueden ser trasladadas. "El avión tiene un margen que va de 500 a 600 mil dosis, así que si el envío es mayor se deberá hacer en distintos vuelos", anticiparon desde Casa Rosada.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La idea es que para la semana que viene pueda llegar este embarque de forma que de cara a marzo ya se tendrían el millón de dosis de Sinopharm, las de Spunik V y las 580.000 que tiene que entregar AstraZeneca. La poca cantidad de dosis esperadas, teniendo en cuenta la velocidad de vacunación que tienen otros países de la región (como es el caso de Chile), para marzo hacen que en las más altas esferas del Gobierno exista preocupación.

Es por eso que la asesora presidencial Cecilia Nicolini, una de las que negoció la llegada de la Sputnik V junto a la ahora ministra de Salud, Carla Vizzotti, se encuentra desde hace una semana en Rusia para negociar directamente con el titular del Fondo de Inversión de dicho país la entrega.

La crisis del vacunatorio VIP, y que generó la salida del ex ministro Ginés González García, según sostienen cerca del presidente Alberto Fernández, sólo puede ser olvidada si a más tardar en junio se tiene inmunizada a una gran parte de la población. Esto a su vez plantea un problema y que además su solución no depende del Gobierno.

Con todos los países buscando conseguir vacunas la producción de las dosis no es algo que algún laboratorio pueda garantizar en tiempo y forma. “Los acuerdos están firmados, esas dosis van a llegar, pero lo que nosotros no podemos controlar es cuándo. No depende de la voluntad que tengamos, sino de otros factores. Por eso la situación es crítica”, afirmó uno de los funcionarios de mayor dialogo con el Presidente.

Si bien se especuló con que el acuerdo, que se anunció hoy, entre el laboratorio Richmond y el Fondo de Inversión Ruso para la fabricación de la Sputnik V en el país podría resolver eso, la Directora de Asuntos Técnicos y Científicos de dicho laboratorio, Elvira Zini, adelantó hoy que el proceso desde el inicio hasta que salga la primera dosis fabricada de forma local podría tener al menos dos años de duración.

Este panorama de excuses de dosis, que sufren todos los gobiernos a nivel mundial, generó que algunos funcionarios tengan que literalmente “tragarse unos sapos”. Una de ellas es la propia Vizzotti a quien se le encargó intentar reflotar el acuerdo con Pfizer para conseguir dosis de esa vacuna cuanto antes.

Cabe destacar que, tal y como contó en exclusiva BigBang, Vizzotti fue una de las funcionarias que se oponía al acuerdo con Pfizer y pregonaba por cerrar un convenio con Rusia. Incluso ella, junto a Nicolini y Marco Enrique Ominami, le hicieron saber su postura al propio Fernández que, ante las nuevas exigencias legales que presentó el laboratorio (y que realizó en igual medida en todo el mundo de acuerdo a una investigación global conocida recientemente) optó por dar la orden de no seguir con ese acuerdo.

En el horizonte inmediato también está la vacuna fabricada por el laboratorio Johnson & Johnson, de una sola dosis como la Sinopharm, que ayer recibió su aprobación por la FDA.