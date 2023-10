Massa ante exportadores: "Es preocupante que algunos candidatos quieran romper lazos comerciales con los principales socios de Argentina"

Ante exportadores en la provincia de Mendoza, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, advirtió de lo peligroso de las declaraciones de su par de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, acerca de querer romper relaciones comerciales con Brasil y China, los dos principales socios en términos económicos de la Argentina.

"Por eso es muy importante, a la hora de votar, pensar en privilegiar la relación con Brasil en términos de desarrollo de mercado turístico y productivo", explicó el ex intendente de Tigre justo después de recordar que, en términos provinciales, Brasil es el primer socio comercial de Mendoza. "El segundo mercado es Estados Unidos (EE.UU), el tercero es Chile. Y lo digo para que tomemos dimensión de cuán importante es la política exterior a la hora de definir un proyecto de desarrollo de país", afirmó.

"Esto de escuchar que los candidatos digan que quieren romper relaciones con el primer socio comercial de Argentina, y con el segundo, que es China, realmente es preocupante porque, entre otras cosas, lo primero que nos lleva a pensar es de qué van a trabajar el 1.200.000 argentinos que hoy trabajan exportando productos a Brasil, o el 1.730.000 que hoy trabajan exportando a China", cuestionó Massa.

"Me parece que hay que ponerlo a la hora de analizar qué define y qué se define a la hora de elegir un presidente. Es importante, también, porque definir un modelo productivo requiere mirar a todos los sectores", demandó. "Nosotros definimos, por una cuestión de generación de mano de obra, 683 mil puestos de trabajo en las economías regionales, que era el primer sector al que le eliminábamos las retenciones, y la principal beneficiaria de esa decisión en términos económicos ha sido la provincia de Mendoza", señaló el ministro.

Al iniciar sus palabras ante los exportadores y la Cámara de Turismo en el municipio de San Rafael, el ministro se disculpó por convocarlos en un feriado, ya que es una obligación de los funcionarios públicos. "Estamos obligados a trabajar sábados, domingos y feriados, primero porque la Argentina así lo necesita, y segundo porque vivimos un momento muy particular".

"El impacto, por un lado, de la crisis de deuda con el FMI y por el otro la crisis de sequía, despliegan con enorme impacto en nuestra economía, y la responsabilidad que tenemos nosotros de, abriendo nuevos mercados y ampliando nuestra capacidad instalada y productiva, sostener nuestros niveles de actividad en medio de esa crisis, para no perder mercados internos ni externos, para mantener volúmenes de consumo y aumentar volúmenes de exportación", caracterizó.

El candidato reveló que estuvo recorriendo el gasoducto que unirá Vaca Muerta con el sur de Mendoza. "Vengo de recorrer una obra que aspiramos a tener terminada en 90 días en la que vamos a invertir 4.900 millones de pesos, que es fundamental porque, nos contaban los ingenieros, que desde el año 87 San Rafael no tenía una inversión de esas características", informó.

"Nos permite centralmente que ese mercado de frutas secas, que muchas veces no tiene la suficiente capacidad instalada energética para poder crecer, tenga garantizada la provisión de energía para poder duplicar sus exportaciones en materia de fruta seca, más allá de que además permite que 27 mil vecinos de San Rafael puedan tener definitivamente gas", adelantó Massa.

También reveló que el actual fin de semana largo es el "más importante de la historia turística de la Argentina, en términos de ocupación, en todas las ciudades y provincias", y que "el lunes por la tarde" anunciarán "oficialmente los números" junto al ministro Matías Lammens. No sólo por el impacto del Previaje. El otro día en el debate me pasó una cosa que me impactó. Vieron que hay cosas que a uno lo shockean. Porque cuando planteé si iban a continuar con el Previaje la respuesta que tuve de una candidata es que era un plancito y que era un gasto", cuestionó.

"A mí me asusta porque más de 7.500.000 de argentinos lo usaron, pero mucho más me preocupa lo que representa el sector en términos de generación de empleo. 540 mil argentinos y argentinas trabajan en el sector hotelero gastronómico, y eso, en términos de ecuación, ha ido creciendo casi un 40 por ciento en tres años, desde la salida de la pandemia por el impacto del Previaje. Porque lo que antes eran procesos de ingreso y salida de personal, o ingreso estabilizado y personal temporario en negro, se ha transformado en empleo permanente y en inversión permanente, porque todos aspiran a buscar calidad", describió el candidato.

"Tenemos que ganar mercado internacional porque cada turista extranjero que visita Mendoza nos da la posibilidad de tener mejores niveles de salario e inversión, pero además nos genera divisas. Argentina resuelve su problema de una sola manera: haciendo fuerte su moneda a partir de la generación de divisas", explicó. "Tenemos que superar un problema histórico, que salen más dólares que los que ingresan", agregó.

"Cada vez que esos ciclos se producen terminan pasando dos cosas muy complejas: tomamos mucha deuda y vienen los procesos de restricción con ajuste, devaluación y pérdida de competitividad; caída del empleo, cierre de empresas, es un ciclo que se repite recurrentemente porque salen más dólares de los que entren, y nosotros tenemos que ir a la construcción de un ciclo en el que sea al revés", analizó. "No hay ninguna posibilidad de resolver ni vía bimonetarismo o dolarización, los problemas de la Argentina, sin que eso tenga un primer impacto de destrucción de salario, y uno segundo de destrucción de empleo", apuntó.

"El 10 de diciembre empieza una etapa nueva en la Argentina, vamos cumpliendo ciclos desde el punto de vista político, que de alguna manera nos ponen en la responsabilidad de empezar etapas nuevas. Argentina necesita inexorablemente la construcción de un gobierno de unidad nacional, necesita salir del círculo vicioso en el que cada uno de los sectores obstaculiza al otro. Y creo que, en ese sentido, lo que alguna vez me criticaron, que era mi capacidad de dialogar con todos los sectores, me pone en excelentes condiciones", aseguró el tigrense.

"Nadie se puede sorprender si el 10 de diciembre, alguien que está hoy en el PRO, el radicalismo, la izquierda o sectores del mundo del trabajo o empresario, es parte de mi gobierno, porque pienso desde siempre así y no voy a cambiar mi forma de actuar porque creo que el desarrollo de la Argentina se construye entre todos", concluyó Massa.