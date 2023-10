Massa anticipó que hará anuncios tras la suba del dólar e insistió: "Los vivos van a ir en cana"

Luego del drástico aumento del precio del dólar, su valor llegó a tocar los $1.050 durante la jornada del martes, el ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que este miércoles "habrá medidas para consolidar el sistema de reservas, para que el próximo presidente no tenga problemas sea yo u otro". "Tengo claro quienes se están haciendo los vivos en el mercado de cambios y me voy a ocupar de que vayan en cana aunque me cueste la elección", dijo.

El candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) mantuvo una entrevista con Baby Etchecopar al aire de A24 y advirtió que "a los cinco o seis que hoy le hicieron perder los ahorros a muchos argentinos los voy a mandar en cana". "Se va a conocer una medida muy importante que involucra a otro país", sumó, aunque se negó a dar más detalles al respecto.

El ministro subrayó que "el 10 de diciembre sea quien sea presidente vas a tener los mismos ciudadanos y los mismos problemas". “Algunas decisiones que se van a conocer mañana (por este miércoles). Una vinculada a consolidar las reservas para frenar cualquier ataque especulativo. Seguramente se conozca una nueva noticia, que la semana que viene se va a terminar de consolidar, para que el próximo presidente no tenga problemas, sea yo o sea quién sea”, repitió.

En ese sentido, aseguró que se va a encargar de “garantizar que haya respaldo hasta que termine el Gobierno” y adelantó que en alguna de las propuestas involucra a otro país. "Tengo el nombre de quiénes se están haciendo los vivos y los voy a dar en la Justicia. “Alfonsín fue víctima de una situación muy parecida a la que está pasando ahora”, dijo el titular de la cartera de Hacienda.

Sentado en el living de la señal de noticias, el candidato a presidente advirtió que "no vale poner en juego lo que un jubilado recuperó con el bono, agitando el mercado financiero, agitando los precios". "No vale todo, porque lo peor de todo el 10 de diciembre, sea quien sea presidente vas a tener los mismos ciudadanos, el mismo país, los mismos problemas que resolver”, sostuvo.

Por otra parte, destacó que el acuerdo de "unidad nacional" que promueve en caso de llegar al Gobierno contempla "10 políticas de Estado" alrededor de temas como la educación, el funcionamiento independiente de los tres poderes y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, entre otros, y consideró que el escenario electoral es "de dos" postulantes y se definirá en un eventual ballotage en noviembre.

Sin ir más lejos, Massa contrapuso también que en el debate del domingo pasado en la Facultad de Derecho de la UBA presentó "propuestas" mientras los postulantes de la oposición "leían y tiraban mierda". "El domingo yo fui a proponer y los demás leían y tiraban mierda; ¿quién escribió lo que leyeron? Yo dije lo que pienso", afirmó.

El ministro y candidato señaló que el acuerdo que promueve junto a sectores de otros partidos contempla "establecer 10 políticas de Estado" alrededor de temas como la educación, en la cual, dijo, hay que "defender a los pibes y docentes adentro del aula". "El desafío es la ejemplaridad en la conducta, las sanciones y el funcionamiento de los tres poderes" del Estado.

En ese aspecto, anticipó que "va a haber muchos radicales" en un eventual gobierno suyo, al manifestar el deseo de que le "gustaría" tener un ministro de Educación "radical". "Los radicales creen en la educación pública y la gratuidad de la Universidad", dijo.

Además, señaló que el hecho de que "aparezcan" la eliminación de las becas en la plataforma de la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y el arancelamiento de la universidad en el del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "genera" identificación de la UCR con la plataforma que él encabeza.

También aseguró que el ministro de Economía de su eventual administración "lo tiene definido" y que lo presentará, "si tiene oportunidad", después de la "primera vuelta" del 22 de octubre. "Hay que salir del basurero y entrar a lo virtuoso", por lo que expresó: "El 10 de diciembre, por más que haya gente que me ataque y tenga una postura crítica, yo lo voy a convocar igual. Si son buenos y sirven para construir una nueva página en la política argentina, bienvenidos", insistió.

Massa dijo que los "vivos van a ir presos"

En tan sólo tres días el dólar blue pasó de $860 a $1025 con una sola escala en el medio y lo único que hizo es poner en foco de preocupación a la economía del país y así lo demostró Sergio Massa mediante una reunión en la cual señaló principalmente a aquellas personas que juegan con la “movida cambiaria”. Luego de que distintos referentes de La Libertad Avanza (LLA) se sumarán a las peligrosas declaraciones de su candidato a presidente, Javier Milei, quien calificó la moneda nacional como "excremento" y recomendó no renovar plazos fijo, el preció de la divisa estadounidense llegó a los $1.050.

Fue en una conferencia reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en la cual manifestó que a los “vivos” que juegan con el ahorro de los argentinos, que hacen que el dólar llegue a tal punto y que eso modifica e implica un largo problema para la economía y estabilidad de Argentina.

La preocupación es tal para el candidato a Presidente de Unión por la Patria a tal punto de que puso en segundo lugar su futuro en el país porque en este momento, su foco principal está puesto en descubrir a los que juegan con el dólar. “Yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos cuatro o cinco pícaros en cana", manifestó.

"Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje y esta vez me voy a ocupar. La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que digamos, no se escape y vaya en cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, indicó.

A la hora de plantear su decisión no dio vueltas en lo que pretende con aquellos que juegan con los ahorros de los argentinos y aseguró que su meta es verlos tras las rejas. “Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas y creo que es tiempo de ponerle el límite”, sostuvo.

Por último, planteó: “Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, me voy a ocupar de verlos en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro".