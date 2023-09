Massa anuncia medidas para trabajadores no registrados: de cuánto sería el nuevo bono

La semana comenzó sumamente recargada para Sergio Massa quien se hizo presente en el mediodía del lunes en Escobar, para inaugurar un hospital llamado “Hospital del Bicentenario” exclusivo de PAMI y como si fuera poco, a la vez se dio a conocer que a las 19 horas, dará un discurso dando nuevos anuncios para beneficiar a los trabajadores informales.

En principio, el día del candidato a Presidente por Unión por la Patria comenzó en Escobar tras inaugurar un Hospital de PAMI, junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y con la Directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich. A raíz de ese suceso, realizó un discurso en el cual apuntó contra Javier Milei haciendo referencia a la “motosierra”, contra Patricia Bullrich por los “ajustes” y su pasado, y detalló acerca de las planificaciones y proyectos que están llevando a cabo.

Al comenzar, comentó todos los proyectos que están llevando a cabo para ayudar y beneficiar a los jubilados. “Estamos terminando estos hospitales y estamos con el programa Mejor Vivir que representa $20.000 pesos por mes en medicamentos gratuitos para ellos”. Y agregó: “También estamos en un programa de refuerzo alimentario que hace algunos días extendimos a tres millones de abuelos que cobran un refuerzo de $15.000 del PAMI, completando $51.000 pesos adicionales a la jubilación”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para todo lo detallado, destacó que el PAMI está con un “superávit” gracias a toda la ayuda que le está brindando el Estado, sabiendo que en el pasado, todo eso había quedado en el olvido. De esa manera, hizo énfasis dando a entender que Volnovich cuando quedó al mando de la institución, se encontró con una “pila de expediente de deuda” que había dejado el gobierno de Mauricio Macri.

En cuanto a las elecciones generales que se realizarán el próximo domingo 22 de octubre, el ministro de Economía dividió a los tres candidatos que tienen más posibilidades de ser elegidos mediante las urnas para próximos presidentes, haciendo una analogía de cómo es la situación del país hoy en día, con respecto a un quirófano.

"Imaginen que hay tres personas entrando al quirófano para atender algunos de los abuelos que están hoy aquí. Entra primero una señora y se le ocurre que mejor hay que cortar el sistema de anestesia, cortar las luces y sacar parte del personal. Es muy probable que ese paciente se muera. Viene otro señor con guardapolvo blanco, está todo el equipo esperando, pero no entra con bisturí, entra con motosierra. El paciente se muere", planteó.

Y en base a eso, indicó cuál es la mirada que tiene para las próximas elecciones, como para que los argentinos sepan lo que están eligiendo de cara al futuro del país. "A la hora de elegir un presidente es como elegir un médico". Y argumentó: “Sabemos qué hacer con el bisturí. Ni recorte, ni motosierra".

Una vez terminada la inauguración, se dio a conocer desde el Ministerio de Economía, que Massa tiene preparadas nuevas medidas para trabajadores informales, que serán anunciadas el mismo lunes a las 19 horas junto a Fernanda Raverta, la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Si bien no se dieron a conocer detalles en profundidad de cuáles serán las medidas, sí se supo que se trataría de un refuerzo similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a unos tres millones de trabajadores no registrados que no perciben ningún tipo de ayuda social y que quedaron desafectados de los beneficios otorgados por el Gobierno.

Aunque la sumatoria de dinero tampoco trascendió, se estima que será aproximadamente $50.000, o un monto similar, debido a que ese número fue el que se le dio a los trabajadores de casas particulares y a quienes poseen el programa Potenciar Trabajo. Con esto, queda en evidencia de que la idea de “Ayudar a las familias”, como lo había propuesto Massa en su anuncio de beneficios, está más que clara.