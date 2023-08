Massa anunció fondos extra por 1.385 millones de dólares y prepara las nuevas medidas económicas

Sergio Massa viajó hacia Estados Unidos y su agenda se llenó de reuniones para afrontar. Además de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, también se juntó con funcionarios del Tesoro estadounidense, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, las cuales todas resultaron con noticias positivas. Desde ese lado, anunció un financiamiento de USD 1.385 millones para financiar el desarrollo y entre otras cosas, cuando regrese al país tendrá una gran noticia para comunicar: hará un plan de anuncios en cuotas.

El Ministro de Economía viajó hacia Washington por 48 horas en las cuales contará con reuniones durante toda su estadía. En el primer día, se reunió con directivos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial y tras ello, anunció un financiamiento extra para este año de USD 1.385 millones que ya tiene su fin destinado.

Mediante una conferencia de prensa detalló para que será utilizado el monto adquirido. “Se trata de montos que son fundamentales para sumar reservas internacionales pero también para financiar el desarrollo”. En esa misma línea, dejó asentado que buscará cuidar las reservas del Banco Central para intentar estabilizar la economía Argentina, financiar proyectos de obras públicas, incrementar la ayuda estatal y seguramente también se puedan otorgar créditos para las pymes.

De esa manera, todo está calculado para ser repartido en diferentes ítems. En el detalle, fueron anunciadas dos nuevas líneas de crédito por un total de USD 650 millones, de los cuales 450 serán destinados para el programa de seguridad alimentaria principalmente en políticas asociadas a Tarjeta Alimentaria y a la Asignación Universal por Hijo. Mientras que los otros 200, irán al Banco de Inversión y Comercio Exterior para prefinanciar exportaciones de pymes.

A la par se firmaron diversos contratos con proyectos a realizar, por los cuales en lo que resta del año arribarán al país unos USD 735 millones. ¿Qué se constató? Uno de ellos es la construcción de un puente que unirá Corrientes y Chaco. Otro es la ampliación de la represa de Salto Grande, también un programa para el sistema educativo bonaerense con el fin de construir aún más escuelas y por otro lado, el prefinanciamiento de exportaciones para empresas de la economía del conocimiento.

A la vez, tras hablar sobre las elecciones locales y manifestar que además de ser el actual Ministro también es candidato a presidente, no esquivó uno de los temas en agenda que más se mantiene presente en Argentina y es justamente la dolarización que propone Javier Milei que interfiere en la economía de Estados Unidos. “Sí están preocupados que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos y les suena raro… Supongo que algún permiso o charla habrán tenido quienes hoy ofrecen dolarización para poder usar dólares de EEUU en Argentina”, indicó con total ironía. Y sobre lo mismo, agregó: “Entiendo que no será solo un cuentito electoral. Imagino que el que promete algo de otro debe tener permiso para prometerlo... Si no es así, quiere decir que están ‘cuenteando’ a la gente”.

Si bien su cabeza está puesta en Washington, ya que todavía le resta saber si aprueban o no la quinta y sexta revisión del FMI, además de que le queda reunirse con dos funcionarios del Tesoro, Jay Shambaugh y Michael Kaplan, y cenará con asesores de la Casa Blanca, en la Embajada Argentina en EEUU, en la zona de Dupont Circle en esta ciudad, para su regreso en Argentina tiene planeados diversos anuncios sumamente favorables para los ciudadanos.

Con la cabeza puesta en estabilizar la economía del país, poder dar vuelta el resultado de las PASO y ser el nuevo presidente de la Nación, Massa tomará diversas medidas en cuanto regrese de su viaje en Estados Unidos. En principio anunciará un plan de anuncios en cuotas que se basará en las que son fijas y sin interés y comenzaría a regir el próximo jueves o viernes de la semana siguiente.

El plan consistirá en dos medidas. En primer lugar, habrá un paquete para recuperar el poder adquisitivo luego de la devaluación, buscando establecer una suma fija para los trabajadores privados. A la vez, planificarán un incremento en los fondos que reciben las organizaciones sociales. Y en segundo lugar, otorgarán nuevos créditos a los jubilados con una bonificación extra en cuotas para los haberes más bajos y sumarán un beneficio extra a todos aquellos que reciben asistencia social.