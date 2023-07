Massa apodó a Macri como "el tío vago" y avisó: "Tomó una hipoteca y la plata se fue"

Sergio Massa es quizás uno de los políticos que más vive en carne propia la deuda con el Fondo Monetario Internacional, por ser el ministro de Economía y el hecho de estar presente en una y cada una de las reuniones que se realizan y los viajes que debió ejecutar hacia Estados Unidos a negociar. Sin embargo, como precandidato a presidente de la Nación del partido Unión por la Patria, no olvida quien metió al país en una deuda ultra millonaria: el "tío vago", lo denominó.

El próximo viernes Argentina deberá hacer un nuevo desembolso al FMI mientras continúan las negociaciones, a raíz del acuerdo por u$s 45.000 millones firmado en 2018 por Juntos por el Cambio. En las últimas horas, salió a la luz un vídeo de Massa captado en un encuentro de campaña que protagonizó en el partido bonaerense de San Martín con vecinos del partido, en el cual explicaba en pocas palabras lo que sucede actualmente con el Fondo Monetario.

Lejos de intentar explicar con términos técnicos el regreso de Argentina al organismo internacional, optó por ir al lenguaje “criollo” y a lo gráfico, para ser explícito en cómo se encuentra hoy la situación de la deuda. Entonces, para él, el Fondo Monetario es un “prestamista del barrio” que cuando viene a cobrar “siempre pide algo más” y lo peor, es que el responsable de todo esto es Mauricio Macri, más conocido ahora como "el tío vago".

“Yo les ponía el ejemplo, que se los llevo a la práctica porque es lo que vive la gente en los barrios. Es como si el tío de la familia hubiese tomado una hipoteca con el prestamista del barrio. Y entonces, el prestamista cuando te viene a cobrar siempre te pide algo más. Un día te pide una cosa, otro día te pide otra. Eso es el Fondo", sostuvo el funcionario.

¿Y cómo se llegó a esta deuda multimillonaria? Así lo explicó: "La verdad es que hace cinco años, el tío vago de la familia se fue al prestamista, tomó la hipoteca, la plata se fue de la Argentina y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares".

En la misma línea, en cuanto a la dinámica, se mostró totalmente desgastado por la situación. "Ni siquiera sos el dueño, sos vos mismo quien no define en qué gastas la plata como Gobierno, en qué momento podes achicar o ampliar la cantidad de dinero circulante que tenes. Dependes de otro", afirmó.

Asimismo, se quejó de la manera en la cual se maneja el FMI, sosteniendo que no tienen en cuenta los efectos negativos de la sequía que está transcurriendo en el país, por lo cual hace que no se encuentre en un buen momento económico. "Todos los días te van poniendo nuevas condiciones, exigiendo más cosas. Lo que plantean es pérdida de soberanía, es no tener más Patria, no tener más Nación", comentó con total indignación.

Para terminar, el marido de Malena Galmarini le planteó a los vecinos que se encontraban junto a él que cuando se termine de saldar la deuda, volveremos a ser un “país libre”, dando esperanzas al futuro. "En los próximos cinco años, vamos a recorrer este camino de juntar los dólares para hacer un país libre y no depender de nadie, y sacarnos de encima a los que, de alguna manera, te condicionan, porque son como el prestamista del barrio", concluyó.