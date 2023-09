Massa cruzó a Macri y dio marcha atrás con la decisión del Banco Central: "La modernidad no se puede frenar"

Empezó a circular en redes sociales y en los grupos de WhatsApp, un video en el que el candidato de Unión por la Patria Sergio Massa, informó una medida que pone un freno al Banco Central, tras las quejas de Marcos Galperin, dueño y fundador de Mercado Libre y Mercado Pago, y las crecientes quejas de los usuarios.

En su momento, Galperin había expresado que: “La medida anunciada es un nuevo ataque directo a la inclusión financiera, que afectará de forma negativa la experiencia de millones de usuarios e inducirá al uso del efectivo”. Es que el Banco Central alegaba que: “El principal cambio introducido es organizar el sistema entre pagos y transferencias, para prevenir confusión entre los usuarios, y de tal manera los Débitos Inmediatos se acotan a las operaciones de pago mientras que las transferencias entre cuentas se realizarán a través del sistema de Transferencias Inmediatas Pull”.

La discusión entre la empresa de billeteras virtuales y la máxima autoridad financiera quedó sin efecto después de las palabras de Massa en un intento de acercamiento con los más jóvenes de nuestro país: “Hace muy poquitas horas, se conoció una decisión del Banco Central que perjudicaba a los usuarios de las billeteras electrónicas o virtuales y de alguna manera, entendemos que el mundo es el que es y que la modernidad no se puede frenar, que los jóvenes en su gran mayoría usan los instrumentos electrónicos de pago como nuevo mecanismo de funcionamiento de su economía”, explicó.

Y siguió: “Por eso instruí a los directores del Banco Central que representan al Ministerio de Economía, a pedir la derogación de esa norma y por otro lado le pedí a las billeteras virtuales Mercado Pago y otras que bajen la comisión que cobran por retiro de dinero y que cobran a los comercios”, esto último alegando que la monada digital es “parte de la economía que viene”.

Después de tantos idas y vueltas ¿En qué quedamos?

En resumen, las medidas que se dispusieron fueron:

Para nuevos comercios que se incorporen al sistema de billeteras virtuales habrá una bonificación de pago con QR de Mercado Pago. La medida corre por los primeros tres meses o hasta alcanzar un monto de $330.000 (1000 UVAs) Se reducen las comisiones de un 6,99% + IVA a un 5,77% + IVA. La medida es para los comercios Pyme que cobren a través de QR con tarjeta de crédito.

Le da para que tenga: Massa contra Juntos por el Cambio

El candidato de Unión por la Patria, que hace a su vez el papel de ministro de Economía de los y las argentinas, tuvo palabras contundentes sobre los dichos de Mauricio Macri, quien disparó dardos envenenados para aquellos radicales "amigos" de Sergio Tomás. En pocas palabras, el ex presidente había dicho que por favor dejen “los asados con Massa para después de la campaña”.

Massa le respondió afiladísimo: “Hoy escuchaba a un expresidente sangrando por la herida porque hay dirigentes de su espacio que comen asado en mi casa, como si comer asado fuera un pecado”. Y para dejarlo en offside deslindó: “Se lo tiene que decir a la mitad de su propio partido, porque muchos de sus dirigentes incluso militaron con nosotros mucho tiempo”.

En esa sintonía, el candidato a presidente protestó: “Si hay algo que le hizo daño a su gobierno fueron sus mentiras, fue el presidente que dijo que ningún trabajador iba a pagar Impuesto a las Ganancias en su gobierno, y le cobró el doble”. A Macri también le entró una chicana: “La mamá de Macri decía que de chiquito era mentiroso”, dijo con lengua de karateka (¿se lo habrá enseñado “Mami Mo”?) y siguió sarcástico: “Se ve que no aprendió nada en el camino de la vida”.

A muy pocos días del primer debate presidencial (1° de octubre), muchos se preguntan cómo hará el actual ministro de Economía para surfear la ola de las corridas cambiarias que organiza el poder real; sobre esto, Massa refirió: “Son casi como que mágicamente aparecen, hechos de inseguridad, alguna corridita, el instalar la idea de saqueo. Aparecieron en 24 horas pseudo-saqueos que desaparecieron y se esfumaron justo el día que en el escenario político argentino apareció una publicidad que decía 'Yo voy a poner orden'”, haciendo referencia clara a Patricia Bullrich, candidata a Presidenta por el partido de Macri.

La alocución de Massa terminó de manera icónica: “A mí me pueden criticar muchas cosas pero hay dos que no: que laburo como un perro y que cuando tomo una decisión me la banco” y continuó: “Cuando se hablaba de helicóptero, de asamblea legislativa, de salida de gobierno, de corrida (cambiaria), en agosto pasado, yo puse el pechito y me hice cargo del Ministerio de Economía”.