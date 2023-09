Massa de cara a las elecciones: "El 11 de diciembre tenemos que construir un gobierno de unidad nacional y federal"

El ministro de Economía y el candidato a presidente de la Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó que “Macri es Milei”. Y aseguró sobre su plan de gobierno: “El 11 de diciembre tenemos que construir un gobierno de unidad nacional, federal. No están todos los genios en la ciudad de buenos aires. Tenemos que mirar sectores: energía va a ser uno de los motores de nuestro crecimiento”.

En medio de los preparativos para encontrarse con gobernadores peronistas en Tucumán, en el programa de la TV Pública, Desiguales, el ministro detalló que a las 19 horas del sábado se va a realizar una firma de convenios con los mandatarios para las localidades del norte del país: “Tiene que ver con desembolsos para comunidades en Salta y lo que representa la ampliación del corredor bioceánico ferroviario. Desembolsos para centros de desarrollo infantil para Chaco y Formosa”.

Además, aclaró que hay en marcha 130 convenios para distintos municipios y comentó que está previsto un encuentro con todas las unidades industriales del norte ya que se estableció la reducción de impuestos para las pymes: “Hoy eliminamos las retenciones a las economías regionales: Tabaco para Salta, Citrus, en Tucumán, en Misiones. Las eliminamos, salvo que vuelva otro gobierno y las vuelva a poner. Ya pasó con Macri”. En esta misma línea aseguró que esa decisión beneficia a las economías regionales en 17 provincias.

Sobre los resultados de las elecciones PASO, el ministro aseveró: “Entiendo que en las provincias donde había competencia hubo más compromiso con la disputa que representa la Primaria, y en los municipios, mucho más todavía, Entre Ríos, Buenos Aires, Catamarca. En las provincias del norte que no tenían primarias, la tomaron con más tranquilidad y el resto de las fuerzas políticas no, porque tenían primarias”. Y aseguró que desde hace seis años que plantea que hay que eliminar dichas elecciones porque “somete a los gobiernos a un desgaste y a la gente a un desgaste peor”.

Con respecto a la discusión sobre el impuesto a las ganancias, aseguró que lo planteó “hace mucho”: “En 2015 hubo un candidato que dijo que si era presidente los trabajadores no iban a pagar ganancias. Y terminaron pagando el doble”. Y afirmó: “La discusión de ganancias requiere que tengamos la capacidad de darle una respuesta rápida a la sociedad. Si no tenemos Congreso para dársela rápido, el 10 de diciembre, una de las primeras leyes que manda el Congreso es la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Mañana me reúno con el equipo a las 11 de la mañana, y seguramente cuando termine esa reunión voy a tener todos los escenarios para no hacer promesas que después no se pueden cumplir”.

Sobre el partido opositores de Juntos por el Cambio afirmó que “quedó muy desperfilado” y que la pelea interna lo “demolió”: “Antes eran todo o nada, ahora son un poquito y un poquito. No son ni dolarización, ni son defensa del modelo exportador argentino con acumulación de reserva. Tiene que tener no un mensaje para sacar a la argentina adelante, sino un discurso mirando la encuesta”, y añadió: “Mucha gente que votó a Horacio hoy mira de una manera mucho más atractiva nuestra propuesta”.

Sobre Macri comentó: “Yo creo que en el fondo él sueña con la explosión de Juntos por el Cambio el 22 de octubre a la noche, porque está convencido de que Juntos por el Cambio era él, y que él cree que el triunfo de sus ideas se puede haber expresado a través de Milei”.

En cuanto al proyecto de Educación, el ministro adelantó: “No es solo sobre los días de clase. Es sobre el presupuesto educativo, plan de alfabetización en Argentina, el programa de educación secundaria y universitaria. Lo nuestro es producción, trabajo y educación. Por ahí es aburrido para una campaña, es más divertido subirse a una tarima e insultar y gritar. Yo quiero vivir en una Argentina en la que esto no pase de largo”.

“Parte de nuestra propuesta de campaña, una medida que pretende terminar de generar un instrumento que nos permita no solamente controlar el nivel de gasto público y bajar la inflación, sino también garantizarnos un buen control del funcionamiento de la economía para que no haya formales e informales”, añadió.

Por otro lado, aseguró que están “laburando todos juntos”, desde los gobernados, los movimientos sociales, la CTA y la CGT: “Todos tienen conciencia de lo que está en juego. Todos tienen conciencia de lo que pueden perder los argentinos. Si no volvemos a un modelo, que en el 2001 nos llevó casi a la disolución nacional, eso es lo que expresan ellos”.

Acerca de las elecciones de octubre, Massa afirmó: “Vamos a ganar las elecciones. Y vamos a gobernar la Argentina en la etapa nueva, con nueva gente, porque además necesitamos un gobierno de unidad nacional. Con nuevos diseños, porque necesitamos políticas más asociadas al siglo XXI” y aseguró que “El proyecto de Milei es muy parecido al del Fondo”.