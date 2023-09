Massa explicó por qué cree que ganará las elecciones: "Vamos a ser gobierno de Argentina"

En la inauguración del Primer Simposio Regional ‘Infraestructura del Cuidado: hacia una Argentina igualitaria con derechos’, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó que “va a ganar las elecciones” y será “gobierno desde diciembre”.

En el acto, que se inauguraron obras de infraestructura en varias provincias, Massa aseguró que es un “versito” que “el mercado va a resolver las asimetrías en nuestra sociedad. Es una discusión que tiene 300 años, es una discusión arcaica”: “Es un verso eso de que el vaso cuando se llena derrama. Mientras, las sociedades ven que el vaso se estira, se estira y nunca derrama. La mano del Estado tiene que ser visible”, detalló.

Y continuó diciendo: “La mano del Estado tiene que ser visible para corregir las asimetrías. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro modelo de país. No creemos que a un pibe de Salta, que no tiene la infraestructura en la escuela técnica para desarrollarse, le vaya aparecer mágicamente el mercado a resolvérselo”.

“Nosotros estamos dispuestos a comprometernos para que cada infraestructura educativa que construya el Estado tenga adentro a los ciudadanos pudiendo usarlas con calidad y buena atención y servicio. No tenemos que vivir nostálgicos, tenemos que construir el futuro y ese es el trabajo que tenemos por delante, aprender lo mejor de nuestra historia, pero saber que las sociedades cambian”.

Por otro lado, durante la presentación de su discurso, el candidato a presidente se dirigió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien hace unos días había declaro que iba a renunciar si Javier Milei ganaba las elecciones: “No vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones, vamos a ser gobierno de Argentina y vamos a poder trabajar juntos después del 10 de diciembre”.

Asimismo, aseguró que “la discusión de fondo en el país” es “si gobierna la Argentina del interior, la productiva, la del trabajo, la del cordón industrial del Gran Buenos Aires, la que cree en el desarrollo y en la movilidad social ascendente o si, en cambio, gobiernan las 60 manzanas de la City y los esclavos de Wall Street”.

En esta misma línea, recalcó que en las próximas elecciones está en juego “el modelo productivo contra el financiero”: “Nosotros vamos a construir un país donde el trabajo, la producción y la educación pública gratuita de calidad inclusiva junto con las infraestructuras de cuidado, sean parte de la agenda pública”.

Además, apuntó contra Javier Milei, tras haber utilizado la palabra ‘mogólico’ como insulto: “Hoy lo hablé con un papá, muy amigo, que su hijo tiene Síndrome de Down. En las últimas horas escuchamos en la idea de la descalificación, pero también es discriminación, a un candidato plantear como peyorativo, como descalificación, el mogólico”.

“Quiero transmitir la solidaridad con toda la gente, con todo el equipo de la ASDRA) (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina) y decirles que creemos en una sociedad que incluya, que no descalificamos, no discriminamos y así como tenemos una agenda puesta en la infraestructura de cuidado, también tenemos puesta en otras temáticas de la agenda de inclusión parte del Presupuesto”, afirmó el ministro.

Durante el acto, Massa estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Salud, Carla Vizzotti; de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina y el ministro de Educación, Jaime Perczyk. Además, participaron gobernadores y funcionarios nacionales y provinciales.

En la apertura se realizó la inauguración de forma simultánea de obras en cuatro provincias y anuncios de Infraestructura del Cuidado.