Massa habló de Insaurralde y le hizo un contundente pedido a Milei: "¡Queré un poquito a tu país!"

Aún en la carrera por quedarse con el sillón de Rivadavia durante al menos cuatro años, Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), habló del escándalo que derivó en la renuncia de Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete bonaerense, a su candidatura a concejal por Lomas de Zamora y hasta a su cargo en el Partido Justicialista (PJ) provincial, y apuntó sus cañones contra Sofía Clerici, la encargada de hacer público a través de las redes sociales su romance con el ex intendente y el viaje a puro lujo en yate que hicieron por las paradisíacas aguas de Marbella. “Pagó con la renuncia", afirmó el postulante sobre el ex de Jésica Cirio.

Sentado en el sillón de Caja Negra, el segmento de Filo News que conduce Julio Leiva, Massa volvió a sostener que fue un “gravísimo error” de parte del ex funcionario, aunque advirtió: “Pagó con la renuncia. Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Hay una consecuencia y una causa previa que es el error de Martín, pero creo que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político, pero no me acuerdo con quién”.

En ese sentido, el ministro de Economía dio a entender que se refería al actual embajador de Brasil, Daniel Scioli, quien en 2017 fue vinculado a Clerici mientras se encontraba en pareja con la modelo Gisela Berger. “Me llama la atención por el momento en el que salen publicadas las cosas. Pero te diría que eso es consecuencia. Hay una causa previa que es el error de Martín”, retiró Massa.

Según explicó, al enterarse de lo que había ocurrido pidió que Insaurralde "se baje porque si no es como el cuento de nunca jamás”. “Era candidato a concejal. Inclusive él presentó algunas cosas vinculadas a alguna extorsión para que se investigue también”, remarcó para luego tocar diferentes aristas sobre la actualidad de la política. En primer lugar, cuestionó el constante negacionismo de su contrincante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Recordemos que al tratar desarrollar el eje temático sobre los Derechos Humanos, el libertario se ganó todas las críticas al advertir: "Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia, empecemos por la verdad, no fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia, para nosotros durante los 70 hubo una guerra".

Y sin ponerse colorado, continuó: "Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley, pero también los terroristas de Montoneros, que mataron gente asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos".

Frente a esto, Massa fue contundente y le pidió a su rival “quiera un poco a su país”. "Tenemos un prestigio ganado, ocupamos lugares de privilegio a nivel mundial como país, porque tenemos un recorrido hecho que nosotros lo resumimos en 'Memoria, verdad y justicia', porque de alguna manera es el paraguas o la síntesis que le encontramos, pero que para el mundo es un recorrido. Nos pone en un lugar de respeto", dijo.

Y sumó: "Y vos decís que querés entregar las Malvinas a los ingleses, querer poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central, querés tirar por la borda 40 años de construcción de prestigio argentino en una materia en la que el mundo empieza a discutir los nuevos derechos? Queré un poquito a tu país. Un poquito. Por los tipos que murieron en manos del terrorismo de Estado. Por los chaqueños, Los correntinos que murieron en las Malvinas".

En ese sentido, el candidato de UP reconoció en tono irónico, al ser consultado sobre si crearía leyes contra el negacionismo en su mandato, que podrían salir antes de la asunción de un nuevo presidente. “Me parece que van a salir antes. Al ritmo que vamos... Veo una furia en el sistema, en gran parte de la sociedad... Es volver a la idea de ‘por algo habrá sido’”, dijo.

Durante la charla de más de una hora, Massa también criticó con firmeza la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty la numeróloga, por parte de las autoridades del Banco Nación. “A la gerenta del Banco Nación pedí que la separaran del cargo para que se investigue”, expuso sobre la orden que le dio a la presidenta de esa institución, Silvina Batakis, de echar a María del Carmen Barros.

Finalmente sostuvo que la desilusión de la gente con el gobierno arrancó durante la gestión de Mauricio Macri. "(La gente) Tiene razón. Con Macri había caído 20 puntos el ingreso y continuó... pandemia de por medio, guerra, pero continuó. Ahora, en el último año, recuperamos bastante y ahora con la devolución del IVA y el impacto de ganancias, se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en la Argentina", resaltó.

Y concluyó: "Yo planteé públicamente, no una, sino varias veces la disculpa en el pedacito que me toca. Ahora, lo que creo que acá hay muchos que la sacaron barata. Porque son responsables. Se fueron y siquiera pidieron perdón. Yo tengo una relación de respeto con otros funcionarios que estuvieron. Sin embargo, no comparto lo que hicieron por ejemplo, en materia de aprobación de importaciones".