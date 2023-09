Massa incentivó a los jóvenes a que se rebelen "contra aquellos que les quieren sacar sus derechos"

En el Día del Estudiante y ante cientos de jóvenes, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, los incentivó para que luchen por el derecho a estudiar y para defender a las universidades públicas, criticando las medidas políticas del candidato libertario, Javier Milei.

En un acto en la localidad bonaerense de Quilmes, en donde se inauguró un nuevo parque municipal de la Ribera, el mandatario convocó a los jóvenes a “rebelarse contra aquellos que les quieren sacar sus derechos y transformarlos en un número de la economía” y los incitó a “defender la posibilidad de estudiar, divertirse y conectarse”.

"Hoy es tiempo de rebelarse, no desde un posteo en la red social, sino de rebelarse para defender lo que es propio, lo que es de ustedes y se lo quieren sacar en nombre de la libertad. Es tiempo de rebelarse para defender las becas Progresar, que les permite a más de un millón de pibes estudiar e ir luego a la universidad”, afirmó.

Apuntó contra las medidas de Milei asegurando que la universidad pública “nos dio desde grandes empresarios hasta premios Nobel y hoy se la quieren cobrar, quieren dar un voucher. En cambio, nosotros queremos repensar el sistema universitario, para que cuando los pibes egresen puedan ir a trabajo y no terminar manejando una bici en el Rappi”.

Además, planteó dos escenarios posibles en las elecciones de octubre: “No quiero que vayan pibes armados a los colegios, porque exista la libre venta de armas en la Argentina, quiero que el Estado garantice la seguridad. Esa es la diferencia entre las dos Argentinas que se están discutiendo”, ante la medida del libertario de la libertad de armas, y enfatizó: “La diferencia es que yo quiero que los pibes lleven una notebook en la mochila”.

Al final de su discurso, Massa homenajeó a los veteranos de la Guerra de Malvinas y señaló: “A los jóvenes les quiero pedir algo pensando en la unidad. Acá están los veteranos de la Guerra de Malvinas, varios de los que siendo jóvenes fueron a una guerra y luego los dejaron olvidados. Quiero decirles que nada más lejano a la libertad y a la identidad de nuestra patria que pretender devolver o negar nuestra soberanía de las Islas Malvinas”.

“Rebelarse es votar contra quienes que niegan la soberanía de Malvinas. Llamo a los jóvenes que creen en la celeste y blanca a votar en defensa de nuestra patria, en defensa propia”, concluyó reflexionando sobre las declaraciones de Milei.

Por otro lado, este jueves el presidente Alberto Fernández, afirmó que debería “haber una reacción de toda la sociedad argentina”, durante el acto de entrega de legajos a siete trabajadores del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas (CONICET).

“Me preocupa muchísimo que tengamos un momento electoral donde estemos discutiendo si la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo nacional; me parece tremendo. Niegan la atrocidad de la dictadura, vuelven a instalar la teoría de los dos demonios. Esto sólo los hace más atroces”, comentó sobre los dichos del libertario.

Por otro lado, hizo hincapié en que “los que niegan la dictadura, los desaparecidos, los exilios, las torturas, también lo quieren hacer con la ciencia argentina porque le tienen miedo al pensamiento. No, no hay que dejarlos pasar”.

“En este año en que cumplimos 40 años de democracia, algo que nos costó mucho y no nos salió todo lo bien que queríamos, pero avanzamos en muchas cosas, nuestro deber es hacer que esto no terminé acá. No debe permitirse nunca más que alguien sea avasallado por el hecho de pensar, de investigar, eso nunca más en la Argentina”, añadió.