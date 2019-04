Sergio Massa, líder del Frente Renovador, ofreció una conferencia de prensa en la que llamó a todo el arco político argentino a unirse para colaborar con el gobierno nacional y garantizar la estabilidad.

"No es momento de mezquindades ni peleas. El presidente necesita parar la pelota y tomar medidas extraordinarias en un momento excepcional", remarcó dirigiéndose a Mauricio Macri pidiéndole que convoque "a todos los lideres de la oposición, incluida la ex presidenta" Cristina Fernández de Kirchner.

La 𝘀𝗼𝗯𝗲𝗿𝗯𝗶𝗮 e 𝗶𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 de Macri, no le permiten ver su fracaso y el de su gestión. A este ritmo podemos terminar mucho peor. No se pueden perder más meses, para recuperar a la Argentina de esta crisis.#HayAlternativa 👍🇦🇷#DefenderLaArgentina pic.twitter.com/MpFyHy9Wrt — Sergio Massa (@SergioMassa) April 29, 2019

"Debe sentar a la mesa a los sectores políticos, económicos y sociales, y debemos transitar los días hasta las elecciones con tranquilidad y certidumbre", agregó. "Debemos poder decirle a los argentinos de a pie que Argentina va a estar en paz hasta las elecciones. No podemos especular, no puede haber vanidad. Le digo a la ex presidenta como responsable del bloque mayoritario de la oposición: si el gobierno convoca todos tenemos que llevar nuestras ideas".

Hay que tomar 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀. @MauricioMacri debe convocar a @CFKArgentina, como líder de la oposición con mayor representación parlamentaria, y pactar cómo termina este mandato sin más daños para la Argentina.#HayAlternativa 👍🇦🇷#DefenderLaArgentina pic.twitter.com/TlE0nvGU7N — Sergio Massa (@SergioMassa) April 29, 2019

En ese sentido, Massa reveló que envió a más de 50 dirigentes una carta expresando "la necesidad de sentarnos a esta mesa con humildad". La lista incluye al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, hasta lideres sindicales como Héctor Daer y Hugo Moyano, además de Fernández de Kirchner, Macri y gobernadores provinciales.