Massa le respondió a Cristina por "la papa caliente": "Pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo"

El jueves por la noche la televisión se paralizó porque Cristina Fernández volvió a dar una entrevista exclusiva para hablar del país, el FMI, darle apoyo al oficialismo y claro está, nombrar las cosas que se hacen e hicieron mal en el gobierno y la oposición. Pero a pesar de que muchos esperaban que finalmente afirme que se presentará como candidata a presidenta de cara a las próximas elecciones, volvió a constatar que no lo hará. En ello, además de todo lo que manifestó, también le agradeció y halagó el labor de Sergio Massa.

A la hora de ser consultada por la crisis económica, la vicepresidenta de La Nación, se mostró agradecida con el actual Ministro de Economía y hasta indicó: “Creo que Massa agarró una papa caliente”. Asimismo, también lo mencionó para recordar que junto con su hijo, Máximo Kirchner, fueron claves para unificar nuevamente al peronismo en el 2019 y así poder derrotar a Juntos por el Cambio y volver al mandato.

“Muchos gobernadores, no todos, decían: se terminó el ciclo de Cristina. La CGT no se sabía si estaba con Macri o con el peronismo. Los movimientos sociales habían estado en el 17, estaban ahí. Con el Frente Renovador había una muy buena relación, debo reconocerlo, entre Máximo y Sergio, que hablaban mucho en la Cámara de Diputados. Con Wado también. Máximo fue el gran artífice del acercamiento de Sergio. La decisión era que había que asegurar el triunfo del peronismo y la única manera era reagrupar a todas las fuerzas”, planteó.

Y qué más lindo debe ser que Cristina te halague en todo público y que toda la televisión Argentina escuchen como hablan cosas positivas de uno, debe haber pensado Massa, que el viernes por la tarde encabezó un acto en San Fernando y le devolvió el guiño a la ex presidenta utilizando la misma frase de la verdura caliente.

En la inauguración de un túnel bajo nivel llamado “Campeones del Mundo”, en la localidad bonaerense de San Fernando, el Ministro de Economía se hizo cargo de las palabras que le adjudicó la vicepresidenta y también dictaminó que ellos no tienen miedo, sino que le “pusieron el pecho” a la situación limitada que atraviesa el país.

Sobre el nuevo túnel, comentó: "El símbolo de eliminar barreras y hacer pasos bajo nivel es el símbolo de eliminar obstáculos. El tren nos une, las barreras nos dividen. Y tenemos que pensar a nuestra sociedad igual que pensamos a nuestra conectividad. Hay cosas que nos unen: el sueño del progreso, de la igualdad de oportunidades, de sentirnos parte de una sociedad. Y también hay cosas que nos dividen: la pelea, la violencia, la vanidad, la mezquindad".

“Ustedes me conocen. Algunos del barrio, otros de la cancha, otros de compartir sueños en la política. No soy de los que se asustan frente a un desafío. Efectivamente cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas se metían debajo de la cama, nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo”, sostuvo indirectamente hacia los otros candidatos.

En la misma línea, ratificó que todo lo positivo que se hizo durante su gestión y durante el gobierno, se pudo hacer a partir de una mentalidad en la cual sabían que necesitaban sacar el país adelante.

“Nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. Y la verdad es que no lo hice personalmente, lo pude hacer porque había un equipo que nos permitía soñar en un país que habíamos recuperado después de un endeudamiento vergonzoso y que no se podía caer por una crisis política. Un equipo de gente que desde lo afectivo y lo político, entendía que el país no se podía caer”, analizó.

“Con la misma vocación de soñar vamos a seguir trabajando, sin pensar en lugares personales sino desde el sueño colectivo. De construir un San Fernando mejor, una Provincia mejor y una Argentina mejor. No importa qué lugar nos toque, estamos para poner el hombro, estamos para trabajar con generosidad, humildad y espíritu de equipo", concluyó.