Massa llamó a Axel Kicillof y le pidió la renuncia de Insaurralde: "Sergio actuó"

Durante varias horas, el primer debate presidencial obligatorio que se realizará en la Universidad Nacional de Santiago del Estero pasó a segundo plano a partir del escándalo que involucró al ahora ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Todo comenzó el sábado, cuando Sofía Clerici expuso su flamante romance con el ex esposo de Jésica Cirio a través de polémicas fotos y videos

En pocas palabras, la modelo compartió la intimidad de su relación con Insaurralde mientras disfrutaban de manjares, joyas y elementos de mucho valor a bordo de un yate en Marbella. Y en medio de esta escandalosa revelación, las miradas se posaron sobre el candidato a presidente por Unión por la patria (UP), Sergio Massa, cuyo rol en el debate de la noche de este domingo será clave en las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

En este sentido, el candidato a vicepresidente de UP, Agustín Rossi, fue uno de los primeros en llegar a la sede donde se realizará el primer debate presidencial y enfrentó las cámaras de C5N. “En cuatro horas el tema estuvo resuelto e Insaurralde no forma más parte del gobierno de la PBA y el lunes se presentará ante la Justicia. Nuestro candidato a presidente y el gobernador de la PBA actuaron en conjunto y lo decidieron así", destacó.

Rossi no dudó en confirmar que el propio Massa llamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y dio a entender que le pidió la renuncia de Insaurralde. “Sergio actuó. Ayer se comunicó con el gobernador de la provincia y en cuatro horas se resolvió todo”, aseguró el candidato a vicepresidente y adelantó que Insaurralde “tiene toda la predisposición para presentarse el lunes que viene ante la Justicia”.

Finalmente, Rossi dejó en claro que por su actitud y accionar, Insaurralde "está fuera del gobierno de la provincia"." Nuestra mirada en términos de posición política y personal está en lo que describí: Massa y Kicillof impulsaron la salida de Insaurralde del gobierno. Creo que tenemos un excelente candidato a Presidente, el más formado, el que conoce mejor el conjunto de las herramientas del Estado. Conoce muy bien la Argentina, las demandas que tiene y dónde tiene que ir”, expresó.

Y sobre el debate, agregó: “Con mucha expectativa, los debates son una herramienta más del proceso electoral donde los candidatos pueden expresar sus ideas. Esto ayuda a la hora de la conformación del voto. Son situaciones distintas del debate de vicepresidentes. Milei no es Villarruel. Ella representa una cantidad de cosas que no compartimos y no creemos que sean buenas para la democracia. Milei enmarca su propuesta electoral en el marco de la cuestión económica".

En ese sentido, para el candidato a vicepresidente "habrá que ver" cómo Milei plantea sus propuestas durante el debate. “Sabemos que los únicos que hablamos de futuro somos nosotros. Nosotros queremos una Argentina del futuro que es exportar más y tener la balanza comercial favorable y así resolveremos los problemas de la Argentina. Sabemos cómo se hace y por eso hicimos el gasoducto Néstor Kirchner. Sabemos cuáles son los desafíos que tenemos y cuáles las responsabilidades. Sergio es el más capacitado, el que más conoce, con más capacidad de gestión, conoce la Argentina y sus desafíos”, detacó.

Y concluyó: “En estas dos últimas semanas se vieron respuestas de Massa que no sólo apunta a compensar la inflación sino respuestas a futuro como la remoción del impuesto a las ganancias. Que se elimine el impuesto cambia el paradigma impositivo de la Argentina. Ya hay más de 13 millones de argentinos que recibieron la devolución del IVA e impulsamos que salga por ley. El año que viene la Argentina no va a tener el faltante de 21.000 millones de dólares producto de la sequía”.