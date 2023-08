Massa prometió dar vuelta la elección y le mandó un mensaje a MIlei: "Se define si habrá trabajadores o esclavos"

Con el 94,01% de las mesas escrutadas, cuando los números señalaban que Unión por la Patria (UP) había conseguido el 27,13% de los votos como frente, debajo de Juntos por el Cambio (JxC), que obtenía 28,24%, y de La Libertad Avanza (LLA), ubicado en el primer lugar con el 30,23%, Sergio Massa se subió al escenario preparado en el búnker de campaña en el Complejo "C" del barrio porteño de Chacarita para asegurar que "pelearán hasta el último minuto" para defender los derechos de las mayorías y ganar la elección en octubre y en noviembre, en alusión a un eventual ballotage: "Vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, ganar en noviembre y seguir siendo gobierno en la Argentina".

El ministro de Economía usó una metáfora futbolera para arengar a la militancia: "Esto es el final del primer tiempo. Nos queda el segundo tiempo, el alargue y los penales. Vamos a estar peleando hasta el último minuto". "La voz del pueblo es la voz de Dios. Tenemos que respetar el voto popular por sobre todas las cosas", remarcó Massa e hizo referencia a los 40 años de democracia.

A nivel de candidatos individuales, Massa se consagró como el segundo postulante más votado: con 4.877.579 votos, quedando en segundo lugar después de Milei, con 6.915.457 votos, y por encima de Patricia Bullrich, la triunfadora de JxC, que reunía hasta ese momento 3.886.367 de adhesiones. Durante su discurso, el candidato a presidente afirmó que hay "un nuevo escenario en la política argentina".

En las primarias de UxP, en tanto, Massa cosechó 4.877.579 contra 1.327.566 votos de su adversario interno Juan Grabois. "No porque haya nacido una nueva fuerza que expresa con contundencia la oposición sino porque además ha dividido en términos de escenario electoral en tercios. Empiezan en la Argentina a partir de esta noche semanas trascendentes. Empieza a discutirse qué país vamos a construir en los próximos años", puntualizó.

En ese momento, el ministro miró a la militancia y no dudó en enviarle un mensaje a aquellos que votaron por el candidato de La Libertad Avanza. "Empieza a definirse si en la Argentina va a haber trabajadores o esclavos, Así como con la transversalidad Néstor (Kirchner) planteó la necesidad de abrazar a radicales, a sectores del campo popular, convocar a todos aquellos que quieren un proyecto de país más amplio y comprometernos a que el próximo gobierno no sea solamente de unidad de una coalición, sino de unidad nacional. Que el esfuerzo no termine hoy. Vuelve mañana. Empiezan sesenta días para darla vuelta", advirtió.

Massa compartió el escenario con los principales dirigentes del oficialismo, entre ellos el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner. "Tenemos que ser prudentes a la hora de interpretar los resultados. La sociedad hoy fue convocada sólo a elegir a sus candidatos. Nuestra fuerza política tiene y estrena esta noche un candidato a presidente, el mejor candidato a presidente que tendrá el pueblo argentino en las urnas en octubre", subrayó el mandatario bonaerense y afirmó que Massa es "el mejor candidato a presidente que tendrá el pueblo argentino en las urnas en octubre".

.En esa línea, el gobernador advirtió: "Nos preocupa la caída de una participación de un sector de la sociedad que percibe que da lo mismo votar o quedarse en su casa. Nos corresponde como dirigentes interpretar las causas de esa falta de interés. Prefiero bonaerenses votando críticamente que bonaerenses en silencio o quedándose en su casa. Comprendemos el malestar de un amplio sector de la sociedad pero tenemos la convicción de que los problemas de la vida cotidiana no se solucionan con la derecha. Quiero decirlo con nombre y apellido: ni Patricia Bullrich ni Javier Milei están en condiciones de solucionar los problemas que tenemos".

Por último, Kicillof le pidió a los votantes que sean "conscientes del riesgo que se abre con el resultado en las PASO, para nuestro país, nuestro pueblo y su futuro". "Aspiramos a un nuevo gobierno en el que estemos trabajando por todo lo que falta, lo que vamos a hacer. Es cierto que falta mucho, pero eso que falta se consigue por acá, se logra con más salud, más educación, más trabajo. Esta realdad nos tiene que hacer ver que no sobra Estado: falta más y mejor Estado", concluyó.