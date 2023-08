Massa se cruzó con un periodista por la suba del dólar y lo tildó de "picante": "No fuiste respetuoso"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, recorrió el último jueves la provincia de Córdoba con la vista en las PASO del domingo 13 de agosto y en una rueda de prensa informal, se cruzó con un periodista que le había preguntado por la escalada del dólar, cuya cotización cerró en $570 durante esa jornada.

El cruce ocurrió durante la recorrida del ministro de Economía y precandidato presidencial en la empresa Mosaicos Blangino, en Monte Cristo, Córdoba. "Se cumple un año de tu gestión como ministro de Economía. Si tuvieras que hacer una autocrítica o autocalificarte del 1 al 10, qué nota te ponés?", le preguntó uno de los cronistas presentes en el lugar, a lo que el ministro respondió: "No soy quién para poner una calificación, porque la calificación la pone la gente. Creo sí que lo más importante en la primera etapa, que era estabilizar cuando todos hablaban de helicóptero, asamblea legislativa, corrida, hiperinflación, y todo eso que se decía se pudo superar".

En ese momento, fue interrumpido para advertirle que el dólar estaba "$574" y le preguntaron "cuál era el impacto" de la suba de la moneda estadounidense. "No sé, ustedes trajeron el tema, díganme ustedes cuál es el impacto" respondió Massa y un periodista de de El Doce redobló la apuesta: "No, no, digamos... ¿Cuál es el impacto en la economía diaria?". "El impacto en la economía diaria para todos los que producen y trabajan que usan dólares oficiales, en realidad, es neutro. Acá lo que hay es un impacto en los que están especulando", contestó Massa, visiblemente incómodo, a lo que el cronista replicó: "Todo se maneja con el dólar blue, Sergio, y la inflación está 140%".

Esto terminó de enfurecer a Massa, quien primero le aclaró que la inflación no era del 140% y luego lo tildó de irrespetuoso. "No, primero que no está 140, cierra a 116. Segundo, me gustaría que pongas sobre la mesa que perdimos 21 mil millones de dólares, que es el 25% de las exportaciones argentinas entre enero y marzo. Porque, digamos, es muy fácil hablar, agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante. Pero la Argentina perdió el 25% de sus exportaciones" contestó Massa, a lo que el periodista le aclaró: ."Yo no me hago el picante, Sergio. Lo hago con respeto, por lo que vive la gente". "No, la segunda vez no fuiste respetuoso y a mí me gusta tratar con respeto", sentenció el ministro.

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) encabezó una cena junto a 2.000 empresarios PyME, organizada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), e indicó que "a la Argentina la hicieron grande las 500 mil Pymes que levantan la persiana todos los días, con el sueño de progresar, como lo que queremos para nuestra patria". Además, afirmó que el país está "terminando de navegar el proceso de tormenta más complejo que nos tocó transitar en los últimos años" pero "sin lamentar pérdida de puestos de trabajo ni cierre de empresas".

El ministro estuvo acompañado en el escenario por el Jefe de Gabinete de ministros y compañero de fórmula, Agustín Rossi, y el diputado nacional y referente del cooperativismo, Carlos Heller. Al hablar frente a un salón lleno de líderes de pequeñas y medianas empresas argentinas, Massa expresó: "Soy hijo de un Pyme, de uno de esos como ustedes que, a lo largo de la vida, se levantó y se cayó varias veces, y que vivió los vaivenes que nos ha tocado vivir a los largo de los últimos años". "Así como cada uno de ustedes sintió el mandato de emprender, cada uno de nosotros siente el mandato, y el mío es tratar de devolverle a mi país lo mucho que le dio como oportunidad a mi familia", afirmó.

En esa línea, agradeció a los empresarios por "seguir confiando en Argentina, gracias por creer que no somos ese país de m... (sic) que dicen que somos, gracias por apostar al trabajo argentino y soñar que podemos ser un país con desarrollo". Y llamó a votar para "adelante porque atrás está el abismo y adelante, el futuro". "El gran desafío para 2024 es usar parte de los recursos del crecimiento para hacer un sistema más progresivo en materia de impuestos y encontrar un mecanismo de garantía para que un Pyme no sienta que cuando toma un laburante pone en riesgo al momento de despido la hipoteca de su casa", señaló.

Según explicó, trató de que la economía, "esa rueda que no queremos que se detenga, no se detenga". Y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri: "Entre 2015 y 2019 en Argentina cayeron 25 mil pymes, perdimos 300 mil empleos porque la mirada de la economía estaba puesta no en un modelo desarrollo productivo, sino en la renta financiera, los procesos de acumulación a partir de la especulación y los procesos de endeudamiento que nos llevaron a esta situación". "Si están pensando en un modelo de acumulación, va a quedar mucha gente afuera", subrayó.

El ministro recordó que "hoy se cumple un año del día en que el gobierno decidió unificar todas las áreas económicas y cambiar la línea sucesoria que me llevara a dejar la presidencia de la Cámara de Diputados y asumir en el Ministerio de Economía". Y destacó que en aquel momento eran "días en que en Argentina se hablaba de helicóptero, a días de hacer la indagatoria de la dirigente más importante de la coalición de gobierno, y que combinaban en el relato crisis económica, crisis política, crisis judicial y gobierno de salida". "En ese momento la responsabilidad que teníamos era enderezar un barco al que hemos invitado a subirse a todos los argentinos", expresó.

En esa línea, admitió que "no soy ministro de Economía de un país con sus variables ordenadas ni candidato de un gobierno que haya podido cumplir todos los sueños y el compromiso que generó en 2019, pero me gustaría que pongamos en la balanza por qué estamos acá". "Después de 12 meses de convivir en la negociación con el FMI, estamos acá porque en 2018, para financiar la fuga de capitales y el pago a tenedores de bonos que habían venido a jugar contra la tasa de interés alta y el tipo de cambio fijo al rulito del carry trade, llevaron de manera irresponsable a un gobierno y a la Argentina a un endeudamiento de 45 mil millones de dólares que nos cambió en términos de autonomía económica", disparó.