Massa se despidió de Diputados y Moreau afirmó: "Es un orgullo ser la primera mujer que preside la Cámara"

Después de que el presidente Alberto Fernández decidiera darle el nuevo cargo de súper ministro a Sergio Massa, quien se hará cargo de las carteras de Economía, Producción y Agricultura, la Cámara de Diputados aceptó su renuncia. Durante una sesión especial, el ex intendente de Tigre dejó su banca como legislador por la Provincia de Buenos Aires.



Tras una versión del Himno nacional interpretada en violín por el concertino de la Orquesta de Cámara del Congreso, Pablo Pereira; Massa dirigió un discurso a sus pares de la Cámara a modo de despedida y antes de presentar su renuncia.

En ese punto, el nuevo ministro afirmó: “Los convoco a construir acuerdos entre el oficialismo y la oposición. La Argentina necesita más alla de nuestro debate apasionado que tengamos la humildad y el coraje para construir consensos y políticas de Estado.

Y continuó: "Hoy termina una etapa y mañana empieza otra. Sepan que desde mañana voy a venir una mil veces a esta casa a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país un poquito mejor, podamos más allá de las diferencias darles a los argentinos políticas de Estado".



En otro párrafo de su discurso, Massa dijo: “Les agradezco a cada uno de los legisladores y de las legisladoras los 996 días de gestión. Si algo me enseñó este lugar es escuchar mucho más que a hablar, a aprender a tolerar, aprender a convivir en la diferencia, intentar hasta el último instante, muchas veces con resultado positivo y muchas con resultado negativo, a buscar acuerdos”.



Y continuó: “Destaco que muchos de los que estamos acá podemos pensar distinto, pero este lugar me enseñó a valorar y respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante y todos los que estamos acá tenemos la enrome pasión por tratar de construir de esta casa nuestra que es Argentina, un lugar todos los días un poco mejor". Y le agradeció al bloque del Frente de Todos: “Gracias por la responsabilidad que me asignó en estos dos años; gracias al presidente del bloque, Germán Martínez, a los diputados Máximo Kirchner, Paula Penacca, Cecilia Moreau, y a Cristina Álvarez Rodríguez”.

Luego, el lugar que dejó Massa en la Cámara fue ocupado por el dirigente del Partido Piquetero, Juan Marino, que tiene 34 años y que en la actualidad se desempeña como funcionario en el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Andrés "Cuervo" Larroque.



Además, el bloque del Frente de Todos en Diputados propuso a Moreau como su reemplazo en la Presidencia de la Cámara de Diputados, la primera mujer en ocupar el cargo. “Venimos a proponer a una gran persona, una gran compañera. Que en los momentos difíciles de nuestro bloque siempre ha estado al pie del cañón, y que en los momentos complicados de nuestra vida institucional ha estado ayudando a que podamos tener las alternativas de superación que nuestra patria necesita”, afirmó Martínez, jefe de la bancada oficialista.

Enseguida, la oposición comenzó a mostrarse a disgusto con lo que ocurría en la sala y la mayoría afirmaron que se abstendrán de votar por Moreau. Finalmente fue elegida como presidenta de la Cámara de Diputados. En su primer discuros, afirmó: “Asumo el compromiso de cumplir con esta responsabilidad de nuestro espacio que el 2019 fue electo con el voto popular. Como nunca antes quedó demostrado que hay diversidad. Me comprometo a presidir con las normar y reglamentos que se generen para nuestro funcionamiento y será mi voluntad administrar los disensos. No es una tarea sencilla reemplazar a quien me conduce políticamente”.

Y finalizó: “Hoy en esta Cámara es donde más tenemos que cuidar y garantizar el pleno estado de derecho. Soy consciente que tengo responsabilidad adicional por ser mujer y es un orgullo ser la primera. No voy a gobernar con mis hormonas si no con mis convicciones políticas, me pongo a disposición de todos”.