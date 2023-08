Massa se envalentonó y apuntó contra JxC: "Miran la Argentina desde la comodidad de La Recoleta”

El precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se mostró por Mendoza y San Luis con la mira puesta en las PASO del 13 de agosto. Por un lado, el también actual ministro de Economía volvió a cuestionar la propuesta de aquellos "que miran la Argentina desde la comodidad de las 60 manzanas que van de la Casa Rosada a La Recoleta", en clara referencia a los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC).

Por el otro, Massa destacó el modelo de "producción y generación de empleo" que representa el oficialismo. Al encabezar un acto con empresarios vitivinícolas, en una provincia administrada por la oposición, el postulante del peronismo advirtió que en las PASO "se juegan dos miradas de país", encarnadas, por un lado, por UxP, y por otro por JxC y los liberales de La Libertad Avanza (LLA). Durante una recorrida por la empresa industrial Impsa, Massa volvió a recordar que el multimillonario crédito que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al Gobierno de Mauricio Macri fue usado por aquella gestión para "financiar fuga de capitales" y no para "rutas, hospitales" o para invertir en empresas.

Luego se reunió en el Hotel Cóndor de los Andes, de la capital provincial, con productores regionales, para cerrar su visita a esa provincia con un encuentro con jubilados, a quienes convocó especialmente a votar en las PASO. En un acto mucho más intimista, rodeado de jubilados que lo escuchaban, Massa les dijo que pese a que sabe que "muchos no están obligados a ir votar", la participación electoral es necesaria en este contexto para que ese sector "defienda sus derechos".

Al apelar a su experiencia con el mundo previsional desde su paso por la Anses, donde, dijo, "aprendió a convivir con la realidad de los jubilados", Massa les pidió a los adultos mayores que lo escuchaban que "vayan a darles la mano" a los desencantados, "abrácenlos y díganles que tienen que ir votar para defender su derecho a los medicamentos, al Previaje, la movilidad jubilatoria, el crédito y a una buena obra social". "No volvamos atrás, a los que usan a los jubilados como variable de ajuste con el recorte del 13% o cualquier otra trampa económica", advirtió en referencia al paso por la gestión de la Alianza (1999-2001) de la precandidata presidencial de JxC Patricia Bullrich, entonces ministra de Trabajo.

El ministro aseguró que en caso de ser electo en octubre será el presidente del “crecimiento, el desarrollo, la generación de empleo, el federalismo y la educación pública gratuita de calidad e inclusiva como un valor central para la movilidad social ascendente en la Argentina”. “Argentina heredó un ancla del anterior Gobierno de (Mauricio) Macri, que son 45.000 millones de dólares que se tiene que estar renegociando cada tres meses, que es la deuda con el FMI que se usó para financiar la salida de plata de los fondos de inversión y eso nos pone en tensión sumado a la sequía actual que impactó con 21.000 millones de dólares”, dijo tras visitar la planta de Impsa.

Para contrastar modelos, Massa también mencionó al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que además de abastecer el mercado interno permitirá exportaciones de gas a Brasil y Uruguay. “Ese (por el GPNK) es un patrimonio de los argentinos, un gasoducto que otros no solo no terminaron, ni lo empezaron porque el Fondo (FMI) les dijo que lo postergaran y lo postergaron. Esa es la verdad, aunque les duela, aunque no lo puedan explicar ni justificar. Nosotros tomamos la decisión de ejecutarlo e hicimos en 8 meses una obra que era de 24 meses de ingeniería”, enfatizó.

Tras elogiar el “capital humano” que tiene la provincia y su “enorme tradición universitaria” Massa sostuvo: “Ahí también quiero hacer la diferencia entre ellos y nosotros”. “Cuando escucho que dicen que hay que arancelar las universidades, que hay que eliminar las becas, que cada uno tiene que comprar su propia netbook, me pregunto si conocen al interior del interior de la la Argentina y si entienden que si el estado no construye un puente de igualdad de oportunidades habrá muchos que nunca van a tener una oportunidad”, remarcó.

Postuló que “la inversión en obra pública y en infraestructura no es gasto, es inversión para el desarrollo” y agregó: “Eso, aquellos que miran la Argentina desde la comodidad de las 60 manzanas que van de la Casa Rosada a la Recoleta que tiene todas las avenidas hechas, no lo entienden”. “No entienden lo importante que puede ser para el sur de la provincia de Mendoza la autovía que los conecta definitivamente para el desarrollo económico de Vaca Muerta”, completó. Sobre el final de su discurso ante los empresarios, Massa sostuvo que su “responsabilidad” hasta el 10 de diciembre es “terminar de estacionar el barco que en agosto pasado todos describían como hundido y en catástrofe”.

Massa prepara la visita que lo llevará el jueves a Córdoba, una provincia importante no sólo por su caudal electoral (es el segundo distrito del padrón nacional) sino por lo simbólico: está administrada por un peronismo no alineado al kirchnerismo representado por el gobernador y precandidato a presidente, Juan Schiaretti, y por el mandatario electo Martín Llaryora.