Massa se puso el traje de campaña: "Voy a dejar cada gota de sangre para garantizar el triunfo"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, brindó su primer discurso de campaña en Lomas de Zamora, donde se mostró junto al gobernador Axel Kicillof y a los cabezas de lista de Diputados y el Senado en Buenos Aires, Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" De Pedro.

Tras participar de un acto en Aeroparque junto a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, el postulante oficialista al Poder Ejecutivo fue a Lomas de Zamora al lanzamiento de la campaña por la intendencia de Federico Otermín, el elegido de Martín Insaurralde para competir por su sucesión. "Voy a dejar cada gota de sudor, cada centímetro cúbico de mi sangre para garantizar el triunfo de Unión por la Patria", subrayó el ministro de Economía al cerrar el acto.

En ese sentido, Massa, Kicillof y Máximo Kirchner le agradecieron a por haber bajado su precandidatura presidencial en pos de la unidad. "La sequía le sacó a la Argentina 20 mil millones de dólares. Nos tocó enfrentar la pandemia, el Fondo, la guerra, la sequía y acá estamos para decirles a los argentinos que no nos van a vencer, ni esos ni ningún problema, porque estamos dispuestos a enfrentarlos", destacó el funcionario.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y sumó: "Sé que hay muchos que están enojados con nosotros, con la política, con las frustraciones constantes, con la plata que no alcanza, con la inseguridad. Eso a nosotros nos obliga a más". En su discurso, Massa resaltó que hay dos modelos de país, que se resumen en la idea de saber si la Argentina tiene o no distribución del ingreso". "Si la Argentina tiene inversión pública o no. Si la Argentina tiene autonomía y soberanía o es un país dependiente", dijo.

"Somos más los argentinos que creemos en la educación pública gratuita y de calidad, en las universidades, en las escuelas construidas, frente a aquellos que recortan en la educación. Somos más los argentinos que creemos que el agua y las cloacas son un derecho de los vecinos y por eso confiamos en la inversión pública del Estado", sostuvo el ministro de Economía.

El precandidato presidencial de Unión por Todos estrenó así el traje electoral con un mensaje netamente dirigido a la campaña, junto a la lista completa del oficialismo en Buenos Aires. Antes de Massa, había tomado la palabra el gobernador Axel Kicillof, con su precandidatura única confirmada para ir por la reelección. El mandatario bonaerense repetirá fórmula junto a su actual vice, Verónica Magario.

Por su parte, Kicillof, en su primer mensaje como candidato oficial a al reelección, aseguró: "Estamos ante un enorme desafío. Le proponen al pueblo argentino y a nuestra provincia que el próximo presidente o presidenta, que quien venga después sea alguien que propone simplemente el ajuste y al ajuste lo acompañan con represión". "Tenemos a un compañero con el que hemos pasado muchísimas circunstancias y ahora se apresta a llevar adelante, junto con el Ministerio de Economía, que les puedo decir que no es una tarea sencilla. La candidatura a presidente que lo va a depositar en la Casa Rosada, con la ayuda nuestra, con la ayuda del a militancia", le dijo el gobernador a Massa.

También habló tras el cierre de listas "Wado" De Pedro, quien tuvo que bajar su precandidatura, y señaló que tienen la "responsabilidad de tomar los mejores ejemplos de la historia, de Néstor, de Cristina, de Perón, de Evita, de San Martín, de Belgrano, de Rosas". "Vamos a caminar casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica, escuela por escuela, y vamos a demostrar de una vez por todas que en la Argentina se puede vivir mejor", agregó el ministro del Interior.

Fuerte suba de bonos y acciones tras el anuncio de Massa candidato

El mercado financiero reaccionó favorablemente al cierre electoral de las listas: volaron las acciones en la bolsa porteña y en Wall Street, el Merval en dólares tocó un nuevo máximo desde 2019 y los bonos extendieron su racha alcista. Los inversores reaccionaron así favorablemente a la candidatura a presidente del ministro de Economía, Sergio Massa y el riesgo país bajó a su nivel más bajo de los últimos casi cuatro meses.

El indicador bursátil S&P Merval de Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) avanzó en un promedio del 2,77% hasta el nuevo récord de 432.406,17 unidades. El S&P Merval en dólares subió 3% a 833,58 puntos, máximos desde previo a las PASO 2019. En el panel general volaron las acciones encabezadas por la suba del Grupo Galicia que avanzó un 73,44%, seguida de YPFD que subió 39,71%, seguida por Cresud con 24,45%, Edenor 16,81% y Metrogas con una mejora del 12,69%.

Entre las bajas figuraron Irsa que perdió 9,98%, Polledo 5,17%, Grimoldi 2,67%, Molinos Rio de la Plata 2,61% y Carlos Casado que se contrajo un 2,35%. Los bonos exhibieron un fuerte impulso. El TX26, bono con ajuste CER con mayor volumen en pesos, cerró en $388 (+0,26% respecto al viernes pasado). Por su parte, el TX24 lo hizo en $ 491,75 y el TX28 en $ 366.

Los bonos en dólares mantuvieron la racha alcista de la semana previa y cierran el día con subas de hasta +5,84% (AL30). De los bonos ley argentina, la mejor performance la tuvo el AL30, mientras que los bonos ley NY subieron de la mano del GD30 el cual mostró una suba de +5,70%. El indicador del riesgo país que elabora el banco JP Morgan cayó 6,1% a 2.089 puntos básicos, el mínimo en casi cuatro meses.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street suben hasta 7% lideradas por Edenor, Banco Macro 5,5%, YPF 3,3% e Irsa 2,7%. mientras que bajaron las de Mercado Libre 1,9%, Corporación América 1,4% y Telecom 0,6%. La postulación de Massa como candidato del oficialismo para las próximas elecciones presidenciales fue vista como positiva para el mercado.