Massa, su "obsesión" con el FMI, el impuesto a las ganancias y los dardos a Macri: "Es un estafador"

Tras una maratónica jornada de “teje y maneje” político para subir el piso del impuesto a las ganancias y con la campaña respirándole en la nuca, Sergio Massa terminó su día bajo fresneles y luces blancas en los estudios de televisión. Allí pudo expresar mejor cómo es su plan para sacar a la Argentina adelante, sus planes de gobierno económico y dejó algunas ideas claras. De hecho, fue mucho lo que dejó el Ministro de Economía, pero desde BigBang te mostramos un resumen con lo mejor de la jornada y algunos recortes que te ayudarán a interpretar la situación política que ahora está marcada por un trígono entre Sergio Tomás, Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

Impuesto a la ganancia

Massa advirtió: “¿Qué hicimos hoy? Dos cosas. La primera, mandamos al Congreso una ley que elimina el impuesto a la ganancia de cuarta categoría. Se acabó el impuesto a la ganancia sobre el salario, porque es la categoría que involucra la relación de dependencia laboral”. Casi como una discusión filosófica, agregó: “¿Por qué lo sacamos? Porque el salario no es ganancia, es remuneración, es el pago que te hacen por una tarea que vos realizaste”.

Y sigue: “Esto es el médico que deja de tener que pagar ganancias cuando hace una guardia. Esto es el personal de la salud también, por las guardias. Estas son las maestras que a veces tienen dos y hasta tres laburos y que por tener más laburo pagaban impuestos a las ganancias”. “Esto es los trabajadores petroleros, esto es los trabajadores del plástico, camioneros ni que hablar, construcción, aceite. En el complejo, ahí en el Gran Rosario deben estar los dos”.

El ministro de la gestión de Alberto Fernández también realizó una dura advertencia a la oposición que, tal y como lo hizo José Luis Espert ya están “tirando abajo” la medida: “Con mucho respeto, apelo a que la oposición argentina, que la semana pasada decía, mandala que te lo votamos de inmediato, se siente y vote y no borre con el codo lo que escribió con la mano”.

Además fue durísimo con el ex presidente Mauricio Macri: “Porque ya borraron con el codo el que los trabajadores no iban a pagar ganancias en su gobierno cuando Macri los estafó. No vuelvan a hacer lo mismo ahora, no sentándose en el recinto y estafando a médicos, a enfermeras, a docentes, a jubilados”.

Faltan los de siempre: qué va a pasar con los y las monotributistas

El jefe del Palacio de Hacienda parecía tener una respuesta certera para todo. Refirió a las personas que todos los meses pagan monotributo y adelantó que se están pensando algunas medidas además de las que ya se tomaron: “Cuando junté al equipo y cuando terminamos con la CGT y fuimos a saludar a la plaza y junté al equipo les dije bueno terminemos de mandar la ley a la elevación para que entre al congreso, mandemos el decreto a la firma y le dije y quiero monotributos y autónomos para la semana que viene tener alguna propuesta para evaluar y cuando terminé les dije procedan”

¿Y el FMI?

Massa dijo “estar obsesionado” con la idea de “sacarnos de encima” el Fondo Monetario Internacional. Pero antes reflexionó sobre por qué tenemos esta deuda que nos podría privar de ser un país libre económicamente: “Nosotros vivimos con un gran cepo, que es el cepo que dejó Mauricio Macri, con una deuda exorbitante que usó para pagarle a los fondos que habían venido a ‘timbiar’ la plata a la Argentina, y tenemos que convivir hasta que juntemos los dólares para sacarlos”.

Y agregó: “Yo, digamos, si hay una obsesión que hubiera tenido el presidente es sacar al fondo para recuperar soberanía, pagándole, cumpliendo las obligaciones, porque no soy un tipo que no entiende que los estados son una continuidad más allá de las personas, en todo caso sí diciéndole a los argentinos, miren, este esfuerzo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a pesar de que no nos quedó ni en rutas, ni en escuelas, ni en puentes, ni en hospitales, porque Macri eligió mandarle la plata a los bancos que se la llevaron”.

Los discursos de odio y las despatarradas ideas de Milei

Sin nombrarlo, el Ministro de Economía criticó la propuesta del líder de La Libertad Avanza en cuanto a la libre portación de armas: “Yo no imagino una mamá del norte argentino convalidando la idea de que vivamos en una sociedad donde se venden armas en el supermercado, ¿no? Como venta de armas libre. Porque es, primero resignarse a que el Estado no brinda el servicio de seguridad. Es resignarse a la ley del sálvese quien pueda”.

Y profundamente, reflexionó: “Pero además es condenar a las madres a la idea del miedo en cada momento en que su hijo vaya a la calle, al colegio. Esos estados de Estados Unidos donde vemos matanzas en los colegios porque tienen venta libre de armas. De alguna manera nos describen cuál es esa cosa del sálvese quien pueda”.

Seguridad: ¿Hay medidas urgentes?

El tiempo apremia, la campaña está muy próxima a terminar (hasta el 26 de septiembre se pueden tomar medidas económicas y políticas que tienen que ver con lo electoral). Lo cierto es que tiempo no hay, por eso el candidato a Presidente expresó: “Nosotros vamos a presentar nuestro programa integral de seguridad y prevención, que tiene una parte que es responsabilidad nuestra, vamos a darle a cada ciudad de más de 50.000 habitantes, desde el Estado Nacional, con financiamiento del Estado Nacional, el financiamiento para tener su propio sistema de cámaras, su propio sistema de móviles, su propio sistema satelital, de conexión a sus móviles”.

Y agregó: “A nosotros nos permitió bajar 90% el violento, 92% para ser exactos, pero además requiere una segunda pata que nosotros también pudimos hacer, que es la descentralización de la justicia. Si en tu barrio el fiscal estuviera, cuando el policía se hace el boludo y no le toma la denuncia a un tipo que va a denunciar un delito o a uno que vende droga, el fiscal está obligado a actuar y el vecino lo tiene al alcance de la mano. Ahora, cuando los fiscales están escondidos en los grandes edificios de tribunales y no están en el territorio, lo que termina pasando es que la justicia es ausente. Ese es el segundo gran aspecto que tenemos que encarar”.

"Teoría del derrame": en las antípodas del peronismo

La "Teoría del derrame" que dice que cuanto más dinero ganen las empresas es mejor porque las ganancias “sobrantes” se “derraman” sobre el pueblo trabajador se hizo trizas ante las palabras del candidato de Unión por la Patria: “Cuando vos mirás exportaciones de petróleo, exportaciones de gas, exportaciones mineras, exportaciones de alimento del año que viene, porque vamos a tener un crecimiento, uno propio, comparado con este año ni que hablar porque tuvimos sequía, pero tenemos 19.000 millones más de exportaciones que el 2022”.

Y para enfatizar expresó: “El año que viene vamos a tener un gran año para la Argentina, ahora pueden pasar dos cosas, o que eso quede en un grupito, o que eso de alguna manera nos construya un derrame, que el derrame nunca es natural, no existe el derrame natural, el vaso se alarga, no derrama el vaso, el único que tiene la fuerza para dar vuelta al vaso es el Estado, que lo tiene que ir volcando a lo largo de los distintos sectores de la sociedad”.

