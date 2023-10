Massa y Kicillof encabezaron el cierre de campaña de Unión por la Patria en Sarandí

De cara al 22 de octubre, los dirigentes de Unión por la Patria se dirigieron al estadio de Arsenal, en Sarandí para apoyar a los candidatos Axel Kicillof y Sergio Massa, que serán los principales oradores de la jornada, además de festejar el Día de la Lealtad.

El espacio elegido es el mismo que el 20 de junio de 2017 la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en aquel entonces, con el propósito de presentarse como oposición al gobierno de Mauricio Macri y "representar los intereses y problemas de los hombres y mujeres de carne y hueso".

Los primeros dirigentes que arribaron al estadio fueron el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado Sergio Palazzo; y el secretario adjunto de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, aunque el Gobierno ya adelantó la falta de la presencia de Cristina Kirchner y del primer mandatario, Alberto Fernández, quien se encuentra en su última gira internacional antes de entregar el bastón presidencial.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Como primer orador, el gobernador bonaerense Axel Kicillof animó a la ciudadanía a votar a la boleta completa de Unión por la Patria porque de esa manera, la Argentina garantiza “lo que falta por hacer”. “La provincia de Buenos Aires no se salva sola, tenemos elecciones conjuntas, decidimos ir a definir la gobernación junto con la presidencia y todas las intendencias, porque no alcanza con un gobierno local o con la provincia, necesitamos un proyecto nacional que aguante los embates de esa deuda externa que nos dejaron y de esos sectores concentrados que no usen para aumentar precios y disminuir el poder de compra de los trabajadores", explicó.

“Está bien y apoyamos el planteo de unidad nacional. Ya lo dijo Cristina Kirchner, Sergio te vamos a acompañar e invitamos a todos a no retroceder. Estoy seguro que no solo en el peronismo, en Unión por la Patria saben que no se hace con menos educación”, dijo Kicillof, demostrando la alianza con el actual ministro de Economía. Por otro lado, alertó que los candidatos presidenciales de la oposición sólo quieren exterminar el peronismo y la justicia social y remarcó que la democracia no se propone con “odio y violencia”. En este mismo sentido, remarcó que fueron ellos quienes tuvieron la “extrema idea” de atentar contra la vida de la vicepresidenta.

Por su parte, el candidato presidencial, Sergio Massa, le agradeció a Axel su apoyo durante toda la campaña electoral y afirmó: “Se va a hacer realidad el deseo de la militancia peronista el próximo domingo, cueste lo que cueste”, al tiempo que advirtió que está trabajando para dar vuelta la historia y contribuir a la trayectoria desde la provincia de Buenos Aires, el norte argentino y la Patagonia.

“Vayan a buscar a los argentinos que confían en nosotros y los que tienen dudas. Digan que el diez de diciembre comienza un gobierno con un Presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta y encarar la reconstrucción de la argentina. Digan que lo pero está pasando”, enfatizó Massa.

Desde el centro del estadio de Arsenal, Sergio Massa se comprometió en dar más coparticipación a las provincias en caso de ganar las elecciones y remarcó que el Estado provincial y local estará “más cerca del problema para poder resolverlo”. “Con la reducción de la inflación, la reducción de empleo acá en la provincia tenemos además una obligación y un compromiso de ley con todos y cada uno de nuestros vecinos”, dijo.

Además, al igual que el resto del gabinete oficialista, el candidato presidencial destacó la importancia de la educación en la Argentina, y resaltó que es un símbolo de lo que representa el país al ser pública, gratuita, de calidad e inclusiva, al tiempo que cuestionó a su contrincante Javier Milei por proponer los vouchers educativos, debido a que eso “pone en riesgo a las escuelas”. "Creemos en la protección social como valor del Estado presente y eficiente", resaltó.

“Quedan cuatro días, quiero comprometerme con ustedes. Voy a dejar hasta mi última gota de sudor para construir el triunfo de Unión por la Patria el próximo domingo. Necesito la ayuda de todos ustedes”, cerró Massa su discurso, no sin antes hacer una mención especial a los héroes de Malvinas y a los trabajadores que reciben ayuda del Estado.