Massa y la promesa puesta en luchar contra la inseguridad: "Hay jueces y fiscales que se hacen los distraídos"

Con el eje puesta contra la inseguridad, el ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, se mostró autocrítico de la gestión de gobierno del Frente de Todos y llamó a la militancia a convencer a "los desilusionados" para que recuperen la confianza en el oficialismo. Ante la mirada atenta del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y al gobernador Axel Kicillof, Massa afirmó que en la Argentina "hay jueces y fiscales que se hacen los distraídos". "Debemos estar todos en la lucha contra la inseguridad", afirmó.

El ministro participó de un acto de entrega de tecnología en la nueva base Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Allí, resaltó que el país está pasando por una etapa "difícil" que, bajo su visión, "está terminando". "Lo que viene es mucho mejor, lo tenemos que construir entre todos", expresó el ministro, y agregó, buscando convencer a aquellos que están dudando de cara a las PASO: "Vayan a buscar a aquellos que en algún momento se desilusionaron, díganles que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que les pedimos disculpas y que tenemos la valentía de encarar lo que viene porque es con la unión de los argentinos".

Durante su discurso, llamó a la unidad "para defender la vida, los derechos, la movilidad social ascendente y los valores como sociedad", y se diferenció de Juntos por el Cambio a los que acusó de querer un país del "sálvense quien pueda". "Quiero que trabajemos juntos, que sigamos apostando a la Argentina de la unión frente a la argentina de la división, a que nuestra patria puede desarrollarse en paz, con seguridad, con salud y educación pública", dijo.

Además, pidió combatir a "aquellos que quieren el sálvense quien pueda". También le hizo fuertes reclamos a la Justicia por la inseguridad: "Hay jueces y fiscales que se hacen los distraídos. Debemos estar todos en la lucha contra la inseguridad, como dijo Sergio Berni, es responsabilidad y tarea de todos, incluso del Poder Judicial, condenando a los delincuentes, para que los que entran por una puerta no salgan por la otra porque jueces y fiscales se hacen los distraídos".

El precandidato presidencial del oficialismo sostuvo que "es muy importante que al compromiso de la policía y la política lo acompañe el de fiscales y jueces de garantías". De esta manera, el ministro le pidió a los funcionarios públicos y a los magistrados "que pongan la cara, porque todos saben quiénes son los funcionarios, cada dos años vamos a examen, ahora les pregunto si saben quién son los jueces de garantías y fiscales de cada distrito".

Casi en simultáneo, participó de la entrega de nuevos patrulleros y motovehículos de la nueva base Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Además, anunció una transferencia nacional de 13.129 millones a la provincia para avanzar en el equipamiento de la fuerza. "También quería estar por lo que simboliza este acto, la salud y seguridad son todo. Cuando no tenemos salud, cuando tenemos miedo, riesgo no hay nada. No hay casa, trabajo o plata que reemplace el vivir con miedo", aseguró y sentenció: "Podemos tener la mejor tecnología de inteligencia y los mejores policías, pero si la policía detiene y detiene y la Justicia libera y libera de nada nos sirve el esfuerzo que se hace en la lucha contra la inseguridad".