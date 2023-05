Massa y los seis mandamientos clave del Frente Renovador de cara a las PASO

El ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, encabezó un encuentro del partido junto a su principales referentes, a quienes pidió salir a convencer a los socios del Frente de Todos que "no hay orden económico sin orden político y no hay estrategia electoral sin tener competitividad".

El funcionario nacional cerró la reunión de la Mesa Nacional del FR, en la previa al congreso partidario previsto para el 10 de junio, cuando definirán si vuelven a integrar el frente oficialista "y de qué forma".

"El 10 de junio decidimos si participamos o no del Frente de Todos y de qué forma", afirmó Massa, sobre el paso formal que debe cumplir el partido para adherir al Frente de Todos.

Si bien insistió en que hoy su responsabilidad es ser ministro de Economía, reiteró que él no está de acuerdo con las PASO en el Frente de Todos, por lo que pidió dejar de lado las peleas internas.

"El 10 de junio tomemos las decisiones que tengamos que tomar, pero hay que generar consciencia de que no hay orden económico sin orden político, no hay estrategia electoral posible si no se hace desde tener competitividad", consideró Massa.

Junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el ministro también señaló que "es clave ser competitivos y es clave definir un programa".

"Estamos obligados a dar certidumbre, porque antes de buscar el contrato de los próximos 4 años, tenemos que ir a cumplir este contrato, que fue lastimado por el endeudamiento, lastimado por pandemia, pero también con errores de otros gobierno y también con errores propios por pérdidas de reserva y emisión descontrolada", destacó Massa.

En ese sentido, reclamó al oficialismo tener "la capacidad de hacer un mea culpa, a la hora de asumir cómo reparar los errores de otros gobiernos pero también los propios errores, para reconciliarnos" con el electorado.

"No podemos quedar rehenes de peleas chiquitas de vanidades, porque lo que está en juego son derechos laborales, sindicales, de las pymes", enfatizó Massa, en un encuentro del que también participó la titular de Aysa, Malena Galmarini.

Y agregó: "No estoy planteando ninguna posición personal, hoy tengo claro que hoy soy ministro de Economía, y que ayudo a transitar el cierre de cuestiones que tiene que resolver la Argentina".

"El 10 de junio ya va a estar configurado si hay PASO o no hay PASO, ustedes ya saben lo que pienso, nosotros ya mostramos que no especulamos. Nos tiramos arriba de la bomba o agarramos la papa caliente, podíamos habernos quedado en la apacible tarea de presidir la Cámara de Diputados y sin embargo asumimos una responsabilidad", enfatizó el líder del FR.

Las definiciones políticas de Massa al Frente Renovador

Primero quiero agradecerles, escuchamos a todos y a todas, algunos más efusivos, otros un poco más moderados, pero todos con la buena leche de estos años que tenemos trabajando. Y les agradezco porque sé que a lo largo de estos meses, desde el momento en que me tocó hacerle cargo del Ministerio de Economía, por todo lo que eso significaba, tal vez un poco me alejé de la política, pero la responsabilidad hoy es central.

En un país que vivió un endeudamiento feroz y que de alguna manera es una herencia que la va a perseguir a la Argentina por muchos años, en un país que le tocó enfrentar una pandemia como al resto del mundo, pero sin crédito, y eso fue todo emisión y esa bola de pesos que hoy en día en parte explican la inflación, por falta de crédito multilateral y por falta de crédito soberano, porque Argentina estaba renegociando su deuda y tardó una eternidad.

De alguna manera también lo que vino después, la guerra, los precios internacionales, cómo impactaron, y finalmente la sequía. Para que tomen dimensión, es como si en una casa que planificaban que iban a entrar 100 pesos por mes, y planificaban su gasto por 97 pesos por mes, van a entrar 80.

Es clave que el 10 de junio, cuando hagamos el Congreso, fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral que viene"

Así de simple es la cuenta del impacto de la sequía y de todo lo que hay que hacer con el fondo, con los multilaterales, con los BRICS, con China, con Brasil, con los importadores, para tratar de sostener el nivel de actividad. Hoy veníamos a la mañana con el Vasco, los números del nivel de actividad, poníamos crédito para la producción, mantenemos niveles de consumo razonables, pero obviamente con el drama terrible que representa la inflación, que hace que la gente sienta que no le alcanza, y es un tema que además nos golpea en el sector más noble de nuestra sociedad, que es la clase media laburante que pierde ingreso, pero tiene que ver centralmente con una suma de factores que empiezan en el endeudamiento que sacó de la cancha de Argentina en el año 2018.

Mi responsabilidad sigue siendo ser Ministro de Economía, sigue siendo estar al frente de resolver los problemas, sí me parecía importante acompañarlos en esta reunión de mesa hoy, porque es clave que el 10 de junio, cuando hagamos el Congreso, fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral que viene, respecto del respaldo de candidaturas, respecto de si participamos o no en el Frente de Todos, y cómo participamos y cómo se diseña el frente, y cuál es la nueva realidad del frente de todos en términos de representación política, electoral.

Con el resto de quienes son parte del Frente de Todos, tenemos una primera responsabilidad, que es definir una estrategia competitiva que nos permita, no solamente que alguno por ahí se saque la vanidad personal o el deseo de competir, sino que le dé al gobierno sustentabilidad de cara al último tramo del año de gobierno, y que le dé competitividad de cara a los desafíos que enfrentamos en los próximos años, porque Argentina, así como hoy, está transitando una situación muy difícil, en términos de perspectiva, tiene dos grandes desafíos.

Es clave ser competitivos, es clave definir un programa que administre ese crecimiento, que convoque a la oposición a discutir cómo vamos a encarar el proceso de garantía de pago del deuda"

Uno, lo planteó ayer muy bien la Vicepresidenta, el tema de deuda. Argentina necesita un gran acuerdo de toda la dirigencia política para resolver temas de deuda y dolarización de la economía, en términos culturales pero en términos estructurales. Pero el otro es los desafíos del crecimiento, porque en energía, en agroindustria, en el sector minero, en el sector de economía del conocimiento, y lo estamos viendo con la furia positiva que hay por las becas para programadores, y en el sector turístico y construcción, como sectores de mercado interno, tiene una enorme potencialidad que en los próximos cinco años nos va a llevar a un proceso de crecimiento muy largo, pero hay que lograr que ese crecimiento llegue a la gente.

Entonces, es clave ser competitivos, es clave definir un programa que administre ese crecimiento, que convoque a la oposición a discutir cómo vamos a encarar el proceso de garantía de pago del deuda y cumplimiento con nuestros acreedores, pero sobre la base del crecimiento, y me parece que eso requiere de una acción que es el orden político. Por eso es clave pedir y generar además condiciones de orden político en esta etapa.

Sin orden político no hay orden económico, y esto lo tienen que entender nuestros compañeros, y también lo tiene que entender el resto de la dirigencia empresaria, económica, hoy lo planteábamos a la mañana con el Vasco de un desayuno con dirigentes empresarios. Es clave que se entienda que para que haya orden económico tiene que haber orden político y premisas claras, y que cuando aparecen esas peleas de enanos, de alguna manera lo que terminan generando es vacío de poder y falta de certidumbre para la gente.

Es clave que también tengamos la capacidad de hacer mea culpa con la sociedad a la hora de asumir cómo vamos a reparar los errores de otros gobiernos"

Nosotros estamos obligados a dar certidumbre, porque antes de ir a buscar el contrato de los próximos cuatro años con la sociedad argentina, primero tenemos que terminar de cumplir este contrato, que es un contrato que se vio de alguna manera lastimado por el endeudamiento, lastimado por la pandemia, pero también por errores propios, en términos de pérdida de reserva, en términos de emisión descontrolada, y me parece que es clave que también tengamos la capacidad de hacer mea culpa con la sociedad a la hora de asumir cómo vamos a reparar los errores de otros gobiernos, los problemas estructurales, pero también nuestros propios errores.

Creo que es clave eso para de alguna manera reconciliarnos y poder explicarle al electorado lo que viene. Es central en este sentido que el hermano mayor, el Partido Justicialista, siente a la mesa al resto de las fuerzas políticas del Frente de Todos, gobernadores, intendentes, sin mezquindad, en la idea de que tenemos que discutir cuál es la mejor estrategia para encarar el proceso electoral.

Yo creo que no podemos quedar rehenes de peleas chiquititas, de vanidades, porque lo que está en juego es derechos laborales, derechos sindicales, lo que está en juego es la capacidad productiva de nuestras pymes. Se habla de dolarización y de mega devaluación. Imagínense, con salarios de 100 dólares, 200 dólares, ¿qué mercado interno tienen nuestras pymes?

Nosotros ya mostramos hacia adentro de nuestra coalición y también a la sociedad que no especulamos"

Me parece que eso en un programa tiene que estar planteado para de alguna manera confrontar sobre la base de qué país queremos nosotros y qué país quieren los otros. Y lo digo con la tranquilidad de que no estoy planteando ninguna posición personal. Tengo clara que hoy tengo responsabilidad de ser ministro de Economía y ayudar a transitar de la mejor manera posible el cierre de las situaciones que hoy tiene que resolver la Argentina.

Pero lo digo con la certeza de que si no lo hacemos, después nos vamos a arrepentir. Más temprano que tarde. Y también el 10 de junio, porque de alguna manera va a estar preconfigurado esto de si hay Paso, si no hay Paso, nosotros ya sabemos lo que pienso, lo he dicho muchas veces. Pero hagámoslo sin especulación. Nosotros ya mostramos hacia adentro de nuestra coalición y también a la sociedad que no especulamos.

Cuando el otro día planteaba a Ferraresi, hoy lo planteó el turco de una manera muy vehemente. Esto de nos tiramos arriba de la bomba o agarramos la papa caliente, como decía ayer Cristina, me parece que es clave actuar sin especulación. Nosotros no especulamos.

Esto de nos tiramos arriba de la bomba o agarramos la papa caliente, como decía Cristina, me parece que es clave actuar sin especulación"

Podíamos habernos quedado en la pasible tarea de presidir la Cámara de Diputados y sin embargo fuimos y pusimos el cuerpo, buscamos a nuestros mejores hombres, trajimos gente de afuera y nos comprometimos. Y tenemos que pedirle a todos los integrantes del Frente de Todos y a los que convoquemos el mismo compromiso.

Y con generosidad, miren, todos saben que hemos tenido coincidencias y diferencias en algunos de los sectores del Frente de Todos, antes de constituir el Frente de Todos. Pero en 2019, de alguna manera se quedó antes de constituir el Frente de Todos. Pero en el 2019, de alguna manera se pudo armar el Frente de Todos por luego generosidad, Cristina en ese momento era la que más me medía, pero decidió romper los techos para tratar de construir una cosa más grande y ganadora.

Esa tiene que ser también la generosidad para construir el 2023. Porque si no, lo que terminamos haciendo es no cediendo. Nosotros en el 2019 cedimos, hasta pedíamos Paso, no nos la dieron, ¿se acuerdan? Y sin embargo, acá estamos, poniendo el cuerpo, haciéndonos responsables y poniendo nuestra convicción y nuestra decisión para enfrentar los problemas.

Así que a trabajar para el congreso el 10 de junio, pero sobre todo para convencer a todos nuestros compañeros de Frente de Todos, que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres"