Macri, al desnudo: el ex presidente equiparó al "cambio" con un argumento machista demodé

El ex presidente Mauricio Macri volvió a cargar hoy contra la administración de Alberto Fernández desde Madrid en donde fue invitado a disertar en un encuentro del Partido Popular (PP). Fiel a su estilo, el ex mandatario realizó una comparación en donde mezcló la idea de cambio con un expreso postulado machista. Una más y van.

"El cambio genera ambivalencias. La misma persona, que dice yo quiero cambiar y cuando llega el último momento empiezan las dudas. Cuántas veces nos salvamos que nuestra mujer diga: 'No lo aguanto más, lo tiro por la venta, pero después dice y si no consigo algo mejor', se quedan aguantándonos más tiempo, el cambio te genera esas dos cosas”, sostuvo el ex mandatario.

Luego, en otros pasajes de su intervención en el acto de clausura de los cursos de verano del mencionado partido, Macri aseguró que durante el último año y medio en Argentina se vio el éxodo de personas más grande de la historia, aunque no brindó un dato sobre el número puntual, y vaticinó que “este va a ser el último gobierno populista de nuestra historia”. Asimismo, se manifestó “pesimista” por lo que pueda suceder a largo plazo pero no así en el mediano y largo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Soy muy optimista en términos de largo plazo, porque esto es una maduración, un aprendizaje. Como hubo aprendizaje en mi Gobierno, y no se van a cometer errores por recorrer caminos fallidos otra vez”, sostuvo antes de pronosticar que en 2023 la coalición opositora Juntos por el Cambio volverá a ganar las elecciones presidenciales.

“Para mí no hay 2023 en la Argentina sin 2021, que define hacia donde va nuestro país. Soy optimista, creo que hubo aprendizaje. La parte del medio que oscila, con tristeza, vio mucha destrucción de lo que habíamos arreglado”, remarcó en otro de los pasejes. Macri realizó esta escala en Madrid antes de partir rumbo a Suiza donde tendrá una serie de reuniones en su labor como presidente de la Fundación FIFA.

Uno de los puntos centrales sobre su salida es cómo hará para regresar, debido a que en Argentina rige un cupo de 600 ingresos diarios desde el exterior y que, según sostuvieron desde las empresas de aviación podría demorar hasta 5 meses en regularizarse la situación de los varados. “Ninguna pandemia justifica avasallar las libertades de la gente, ninguna pandemia puede justificar violar la Constitución del país”, manifestó el expresidente, quien sostuvo que Fernández “gobierna por decretos de necesidad y urgencia (DNU) y no hace avalar por el Congreso las medidas que ha tomado” y que en el mundo se utilizó la crisis de coronavirus para “desactivar” sistemas democráticos. “Los autoritarismos han aprovechado para echar mano a nuestras libertades”, consideró.

Por otra parte Macri cargó contra la campaña de vacunación del Gobierno al sostener que se privilegió la ideología por sobre la salud sobre todo ante la negativa de avanzar con contratos para vacunas de origen americano, algo que ya fue desmentido hasta por los propios laboratorios en cuestión. “El Gobierno mezcló ideología y no transparencia en la compra de vacunas, entonces solo se apoyó fundamentalmente en la Sputnik y no en todas las vacunas americanas”, dijo al ex presidente para luego mencionar a su hija Antonia, fruto de su relación con Juliana Awada.

“Yo le pregunto a mi hija Antonia ‘qué harías vos’, [y me diría] ‘papá, compremos todas para ver cuál funciona’. No compro una sola porque es la que yo adhiero ideológicamente, cuando está en juego la vida de la gente”, dijo el ex mandatario y consideró como “criminal” dicho accionar.