Mauricio Macri, recargado desde España: "El año que viene gobernará la oposición"

Mauricio Macri aprovechó su gira por España para hablar sobre la agenda política argentina y de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2023. "El año que viene empiezan veinte años de crecimiento, es el fin del populismo en la Argentina", vaticinó.

"No sólo (Cristina Fernández de) Kirchner, (es el fin) de cualquiera que quiera hiper-regular la economía, llenarla de impuestos a la gente y atentar contra la cultura del trabajo", reforzó en diálogo con el diario ABC.

Si bien no brindó mayores precisiones sobre las candidaturas de Juntos por el Cambio, el ex presidente dio por descontado que el Frente de Todos perderá en las urnas. "El populismo se acabó. El año que viene gobierna la oposición. El populismo no funciona. Ahí es donde veo mi optimismo. La Argentina de Evita y de Perón fue la que inventó el populismo, pero será Argentina el primer país en quitarse ese populismo de encima".

"Es una decisión que no he podido tomar. Ya fui presidente y estoy muy agradecido a los argentinos. No me he anotado y sí, por supuesto siento un enorme compromiso con mi país y con ese 41 por ciento que resistió estoicamente hasta el final nuestro mandato y que hoy se ha incrementado", fue la esquiva respuesta que brindó cuando le preguntaron si pensaba en presentarse como candidato, al tiempo que sumó: "Hoy me siento muy cómodo apoyando a los buenos dirigentes que tenemos".

En la entrevista, el líder del PRO insistió en sus críticas para con lo que él denomina populismo. "No fracasan las personas, fracasan las ideas anacrónicas, destructivas, como las que impulsa el populismo; que pueden ser de derecha o de izquierda y que atentan contra los valores centrales como la cultura de trabajo, la previsión, el esfuerzo y el ahorro".

"El populismo te ofrece un gran presente a costa de hipotecar tu futuro y también tus libertades. Genera una resignación frente al avance de la pobreza. Todo eso es lo que tenemos que derrotar definitivamente y alarmar al mundo entero", sumó.

A la hora de hablar del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, Macri se diferenció de Patricia Bullrich al repudiar el intento de asesinato, aunque insistió en el concepto de "utilización política" por parte del Gobierno.

"Es totalmente legítimo pensar que hubo una instrumentalización del intento de asesinato de Cristina Kirchner. Primero sentí un gran shock y, como corresponde, lo repudié. Pero después tuve una sensación de rechazo", sumó.

"Todos rechazamos el intento de utilización del atentado para nuevamente agredir a la oposición, a los medios de comunicación, a los jueces diciendo que el arma la había cargado las toneladas de odio par parte de todos nosotros. Lo que no le gusta al populismo es que haya debate", reforzó.

Macri también apuntó contra el Gobierno y denunció que hubo una campaña de odio contra la oposición: "Agredieron a los diferentes estamentos de la sociedad. Eso generó en mí y en la enorme mayoría de los argentinos un enorme rechazo, independientemente del repudio al hecho, al intento que, gracias a Dios, no se pudo cristalizar".