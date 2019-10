Mauricio Macri "se olvidó" de Gabriela Michetti, la usó de "mesita" y le llovieron críticas

Mauricio Macri, que será el presidente hasta el 10 de diciembre, reconoció su derrota y felicitó anoche en el búnker de Juntos por el Cambio a su adversario Alberto Fernández por su desempeño en la elección del domingo. Con el 97,13% de las mesas escrutadas, el candidato del Frente de Todos ganó con más del 48% y no habrá segunda vuelta.

En ese momento, ante la mirada de aquellos fanáticos que se hicieron presentes en el búnker ubicado en el Centro Costa Salguero, el líder de Cambiemos tomó el micrófono y dijo: "Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité a desayunar mañana (por este lunes) a la Casa Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición ordenada que lleve tranquilidad a los argentinos".

Y minutos después, le dedicó algunas muy llamativas palabras a su vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien hasta el momento no se había hecho presente en el escenario. "Quiero agradecerle a Gabi, que la perdimos en el camino, todavía no llegó, por estos cuatro años que me acompañó. Quiero un aplauso para ella", dijo el Presidente saliente.

Pero para la sorpresa de muchos, el hecho más curioso ocurrió después, cuando la vicepresidenta llegó al búnker y se subió al escenario cuando el acto ya había terminado. Entre los saludos, Macri no sabía qué hacer con el micrófono y optó por utilizar a Gabriela como una mesa o estante, colocándolo sobre sus piernas mientras seguía recibiendo los saludos de los presentes.

El hecho, claro está, no tardó en convertirse en tendencia y entre las miles de críticas que recibió el líder de Cambiemos por su actitud, los usuarios decidieron apodar a Michetti como “mesita”, al asegurar que Macri la utilizó sin su consentimiento para apoyar el micrófono.

Esta no es la primera vez que los compañeros de su partido político la ignoran o, al menos, no la tienen en cuenta. Al finalizar el acto de cierre de campaña de Juntos por el Cambio antes de las PASO en el microestadio de Ferro, Martín Lousteau decidió tomar una foto y no se percató de la presencia en el escenario de Michetti, quien tuvo que contentarse con mirar cómo el grueso de los candidatos posaba sonriente para la foto.