Mauricio Macri y la trastienda de su raid mediático: un libro, las causas y el mensaje a la tropa propia

¿Qué motivó la reaparición del ex presidente Mauricio Macri? ¿Por qué comenzó con su raid mediático la semana pasada? ¿Cuál es el objetivo que tienen las entrevistas que brindó y las que están por emitirse? Todas esas preguntas se hacen por estas horas en los círculos más cerrados de Juntos por el Cambio, como también en buena parte del Gobierno y el empresariado.

Mientras que algunos, quienes más lo conocen al ex mandatario, se sorprenden por los puntos en los que realizó una autocrítica, en otras esferas sostienen que detrás de todo lo que está haciendo hay una intencionalidad más allá de las respuestas que da.

Dependiendo del interlocutor, está la respuesta que se brinda. Por ejemplo, cerca de Macri sostienen que el motivo central de su regreso a la primera plana tiene que ver con que considera que en las últimas semanas el presidente Alberto Fernández entró en una espiral preocupante en la que, y según el propio ex presidente sostuvo en algunas charlas, generaron un escenario particular.

“Él siente que se deterioró mucho la calidad institucional del país y muy rápido. Por eso sintió la necesidad de salir a dar un mensaje”, explicaron cerca del ex presidente. De ahí que, en algunos pasajes de las dos notas que ya se publicaron y transmitieron, remarcó el rol que está teniendo, según Macri, en la toma de decisiones de vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, esa no sería la única razón. En el sector más crítico de Macri en Juntos por el Cambio, como también en el Gobierno, sostienen que el ex presidente regresó de lleno a la plana mediática por una cuestión familiar. Si bien no niegan que el contexto político puede haber inferido en la decisión de empezar a romper el silencio, lo cierto es que sostienen que se trata de una estrategia para despegarse un poco de la polémica en torno al libro que saldrá en las próximas semanas sobre su familia.

Esa estrategia, según expresan quienes la sostienen, busca bajar el precio a los dichos en ese libro que se centran en la lucha de poder y dinero dentro de la familia Macri. En ese sentido, la idea que pregona en esa corriente es que el ex presidente busca que se instale como “una operación kirchnerista”.

En el sector más dialoguista de Juntos por el Cambio la visión es otra. Aún cuando Macri, en todas sus declaraciones hasta ahora, niega cualquier posibilidad de ser candidato, lo cierto es que varios intuyen que busca mantener en el centro de la escena por si acaso. “No por nada lo mencionó en la última entrevista”, dijo uno de los miembros de ese espacio.

En la entrevista con el canal LN+, Macri hizo foco en que su tiempo había pasado y que estaba para ser un fomentador de la unidad de Juntos por el Cambio, pero no para ser candidato. Algo que, coincidencia, le solicitaban tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros.

“Es una forma de decir estoy presente, acá sigo, no me fui”, explican en el ala más dialoguista de Juntos por el Cambio en donde todavía tienen sus dudas sobre el futuro del ex presidente dentro del partido.