"Mauricio no se toca": Macri habló de persecución frente a un puñado de militantes

Pese al expreso pedido de los familiares de las víctimas del ARA San Juan, Juntos por el Cambio avanzó en la organización del acto para "acompañar a Mauricio" el día en el que el ex presidente finalmente se presentó a declarar en la causa en la que se lo investiga por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino hundido.

"Cuesta poner en palabras lo que uno realmente siempre. Lo que quiero es agradecerles a los que están hoy aquí, a los que han hecho cientos de kilómetros desde distintas ciudades y de otras provincias: no puedo más que decirles, de verdad, muchas gracias", arrancó el ex presidente, al tiempo que le agradeció la presencia al intendente de Dolores, Camilo Etchevarren.

El ex presidente denunció además que hubo "más controles en la ruta" que los habituales, dando a entender que la poca convocatoria de militancia se debió a una "maldad" del Gobierno actual. "Hay gente que todavía está en la ruta lamentablemente porque se ve que hubo más controles policiales que lo habitual, siempre con estas maldades".

"Quiero agradecerles a los intendentes que acompañan hoy, diputados, senadores; todos dirigentes valiosos de Juntos por el Cambio. Y a vos Pato (Bullrich), por siempre estar en todas. Quiero decirles que este día me transporta a esa tarde del siete de diciembre en la que nos despedimos, pero en la que yo me comprometí a estar siempre con ustedes, defendiendo su futuro, su libertad y nuestra república", sumó.

Atento a la captación del voto joven, el ex presidente también recordó: "Ese día les hablé a los jóvenes. Hoy con tristeza miro cómo emigran todos los días. La verdad es que, de vuelta, lo que siento es muy fuerte porque siento (Sic) que este compromiso que asumí es un ida y vuelta; siento que ustedes hoy me están diciendo que también están cuando yo los necesito y que este afecto es ida y vuelta. Esto no tiene dimensión. La verdad es que es un corazón que siente que va a explotar".

"También quiero decirles que sé que están porque vienen a defender su futuro. Ya no somos los mismos, estamos empoderados: no somos más borregos. Vamos a luchar por lo que nos corresponde, que es tener una vida mejor. Por eso creemos que tenemos que vivir y convivir con una cultura del poder sana, más transparente, más honesta y constructiva; que incluya una Justicia independiente, imparcial. No convivir como hoy con una cultura del poder oscura y perversa que usa una tragedia para dañar".

El ex presidente hizo caso omiso al pedido de las familias de las víctimas que lo denunciaron por el presunto espionaje ilegal, quienes le exigieron que no movilizara a nadie para no "condicionar a la Justicia". "La tragedia nos afectó a todos los argentinos, porque todos seguimos estando (Sic) solidarios con los familiares del ARA San Juan. Pero acá estoy en Dolores, tratando de entender esta citación tan intempestiva, sin fundamentos, en medio de una campaña electoral. Estamos acá porque estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestra salud y buenas intenciones".

"También sabemos (de) la importancia del sentido de lo que estamos haciendo y por eso sabemos que si ellos creen que estos dos años de persecución, casi en una obsesión permanente contra mi persona; si creen que con eso van a minar mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. A más agresión, a cada golpe, a cada mentira; más se fortalecen mis convicciones. No somos los mismos, no les tenemos miedo. Estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos. La Argentina tiene futuro, eso es (Sic) lo que tenemos que luchar", cerró.