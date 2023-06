Maximiliano Guerra con Bullrich y Pagano con Milei: los candidatos famosos de la derecha

El sábado 24 de junio vence el plazo para presentar las listas de precandidatos que competirán en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y con ello los políticos deben tener las decisiones tomadas para dar a conocer los nombres que encabezarán las diversas listas y el lugar que ocupará cada uno. Sin embargo, tanto Juntos por el Cambio como la Libertad Avanza, tomaron la decisión de apostar, más allá de la política, por los famosos. Patricia Bullrich eligió al ex bailarín y militante macrista Maximiliano Guerra y por su parte, Javier Milei hizo lo suyo con la periodista Marcela Pagano, recientemente despedida de A24 por maltratar a sus compañeros de trabajo.

Por el lado de Juntos por el Cambio, en la tarde del jueves confirmó cómo será la alianza que llevará a cabo para competir y poder ser a partir del 10 de diciembre, la nueva Presidenta de La Nación. Mediante su twitter, escribió: “Luis Petri me acompañará como precandidato a vicepresidente de la Nación. Con Luis, compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país. #LaFuerzaDelCambio”. Y una hora más tarde, salió a la luz quien es su elegido para encabezar la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires: Maximiliano Guerra.

El ex bailarín no tiene experiencia en la política, ya que en el 2021 tras ser consultado para formar parte de los comicios legislativos se negó, hace pocos años comenzó a militar en Juntos por el Cambio acompañando en charlas y haciéndose presente en diversos barrios y partes del país. En una entrevista a comienzos del año, comentó que regresó al país para devolverle “lo que le dio” y por lo cual entendía que era el momento de ingresar en este nuevo ambiente.

Por otro lado, el partido ultraderecha de Milei, que apuesta en captar a los jóvenes que poco saben de política pero que quieren enfocar su mirada en una persona rebelde, como lo demuestra el líder de la Libertad Avanza, encaminó su nueva estrategia de convocar famosos en su partido. Comenzó con El Dipy, que se postulará como intendente de La Matanza, y ahora siguió la misma línea con Marcela Pagano.

Pasó un mes de que Pagano cambió de trabajo y probablemente no pensó que sería tan rápido el traspaso. A principios de mayo, la periodista fue despedida por “violencia laboral” contra sus compañeros y compañeras de A24, los cuales la denunciaron públicamente tras darse a conocer la noticia. Pero, según dice la frase “un clavo saca a otro clavo”, Milei aprovechó y la sacó para llevársela dentro de su partido, ofreciéndole de primera que ocupe el segundo lugar de la boleta en provincia de Buenos Aires, detrás de Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

Tras oficializarlo, el precandidato a presidente dijo: "Marcela es una persona maravillosa. Es honesta, formada y ha demostrado que tiene convicción y coraje. Es un orgullo que se sume a La Libertad Avanza en la lista de diputados nacionales por la provincia. Nosotros queremos gobernar la Argentina para materializar las ideas de la libertad. Y Marcela es un símbolo de ello, ya que eligió defender sus ideas y pensamientos, aunque ello le haya costado su trabajo”.

Asimismo, la oriunda de San Martín escribió una carta en la cual explicó por qué aceptó formar parte de la Libertad Avanza. “Los líderes políticos que hasta hoy tuvimos en Argentina están lejos de escribir propuestas para calmar las necesidades de la gente. Hablan de la clase media sin saber qué significa serlo, porque la mayoría vive con comodidades que distan de la vida común de un laburante argentino. No saben lo que es tomarse un colectivo, tren o subte, quedarse atascado en un piquete y llegar tarde al trabajo”, aseguró.

En la misma línea, comentó: “No dimensionan la odisea que experimentamos muchos para llegar a fin de mes. No viven con una jubilación mínima. No saben lo que implica este nivel de inflación, porque jamás tuvieron que pagar en cuotas las compras de alimentos en el supermercado o se vieron imposibilitados de pagar un alquiler. No experimentan los problemas de la burocracia cuando hay que realizar trámites o solicitar una prestación de salud. Desconocen la enorme carga tributaria que pone en jaque a miles de Pymes. Tampoco saben lo que es sobrevivir a la inseguridad, que nos obligó a cambiar hábitos a todos los que caminamos la calle. No saben lo que es que te arrebaten a un familiar en un hecho de inseguridad o que te roben un celular y no poder reponerlo”.

Al referirse sobre la creación del partido bajo la manga de Milei, sentenció: “Javier Milei creó un nuevo espacio político, que permite a quienes nos hemos sentido decepcionados de los partidos dominantes, involucrarnos en generar propuestas y cambios que lleguen a la gente. Para que los argentinos vivan mejor se necesita un líder político que no quiera tenerlos de clientes o de rehenes. Es por ello que quiero y elijo a Javier, un incansable luchador que le devolverá a la gente su libertad de acción y decisión”.

Apuntando contra el resto de los políticos y dejando en claro que Milei y compañía son “personas reales”, planteó: “Voy a trabajar en un espacio político donde hay personas reales y no una élite que desconoce lo que sufrimos la mayoría de los argentinos. Decidí involucrarme en los debates políticos ya no sólo informando sino elaborando propuestas, pero también seguiré haciendo lo que sé hacer: contar hasta las aristas más oscuras de los entramados del poder”.