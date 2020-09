Máximo Kirchner, duro con Macri: “Tenía una mirada gélida, fría, distante, como fue su gobierno"

El presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, defendió la decisión del gobierno de Alberto Fernández de reducir un punto la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires y recordó que en 2016 por decreto el entonces presidente Mauricio Macri amplió los recursos que recibía la Capital Federal.

“Macri le dio más a la ciudad más rica. Engordaron a la ciudad más rica del país en detrimento del resto y nadie habló de la constitucionalidad del decreto, era tan grosero que después la bajaron un poquito”, sostuvo Kirchner. "Ahora, cuando el presidente quiere redistribuir es anticonstitucional", agregó.

En este sentido, Kirchner consideró que “el país tiene grandes asimetrías que hay que saber amalgamar, comprender las urgencias y la herramienta principal de la sociedad es la política participativa", y aseguró que "la política requiere de un grado de empatía muy grande que uno no veía en Macri, que tenía una mirada gélida, fría, distante, como fue su gobierno”.

LAS PROTESTAS DE LA BONAERENSE Y CRÍTICAS A VIDAL

En declaraciones a Radio Provincia, además, Kirchner cuestionó la protesta de los efectivos de la Policía Bonaerense y recordó que “nunca había sucedido que se desvirtuara todo, que patrulleros con hombres armados rodearan el lugar donde está el presidente elegido por los argentinos. Pudimos resolver un problema objetivo, este caldo de cultivo se fue amontonando, no pasó con Vidal pero sí con Kicillof”.

Kirchner reconoció el bajo valor de las horas extras, denominadas "horas Cores", y aseguró: "Vimos también que la pandemia agudizó la crisis del sector porque al no haber eventos deportivos o recitales, el salario del policía no podía contar con adicionales”. “Este caldo de cultivo se fue amontonando, no pasó con Vidal pero sí con Axel y esta es una realidad objetiva, como también que muchos de los reclamos de hoy también existían con Vidal”, señaló.

En ese contexto opinó que “no hubo una dirigente política más cuidada por los medios que María Eugenia Vidal y perdió por 17 puntos porque hay que gestionar. La clase política debería pensar en estas situaciones”.

PANDEMIA Y SU RELACIÓN CON ALBERTO

“Cuando comenzó la pandemia y el gobierno empezó a tomar medidas, el presidente Alberto Fernández tenía un 80 por ciento de imagen positiva y justo ahí fue cuando la oposición empezó a bombardear con frases como las de Patricia Bullrich -que no es un personaje menor- diciendo que el presidente se había enamorado de la cuarentena, o el jefe del bloque del Senado diciendo que la cuarentena era un negocio político del gobierno”.

El dirigente cuestionó a quienes utilizaron “los nervios sociales” de quienes estaban perdiendo sus negocios “que ya les costaba sostener desde los tarifazos de Macri”. Consideró en ese sentido que hubo “una clara decisión de querer profundizar el agobio en vez de ver cómo le encontramos la vuelta entre todos, porque estamos ante un problema complejo y vemos que hay casi 200 muertes diarias y a veces más”.