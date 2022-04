Máximo Kirchner, duro: "Hay que dejar de quejarse si cortan una calle"

El presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, dijo en las últimas horas que el triunfo de Mauricio Macri como presidente en 2015 "le salió caro a todos los argentinos" y llevó al pueblo "a un infierno", de donde el peronismo "lo había sacado en 2003".

"La derrota del peronismo en 2015 le salió cara a todos los argentinos y argentinas, piensen como piensen, no solo a los peronistas. Esa derrota, a nuestro pueblo, lo llevó a un infierno que el mismo peronismo lo había sacado en 2003. No se confundan, no perdió el peronismo. Perdimos todos y todas", expresó en el marco del multitudinario acto donde juraron las nuevas autoridades del Partido Justicialista en Merlo, con fuerte presencia de dirigentes de la primera sección electoral.

En línea con eso, agregó: "Hoy veía una foto que mostraba dos personas sonrientes que se habían juntado en el país del norte. El ex presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y el ex presidente (argentino, Mauricio) Macri, y no podía dejar de pensar lo que le pasa hoy a nuestro pueblo, a nuestras ciudadanas y ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Merlo. No podía dejar de pensar en cómo endeudaron a nuestro país, a nuestra Argentina".

Y recordó las palabras de su padre y ex presidente, Néstor Kirchner: "Néstor decía lo que estaba pasando, no decía que estaba todo bien. Decía "estamos en el infierno" y que el primer objetivo era el purgatorio para solucionar el hambre y la pobreza".

Según él, el duro contexto que se vive hoy en la Argentina comenzó a generarse "cuando Macri asumió la presidencia". "Lo he dicho y lo seguiré diciendo en cada lugar pero, eso no puede servir de excusa para afrontar la realidad y solucionar los problemas que tiene hoy nuestro país. Porque hemos sido elegidos para representar a nuestro pueblo, nos presentarnos en elecciones para que la gente nos elija y estamos acá porque queremos estar, y tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Porque quienes nos acompañaron fueron los que dieron todo durante el macrismo, ahora nos toca a nosotros defenderlos de quienes abusan y suben los precios", marcó.

Por otro lado, le envió también un duro mensaje al presidente Alberto Fernández, en el cual pidió “hacerse cargo de la gestión”. "Sabemos reconocer que hemos defendido todo aquello que nos ha convencido y también nos convocaron a levantar la voz cuando sintiéramos que nos estábamos equivocando. Yo quiero que a nuestro Gobierno le vaya bien porque le va bien a nuestra gente. Tenemos que retomar el camino y si a veces hay conflicto y si a veces alguien te amenaza, tenés que contárselo a tu gente, pedirles que te acompañen, vamos a salir a la calle, como hicimos con Néstor y Cristina, y vamos a dar la pelea”, aseguró.

De igual modo, envió un mensaje directo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de varios días de corte y acampe en la Ciudad. “¿Cómo puede ser que no entiendan que está faltando la comida en la mesa de los argentinos y argentinas? Hay que ser más generosos, hay que dejar de quejarse si cortan una calle. ¿Pero qué quieren que hagan? Hay que hacerse cargo de la gestión, de la comida, del trabajo, de la seguridad. Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión y solucionar este complejo momento”, pidió.