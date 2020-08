Facundo Astudillo: Máximo acusó de miserables a quienes lo comparan con el caso Maldonado

Mientras que el Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja para identificar y confirmar si el cuerpo encontrado junto al lecho del Canal Cola Ballena es el de Facundo Astudillo Castro, distintos miembros del Gobierno hablaron de la desaparición del joven de 22 años, quien fue visto por última vez el pasado 30 de abril en un retén policial. Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, respaldó las declaraciones de Axel Kicillof y cruzó a quienes comparan la desaparición forzada de Facundo, con la de Santiago Maldonado.

"Confío plenamente en Axel. Lo conozco, sé cómo piensa y cómo actúa. Sé cuál es su decisión y creo que sus palabras bastan para entender que este tipo de situaciones gobierne quien gobierne no deben suceder", aseguró el diputado, en diálogo con el ciclo radial Pasajera en trance.

Kirchner habló minutos después de que el gobernador hiciera lo propio, pero con CNN Radio. "No vamos a encubrir a nadie", aclaró Kicillof, en alusión a la denuncia realizada por la madre de Facundo, quien sostuvo que tanto la Policía Bonaerense como el ministro de seguridad provincial, Sergio Berni, llevaron adelante un plan de encubrimiento.

"No quiero opinar sobre el expediente porque no lo conozco y no soy abogado defensor", aclaró. De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, el gobernador le dio anoche la orden a todo su equipo de trabajo de seguir de cerca el tema. "Todos los efectivos están a disposición de la investigación y tienen que entregar todos los elementos que se requieran", fue la directiva.

Aunque el diputado no se refirió a Berni, sí denunció una campaña mediática para equiparar la desaparición de Astudillo con la de Maldonado. "Hubo intentos de querer equiparar lo de Facundo con lo de Santiago Maldonado. La verdad es que, más allá de las miserabilidades de la política, hay que tener en claro que en este caso al revés de lo que sucedió con Santiago, donde uno podía leer grandes notas que decían que estaba en Chile o que lo habían visto en un pueblo de Entre Ríos en el que todos se parecían a él".

"En este caso, desde el Gobierno no ha habido nada en ese sentido. Por el contrario, se ha articulado todo para que la búsqueda se pueda realizar de una manera más inteligente y para tener justicia, principalmente para sus familiares, para su madre. Son dolores que uno no puede ni siquiera imaginar. Creo que lo que hay que tener es mucho respeto. Sí queda ese sabor amargo de que algunos sectores quieran equiparar cosas que no tienen nada que ver".

Kirchner también recordó que la desaparición forzada de Maldonado se dio en el marco de un operativo de la Gendarmería. "Lo de Santiago sucedió en el medio de una represión, en el medio de la misma nada de la Patagonia. Todos sabemos cuál fue su final y cuál fue la posición del Gobierno y de los grandes medios. Primero tratar de ocultarlo y cuando no pudieron hacerlo, intentaron mancillar la figura o la vida de Santiago. Creo que en este caso, es totalmente opuesto el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad de conducir y gobernar a todas las argentinas y los argentinos".