Máximo Kirchner: “Los egos en la política son una mochila muy pesada que te dobla la espalda y te deja de rodillas”

En el Congreso del PJ bonaerense, se refirió al endeudamiento, la juventud, los objetivos a futuro y la importancia de construir un país que genere valor agregado y supere la lógica del desánimo que busca imponer el macrismo en complicidad con el poder mediático. “Abrazo a cada argentino y argentina que ha perdido un ser querido en esta pandemia son momentos complejos y sabemos que esas ausencias son tristezas que nos acompañan el resto de nuestras vidas”.

Endeudamiento

“Tenemos que seguir trabajando para sacar adelante a nuestro país, lo recibimos en condiciones muy complejas. El macrismo fue muy pero muy dañino y dejó la Argentina endeudada como nunca antes se había visto y lo hizo en muy poco tiempo, Macri destrozó el esfuerzo del pueblo que un presidente puso en valor cuando en 2005 canceló la deuda y creímos que el FMI no volvería”.

“La deuda que se canceló y esto hay que dejarlo en claro se hizo gracias al esfuerzo de cada argentino y argentina que trabajó, se esforzó, pago sus impuesto y hubo un presidente que puso en valor ese esfuerzo y sacó -creímos para siempre- a la Argentina del FMI”.

“En unos días se cumplen tres años del regreso del FMI, cuando le dieron a Macri 44 mil millones de dólares para que ganara las elecciones. Miren lo que tuvo que enfrentar el Frente de Todos y el peronismo como columna vertebral: enfrentar el financiamiento del FMI a Macri, enfrentar la persecución de muchos de sus compañeros, la estigmatización mediática, no solo de sus dirigentes sino también de quienes elegían opciones electorales diferentes a las que dictan los medios porteños, tratando de decir que son votos sin valor… todo eso que enfrentamos y que costó mucho construir debemos valorarlo porque nos trajo hasta acá”.

Garantizar la Justicia Social

Destacó a los dirigentes y las dirigentes que como Cristina (Fernández de Kirchner) tenían ganas de gobernar, estaban preparados y preparadas para hacerlo pero aportaron con generosidad para construir la victoria y “se se pusieron a disposición para el triunfo no de un partido político sino de un concepto y una idea que trajera a la Argentina la justicia social”.

En algunos lugares se puso de moda la paz social, pero los peronistas queremos justicia social”

A veces la paz social sirve en momentos de crisis pero también es complemento de gestiones gobierno neoliberales”

“Para nosotros y nosotras construir trabajo, generar oportunidades, brindarle a nuestros pibes y pibas estudios es justicia social y el peronismo supo hacerlo en diferentes momentos de la historia. Pensemos sino en la entrega de computadoras a pibes y pibas de todo el país y en especial a la provincia de Buenos Aires por su densidad poblacional”.

Oportunidades para el desarrollo: Conectar Igualdad

“Hace días leía una nota que salió en medio extranjero sobre el impacto de esas computadoras y lo que se había generado en relación a una nueva movida de cantantes y autores de nuestro país. Los pibes y las pibas las usaron no solo para estudiar sino para dar rienda suelta a la creatividad, para contarse y contarle al mundo cómo se vive en sus barrios, cuáles son sus sueños y frustraciones”.

“Cuando leía la nota me acordaba lo que decíamos durante el macrismos sobre discontinuar una política que genera equidad, igualdad de oportunidades y un piso desde donde avanzar. Pensar que decían algunos que estaba mal porque no las usaban para estudiar sino para jugar, como negando la posibilidad de la fas lúdica de la juventud. Esos chicos llevaron adelante una herramienta para la creatividad. Eso es justicia social y se trata de la equidad, nosotros y nosotras lo entendemos”.

“Pienso también en los empresarios y empresarias que muchas veces por prejuicios ideológicos critican y deberían darse cuenta que esas políticas le sirven a quienes invierten. Si no lo ven del lado humano, deberían al menos pensar que son 3 millones de pibes y pibas totalmente capacitados, desde chicos familiarizados con nuevas tecnologías y que trabajarán en esas empresas y serán un mejor recurso humano argentino. Caemos en prejuicios, en frases hechas, que no conducen a ningún lugar y si conducen a algún lado es a gobiernos neoliberales”.

Pandemia

“Esta pandemia no estaba en el menú de ninguna fuerza política, revisemos discursos y plataformas, nadie decía que hacer en caso de pandemia. Pero somos una fuerza política que siempre creyó en la salud. Entonces hay que pensar cómo te encuentra en esta eventualidad, cómo preparar el país ante eso que no esperamos. A la hora de dejar el gobierno en 2015 quedaron hospitales sin inaugurar, varios en la provincia de Buenos Aires”.

“Al inicio de la Pandemia fuimos con la directora del PAMI a poner en funcionamiento un hospital hermoso visualmente, porque el Estado a pesar de lo que dicen algunos puede hacer las cosas lindas. Este hospital era hermoso, hermoso. Y la alegría de todos y todas al ver cómo poníamos en marcha aquello que había estado suspendido por cuatro años sin atender a ningún argentino…con las necesidades que había”.

Lo miraba el lunes a Axel inaugurar una obra que dejó inconclusa Vidal y pensaba que distintos somos y la negación que hay desde algunos sectores con el peronismo”

“Me acordaba de Ofelia -la mamá de Cristina- y de la casa de La Plata y hoy pensaba en ella porque lo que hizo el peronismo en pandemia es no olvidarse de la gente mayor como algunos a los que les parece bien dejarlos arrumbados, a un costado. Nosotros y nosotras no caímos en esa teoría del descarte, sino que trabajamos en atenderlos y comprender que hay que cuidar la vida”.

Respecto de lo que se viene y las discusiones que debemos enfrentar, se refirió a lo que contaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires en relación a cómo cuando comenzó la pandemia llegaron 7 barcos con insumos para el sistema de salud.

“Yo no puedo afirmar si habrá más Pandemias o hasta cuándo seguirá esto pero si creo que ante estas eventualidades el país no debería a futuro necesitar 7 barcos sino 4 y los otros 3 tenemos que poder producirlos en Argentina: recuperar trabajo, valor agregado…Por eso le damos computadoras a los chicos y queremos que estudien”.

“Mientras al inicio de la Pandemia los países se disputaban aviones con respiradores, aunque algunos no quieran hablar de la deslocalización de las empresas nosotros veníamos de cierre de empresas y fábricas. Tenemos que producir todos los días para que nos se muera ningún argentino ahogado y producir respiradores. Hubo fábricas de jeringas que cerraron durante el macrismo. Entonces no fue solo una mirada ideológica, fue práctica. Porque cuando vienen estos problemas necesitamos una Argentina que se ponga de pie a partir de producir y darle valor agregado a todo lo que tenemos”.

Poner en marcha la plataforma del Frente de Todxs

“Queremos poner en marcha esa plataforma de gobierno. Esa que nos llevó a ser elegidos en 2019. La pandemia le jodió la vida a miles de argentinas y argentinos, les complicó los proyectos de empezar una carrera, terminarla, arreglar la casa, cambiar el auto…al gobierno le pasó lo mismo. Las ideas que teníamos de cara a estos años se vieron trastocadas porque debimos salir en una Pandemia global a buscar respiradores, camisolines, jeringas e iniciar una cuarentena temprana porque el sistema hospitalario no iba a dar abasto. Necesitamos tiempo para construir hospitales modulares y poner en valor los hospitales que el macrismo suspendió. Entramos a la Pandemia con un país fundido, sin crédito…porque se lo fugó Macri en cuatro años. Por eso duele cuando vemos que se iba a dormir y a ver Netflix. El FMI le dio un préstamo millonario sin preguntarle qué iba a ser. Cada argentino o argentina que ha ido a un banco a pedir cualquier tipo de crédito sabe lo que cuesta acceder”.

“Tuve la suerte de conocer muy bien a dos presidentes. Y hay algo que puedo decir: no se puede gobernar la Argentina yéndose a dormir a las 19 horas y eso no puede volver a pasar. No puede ser que esto ocurra y cuando ocurre es porque hay una complicidad con los medios de comunicación. Fue el fracaso de la lógica de los medios y Macri pensar que se podían llevar puesto todo así nomas y que la gente no iba a articularse y a buscarse y que nosotros no íbamos a poder generar una unidad, con una dirigencia que fue madura y supimos hacerlo porque la gente nos eligió para eso y por eso”.

“Hace unos días recordamos los bombardeos a Plaza de mayo y quiero ser muy claro. Resulta que los bárbaros somos nosotros que estábamos debajo de los aviones y los civilizados son quienes tiraban las bombas. Son raras las formas que tienen de recordar algunos medios de comunicación”.

“En honor a esos argentinos y argentinas que estaban yendo a trabajar o haciendo sus cosas y fueron victimas de bombas y odio político tenemos que seguir trabajando por consolidar la justicia social. Tenemos que tener memoria para comprender ese comportamiento que busca suprimir, estigmatiza, y tiene como objetivo decirnos que no podemos”.

“Buscan quebrar la autoestima de la gente, del pueblo. Nos quieren convencer de que no podemos hacer las cosas bien, por eso nos pasó lo que nos pasó con las vacunas hasta que The Lancet publicó lo que publicó sobre la Sputnik. Tuvo que venir una revista extranjera …”.

Los egos en la política a mi entender son una mochila muy pesada que te dobla la espalda y te deja de rodillas”

Tenemos que consolidar una victoria electoral pero más que nada tenemos que saber dónde vamos y que queremos”

“Sino piensen lo que pasó en 2017 cuando creyeron que porque habían ganado una elección tenían un cheque en blanco e hicieron cualquier cosa. Ganar por ganar no sirve. Ganar y cumplir: para lograr que la gente viva mejor, para eso nos eligen. Nadie puede solo de esto vamos a salir entre todos y todas. Vamos a volver a ser felices como dijo la compañera en La Plata”.