Máximo Kirchner y los mensajes para los propios en el cierre del Congreso del PJ bonaerense

Máximo Kirchner exigió que se avance con la implementación de una suma fija porque "la gente tiene urgencias" y envió un mensaje a los sindicalistas que se oponen a esa medida al afirmar que "no se trata de ver quién la tiene más larga entre uno y el otro".

Tras advertir sobre la difícil situación social del país, el diputado nacional del Frente de Todos remarcó que "el peronismo no puede mirar para otro lado cuando estas cosas suceden".

"Todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija, pero lo que uno le pide con toda humildad a los compañeros de los sindicatos, a la CGT, es que nuestra gente necesita una mano ahora, necesita una mano ya, para enfrentar los abusos del poder económico que vemos reflejados en los precios", subrayó el hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Las definiciones más fuertes de Máximo Kirchner

"De poco servirá si la amplitud sino hace que la decisión de un pueblo de querer vivir de manera mas digna se concrete. No es más que eso, el pueblo quiere mayor dignidad. Hoy, con 40% de pobreza y 6 % de desoacupoin resulta más que obvio que hay compañeros que tienen un recibo de sueldo, un salario en blanco que están por debajo de la línea pobreza. El peronismo no puede mirar para otro lado cuando esas cosas suceden".

"Es hora, y entiendo, y entiendo también muchas veces cuando algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la patiraria que la suma fija, y tienen razón, tienen tanta razón que fue con el gobierno de Nestor Kirchner allá por el 2003/2004 que volvieron las paritarias a la Argentina, miren si no sabremos que es mejor la paritaria que la suma fija. El problema es que nuestra gente tiene urgencias entonces lo que uno le pide con toda humildad a los compañeros de los sindicatos y de la CGT que más allá de que todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija nuestra gente necesita una mano ahora, necesita una mano ya, para poder afrontar los abusos del poder económico que vemos refelejados también en los precios".

"Sería bueno y todavía no logramos, quizás un día lo logremos que las autoridades del FMI le expliquen no a la dirigencia argentina, no al peronismo, sino a los habitantes de la Argentina por qué prestaron la cantidad de plata que prestaron y como evaluaron que ese dinero iba a ser devuelto. Y si no han podido explicarlo hasta ahora es porque la plata que le dieron a Mauricio Macri no fue para mejorar el desarrollo de la Argentina, no fue para que nuestro país invirtiera en más y mejor innovación tecnológica. No fue para que pudiera generar un complejo logístico que realmente volviera más competitivo a sectores de la industria. Fue para la timba financiera y para ver si un inútil ganaba una elección. Y pasó que ni siquiera con 50 mil millones dólares pudo ganar la elección".

No podemos seguir enfrentándonos en los sectores populares. Tiene que detenerse la pelea entre los compañeros que tienen un sueldo en blanco y un plan"

"Aquellos que piensan que los argentinos y argentinas que quizá hoy cobran un plan no quieren trabajar, están más que equivocados. Nuestra Argentina quiere trabajar. Hay que darle la oportunidad de poder desarrollarse. No podemos seguir enfrentándonos en los sectores populares. Tiene que detenerse la pelea entre los compañeros que tienen un sueldo en blanco y un plan. La clase media no puede enojarse con los que llegan quizás a la mitad del mes con un plan. Tienen que estar juntos. El problema no es el que cobra un plan. El problema no es el compañero que tiene un trabajo en blanco. El problema son los cien vivos que se quieren llevar puesto un pueblo dividiéndolo en su base".

También recordó que Larreta y Bullrich fueron parte de la Alianza

"La Argentina que explota el 19 y el 20 de diciembre de 2001 era una Argentina que por ejemplo tenia su areolinea de bandera privatizada. Aerolineas Argentinas estaba privatizada el 19 y el 20 de diciembre de 2001. YPF, 19 y 20 de diciembre de 2001, privatizada tambien. Aguas Argentinas y miren si aca en La Matanza conoceraán a los señores de Aguas Argentinas que tenian planificado llevar el agua y las cloacas de donde hoy esta para el año 2020. que seguramente hubieran enocntrado la excusa de la pandemia para seguir sin hacerlas, tambien privatizada. la Argentina no estalló con esas empresas que hoy quieren echarle la culpa del estado de las cosas, en manos del Estado. La Argentina del 2001 estalló con esas empresas en manos del sector privado y que de poco a parte le servian a la gente que ya ni podrían utilizar los aviones porque habia dejado de volar al interior del pais".

"La responsabilidad que tenemos requiere un debate sano y un programa. Yo lo escuchaba recien al compañero congresal que queremos utilizar esa ley que hizo Cristina, las PASO dentro del peronismo. Y la verdad es que a mi como presidente de bloque me tocó en el 2021 cuando hubo un proyecto de ley que las quería suspender decirles no, no. finalmente aun teniendo PASO en el 2021, no las utilizamos. Yo les quiero decir lo que pienso. Es un instrumento, es como la guitarra, depende quien la agarre suena bien o suena mal. Entonces creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista lo mejor es tener una buena partitura. Y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por PASO o por síntesis se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023. Es la mejor manera para nuestro espacio salde las discusiones".

Para no depender tanto de las virtudes del guitarrista lo mejor es tener una buena partitura"

Además se refirió a los y las jóvenes, a quienes hay que contarles que el peronismo es la mejor opción para el país. "No sé trata solo de contarles sobre los fusilamientos, no solo contarles sobre el 24 de marzo de 1976, no solo contarles sobre el 2 de abril de 1982, o el 10 de diciembre del 83, sino también contarles del 19 y el 20 de diciembre de 2001, contarles del 25 de mayo de 2003, y de lo que un pueblo como el nuestro puede hacer cuando tiene dirigencia que realmente esta dispuesta a represenatrla".