Máximo puso primera: elogios para "Wado", banca a las PASO y por qué CFK no sería candidata

Máximo Kirchner rompió el silencio. El diputado nacional brindó su primera entrevista después del atentado a Cristina Fernández de Kirchner y analizó el fragmentado presente del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Del "peronismo no tiene candidatos" de cara al 2023, las críticas a "la presidencia de Alberto Fernández", los dardos a la oposición y los llamativos elogios a Eduardo "Wado" de Pedro.

"Si quieren que haya elecciones, las habrá; paso, no paso; internas dentro del peronismo si no hay paso. Todas las herramientas que quieran. Nosotros creemos siempre en la participación y en la construcción de las mayorías. Este es un espacio político peronista", declaró el diputado nacional en diálogo con Radio El Destape, al tiempo que recordó con ironía: "Nosotros en 2019 por pedido de Alberto Fernández desistimos de participar en las PASO de San Martín y Hurlingham para colaborar con la unidad. Por ahí no se acuerdan, pero nosotros sacrificamos el trabajo que teníamos hecho en dos municipios".

La alusión no fue casual. Cabe recordar que, por ese entonces, ambos distritos estaban en manos de dos hombres muy cercanos al primer mandatario, que luego ocuparon espacios clave en su Gabinete: Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis. "Siempre hemos competido, pero el punto es que nosotros (por La Cámpora) traemos una experiencia del 2015 en la que el peronismo perdió casi cuarenta diputados nacionales. Que fueron los que permitieron en algún punto el desarrollo de ciertas políticas", recordó.

"No sé qué pasaría si no hay paso. Escucho a muchos decir que lo complicaría a Macri y no. No complica a nadie. La gente va y vota. Lo que nosotros sí creemos es que tiene que haber menos espacio entre las PASO y las generales, porque sino te pasa lo que pasó en el 2019: el daño que hizo Mauricio Macri fue terrible. La Argentina perdió en ese período 20 mil millones de dólares. No fue la fuerza política la que creía el dólar tenía que estar a sesenta pesos, fue Alberto Fernández. Nuestro reclamo era por qué no le pediste que pusiera un tope de (compra) de doscientos dólares, como lo terminó haciendo el 28 de octubre, y le dejaste entre agosto y octubre hacer cualquier cosa. Fue bochornoso", disparó.

"Wado", ¿el candidato de Máximo?

Máximo reforzó la idea de una competencia interna del Frente de Todos y desalentó así los rumores de eliminación de las PASO. "En la competencia ganás o perdés, no hay empate. Hay que ver también una PASO a nivel nacional como Gobierno. No te olvides de que Macri fue a PASO en el 2015, no en el 2019", recordó. "¿Entonces vos planteás que Alberto tiene que ser el candidato?", indagó Roberto Navarro. El silencio se impuso por primera vez en todo el mano a mano. "Digo que para un oficialismo que su presidente vaya a PASO con otros competidores es, por lo menos, extraño".

Pese a que insistió en que aún no ve a ningún candidato de cara al 2023, el líder de La Cámpora ponderó el perfil de Eduardo "Wado" de Pedro y lo posicionó como uno de los posibles "presidenciables". "Wado es muy capaz. Se trabaja muy bien con él. Es un buen militante, laburante, camina, tiene buen criterio y tiene una edad interesantísima: tener 45, 50 años para ser presidente es una buena edad".

"Estas ideas que promueven Macri o Patricia Bullrich generan lo que va a sucedernos a muchos de los argentinos y argentinas que queremos que le vaya bien a nuestro país que será no votarlos. Buscaremos la mejor opción en PASO, en generales y, si hay segunda vuelta, segunda vuelta. Hoy por hoy no hay candidatos del peronismo. Alberto creo que ha dicho que sí. Por lo que he leído Massa ha dicho que no y creo que Cristina tampoco va a ser, así que habrá que ver", anticipó.

"No creo que Cristina sea candidata"

"El desgaste es muy grande de una presidencia. El esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho incluso el esfuerzo de ceder, ¿no? Cuando era naturalmente la candidata a presidenta y seguramente hubiera ganado. Pero bueno. También ese ataque formidable sobre su figura por parte de los medios de comunicación y de propios integrantes del Frente de Todos la llevó a tomar una decisión que ella lo sabe y a mí entender fue equivocada. Pero en términos reales se ganó, que era lo que había que hacer. Pero en términos políticos, por capacidad, le lleva unos cuántos cuerpos de distancia".

"Se hizo un buen trabajo durante la pandemia"

"El trabajo durante la pandemia fue un buen trabajo y se ha dicho. No había respiradores, no teníamos crédito internacional porque el macrismo había hecho papa todo el financiamiento. Se deliró 44 mil millones de dólares que no trajeron ni el gasoducto que se comenzó ahora, ni la planta de GNL que YPF está acordando; no capitalizó el país. Dejó al sistema de salud no sólo sin Ministerio, sin respuestas. Hubo que organizarlo. Se hizo de manera correcta. Claro que fue algo tremendo para un montón de personas el no poder salir, ni poder moverse. La pérdida del trabajo, fue letal".

Sobre "Wado" de Pedro: "Es muy capaz. Se trabaja muy bien con él, es un buen militante, laburante. Camina, anda. Tiene una edad interesantísima para ser presidente, es una buena edad".

"Yo creo que el candidato (de la oposición) va a ser Larreta"

"Creo que se van a pelear ahí, pero el que tiene posibilidades electorales reales es Larreta a mí entender. Después hay que ver si le dan ganas de independizarse un poco o le pierde el miedo a Macri. Bullrich no, sería muy malo para el país. Seguro hay gente que la quiere votar. Pero lo veo más a Larreta".

El avance de la derecha de cara al 2023

"Cuando veo a los compañeros y a las compañeras más preocupados por ocupar algunos lugares y no lo que se está generando y puede suceder, hay que estar más atentos a este tipo de cosas. Estas formaciones de ultra derecha que aparecen y proponen dolarizar la economía, por ejemplo, ya sabemos cómo termina. Obviamente, operan sobre el paso del tiempo y sobre el ser los dueños del 80 por ciento de lo que se ve".

El atentado a CFK: cómo se enteró y qué le dijo a sus hijos

“Yo me había ido a comer a la casa de unos buenos amigos y ni bien llegué a los 5 o 10 minutos me suena el teléfono, veo que es el secretario de Cristina y, digo, bueno, lo atiendo en un ratito porque justo estaba en el medio de una charla. Había llegado a las 10 de la noche. Luego llamaron a otro teléfono… no es el país en el que uno quiera vivir”.

"El viernes estuve en el cumpleaños de una de mis hijas y estaba Cristina. No le preguntaron nada. Esto que quisieron instalar los medios hegemónicos de que el agua era de juguete nos permitió que los chicos piensen eso y no se den cuenta de lo grave que fue. Ellos creen que a su abuela la apuntaron con una pistola de agua".