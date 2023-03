Mayo, el mes clave para el FdT: CFK, Alberto, la carta de Massa y el avance de Scioli

Habrá que esperar hasta mayo para tener más definiciones sobre las candidaturas, en esa época comenzará la campaña señalaron a BigBang desde Casa Rosada. En 2019 la fecha fue el 18 de mayo, ese sábado Cristina Fernández de Kirchner nominó a Alberto Fernández. La expectativa entorno a la eventual candidatura del presidente sigue siendo una de las incógnitas. No será develada hasta último momento, cuando deban conformarse las listas para lo único definido: habrá Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Mantener el suspenso es la vía para sostener el poder y la fórmula para incidir en un próximo Gobierno continuador de la gestión del Frente de Todos. En los Estados Unidos se conoce como la teoría del “pato rengo”, lame duck en inglés, a los dos años posteriores al segundo período presidencial. Allí no puede ser reelecto y los condicionamientos para esos 24 meses siempre están presentes. No es el caso de Alberto Fernández, pero si anunciara su resignación a postularse cancelaría buena parte de su caudal político. Nadie puede negarle a Alberto Fernández jugar esa carta señalan en su entorno. “¿Porqué habría de ceder?”, interrogan desde un despacho cercano. “Si eso sucediese instantáneamente se licuaría su poder”, agregan.

La posibilidad cierta de competir con otros dirigentes del espacio en las PASO plantearía una por lo menos "extraña y compleja" realidad. Su tránsito por el sillón de Rivadavia le da un saldo positivo y lo habilitaría para figurar en una boleta y ser competitivo. Como primus inter pares y una reelección habilitada por la Constitución, el mandatario merece tener una chance. Por lo menos para enfrentar a competidores de la coalición.

Para un ex miembro del Gabinete “ninguno dice nada y sale cualquier cosa menos lo que efectivamente dicen”, en referencia a las incógnitas de Alberto, Cristina y Massa. También abona a la idea de Balcarce 50, lo dice cruelmente. Para este interlocutor les queda doce semanas intensas, que pueden ir increscendo. Cada parte retrucará lo que diga la otra, un ping pong entre los cercanos al Presidente y los de la Vicepresidenta. Por eso, la única salida posible son las PASO.

En esa fecha se acabarán las discusiones pues no habrá más tiempo. Asimismo, descree completamente en la vía de acordar un aspirante, “como muestra tenemos a Alberto, que salió por consenso y así nos va” concluye. La credibilidad frente a la sociedad también ha perdido valor pues mientras por un lado trataban de sostener acuerdos en la superficie estos tenían poco sustento por debajo y terminaban colisionando esas diferencias. “No hay candidato único, hay que resolverlo en primarias y dirimir quien es el mejor o la mejor”, finalizó.

La vicepresidenta en Río Negro no dió señales concretas en su discurso de poco más de 90 minutos sobre su futuro político. Aunque consignan las crónicas una frase significativa al culminar el acto. Allí, en el predio y frente a los militantes que no pudieron ingresar al recinto dijo: "No importa el lugar que uno ocupe, nunca en mi vida los voy a abandonar".

El operativo clamor por la candidatura de Cristina Kirchner debe salvar el principal obstáculo: la propia Cristina. Los dirigentes referenciados en ella mantienen viva la llama que alimenta su retorno por tercera vez al sillón de Rivadavia. Todas las especulaciones previas a su definición son meras conjeturas, su ausencia o presencia en la boleta es lo que marcará la cancha a sus probables adversarios.

Mientras tanto, el único postulante firme hasta hoy es Daniel Scioli. Continúa su actividad como embajador en Brasil durante la semana y la recorrida en el país sábados y domingos. En los últimos días se vieron afiches con su foto con la frase “contá con nosotros”. Los imprimió y mandó a colocar el ex intendente de Avellaneda Cacho Álvarez. Amigo del embajador, identificado en la agrupación la Juan Domingo. “Cacho siempre fue sciolista” señalan desde el entorno del exgobernador.

Sergio Massa acumula acciones hacia una postulación condicionada por los resultados económicos que pudiera conseguir. La semana pasada en el banco Nación realizó el lanzamiento del Índice Crianza ante un auditorio colmado que lo aplaudió fuertemente en el cierre. Exigió a la Corte Suprema para que adopte ese número mediante una acordada para sistematizar la actualización de las deudas a las familias monoparentales por parte de sus ex cónyuges. Si bien aclaró que nada tenía que ver esa iniciativa con la actualidad que atraviesan los Supremos, sólo al nombrarlos puso sobre la palestra al Poder Judicial que así recibió otra cachetada. Ni Cristina, ni Alberto le ponen piedras en el camino, conscientes que es una carta que pueden ambos todavía.

La vocera Gabriela Cerruti respondió que “Alberto es kirchnerista” el jueves, después de algunos escarceos protagonizados con Andrés Larroque. El lunes pasado, Axel Kicillof en la apertura de sesiones se reivindicó peronista. “Eso está perfecto”, comentó un dirigente bonaerense cercano a la vicepresidenta a este medio y agregó que “el Kirchnerismo es la etapa del peronismo de este tiempo, Cristina se reivindica peronista”. Además, indicó que “dentro de 50 años el kirchnerismo pasará y habrá otro ismo que represente al peronismo. El hilo histórico de ellos es el Peronismo

¿Es la derecha, estúpido?

Parafraseando la frase de Bill Clinton sobre la economía, la posibilidad de ganar elecciones con un 60% de inflación están latentes. Para ello el Frente de Todos cuenta con la candidatura de Axel Kicillof los votos del Norte Grande y del Sur del país. En la Provincia de Buenos Aires el gobernador tiene hoy el 38% de los votos según el consultor Artemio López. Esta cifra aporta el 50% de los sufragios a nivel nacional para el oficialismo.

También asume imprescindible la recuperación del salario real, a través ya sea de una suma fija, aumentando jubilaciones y AUH. El control sobre el valor de los alimentos que alcanzó el 120% anual de incremento. Hoy el salario promedio de los trabajadores registrados es de $ 153.000 y la línea de la pobreza para un hogar conformado con 3 o 4 personas es de $ 165.000.-.

Hoy, a 40 años de la democracia, en Argentina parece que los tres poderes del estado no funcionan"

Una campaña electoral requiere la elaboración de un discurso claro, ya sea por la positiva o por la negativa. Mostrar lo realizado y enumerar las acciones hacia el futuro que se pretende alcanzar. Propuestas de un horizonte y una utopía superadora. Alberto Fernández plantea eso; “logramos en estos cuarenta años alcanzar la utopía de la Democracia y ahora vamos por la utopía de la justicia social”.

En otra vereda, las palabras de Cristina en Río Negro pusieron en dudas la consistencia de esta Democracia, planteada como tal en lo formal pero inconsistente en lo real. “Hoy, a 40 años de la democracia, en Argentina parece que los tres poderes del estado no funcionan", dijo.

Un ministro con diálogo constante con Alberto y Cristina se confesó con este portal acerca de las chances electorales. Marcó la exigencia de ordenarse para ganar y su accionar personal en el gabinete donde siempre trabajó por la unidad. También concluyó que conociendo el paño como lo conoce, no ve posible torcer el brazo de la vicepresidenta para hacerla cambiar de opinión y hacerla competir nuevamente.

Un poco de orden por favor

El desarrollo de las acciones en Rosario mereció la coordinación de 6 ministerios y contó con la coordinación de Agustín Rossi. La recuperación de la iniciativa política marcando la agenda y moviendo las piezas es imprescindible para mejorar el perfil del Gobierno y se nota en esos desplazamientos

Así destacan en Rosada la actividad desplegada desde su llegada a la Jefatura de Gabinete. A diferencia de Juan Manzur prefiere reuniones personales, al estilo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El ex titular de la AFI trabajó para acomodar la situación y para acompañar a su provincia, Santa Fe, a la intendencia de Rosario y a los rosarinos. A pesar de las diferencias políticas que lo separan del gobernador Omar Perotti, cuya lista enfrentó en las elecciones de 2021, se abocó al diálogo tanto con el mandatario provincial como con el intendente rosarino Pablo Javkin.

En el ámbito interno Rossi articuló en diálogo con el presidente Alberto Fernández, la vocera Gabriela Cerruti, los ministros Jorge Taiana (Defensa), Aníbal Fernández (Seguridad), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Juan Carlos Otero (Unidad de Información Financiera).

En charla durante el fin de semana pasado con el mandatario y la portavoz definieron las medidas. Luego estos últimos definieron el formato de su transmisión que se realizó el martes a las 12.25 hs. La palabra de Fernández fue prácticamente transmitida en Cadena Nacional, a pesar de no haberla y mostró un cambio en la actitud del gobierno, cuya voz cantante hasta ese momento era la de su homónimo Aníbal.

La llegada de la primera tanda de gendarmes de la mano de su jefe en un acto junto al intendente Javkin puso en valor la acción directa en el territorio y la recepción pareciera ser también favorable.