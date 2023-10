"Me aclaró algunas cosas": los detalles de la charla telefónica de Bullrich con Macri, tras el apoyo a Milei

Luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Mauricio Macri, ni lento ni perezoso, comenzó a coquetear con Javier Milei tras ver que el candidato de La Libertad Avanza había reclutado un 30% de los votos ganando completamente las elecciones y hasta se olvidó por un momento que desde su partido, debía ayudarla con la campaña a Patricia Bullrich. Entre sus dichos, los mensajes y las llamadas con el ahora novio de Fátima Florez, la interna en el PRO ardió por nada más ni nada menos ver ¡con quién se queda el ex Presidente!

Es que mientras la ex Ministra de Seguridad se pelea con uñas y dientes contra Milei para poder ser la próxima Presidenta de la Nación, desde su propio partido le tiran tierra dando a entender que si ella no gana, estaría bueno poder aliarse a la ultraderecha. Y es que los cálculos son simples: desde Juntos por el Cambio ven un panorama difícil en las elecciones, entonces ante una victoria de LLA, pensarán unirse con ellos para generar un Gobierno ultra ultraderecha.

Hace dos meses, Macri confesó haber tenido llamadas y mensajes con Milei y el candidato de LLA aseguró que en caso de ganar las elecciones, le gustaría que el ex Presidente forme parte de su partido. Todo esto, mientras Juntos por el Cambio también intenta dar pelea… Como si fuera poco, en las últimas horas se volvió a embarrar la cancha del PRO.

“Vamos a ganar las elecciones”, dijo Mauricio, pero tras ello agregó: “Pero en caso de que eso no pase y gane él (Milei) las elecciones, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso para que Argentina deje atrás este sistema tramposo en el que estamos atrapados”.

Y esas declaraciones no fueron del agrado de Bullrich, que en diálogo con Urbana Play tras escuchar lo dicho, aseguró: “Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así. Cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento de discutirlo”. Aun así, indicó: “Discutiré con Mauricio sobre por qué hace una definición de este tipo, en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente”. ¿La interna del PRO está que arde?

Sin dudas que eso no quedó ahí. Al rato, la candidata constató que finalmente levantó el teléfono y llamó al ex presidente de Boca, que con palabras formales se lavó las manos para quedar bien con los dos y apaciguar, de alguna u otra manera, las aguas. "Acabo de hablar con él, somos nosotros los que tenemos el poder político en la Argentina, los que vamos a ganar en esta elección. Me aclaró que lo dijo en muchas oportunidades y en una repregunta dijo que de suceder habría que tener un reciprocidad", manifestó en Radio Rivadavia.

De esa manera, dio a conocer las palabras de Macri que sin dudas quisieron ser de aliento para borrar todo lo anteriormente dicho tras estar a 18 días de las elecciones generales. "Me aclaró que somos nosotros los que tenemos el poder político, los que tenemos gobernadores, intendentes y el camino es que Juntos por el Cambio es la única opción en la Argentina".

En la misma línea, confesó que se sintió ofendida por las palabras del líder de Juntos por el Cambio porque entendió que no era el momento para dar ese tipo de declaraciones. Aun así, creyó en las respuestas de Macri y le echó la culpa a los medios de comunicación por “tergiversar lo dicho”. "Hablé con él, me dijo que había insistido en que Juntos por el Cambio iba a ganar. Le dije que nosotros planteamos que la gran diferencia que tenemos para hacer la oposición es que tenemos el liderazgo y poder político para cambiar el país".

Asimismo, fue consultada por si justamente lo que más le molesta de esta interna es que sea con el candidato del cual está más que enfrentada a tal punto de que lo llevará a la Justicia por dar “falsos testimonios”. Sobre eso, aclaró que denunciará “penal y civilmente” a Milei por acusarla de “poner bombas en jardines de infantes”. Y añadió: "Dice que hago operaciones y yo no hago. Ahora dice cualquier cosa, que le queríamos matar los perros, es un delirio total y absoluto. Fue muy grave lo que dijo. Le estoy metiendo una denuncia penal y civil, en una hora. No voy a aceptar que un señor mienta y le meta en la cabeza a la gente una mentira".

Aun así, no dejó títere con cabeza y disparó para todos lados. Le tocó a Macri, a Milei y también a Sergio Massa. “Le pido al candidato oficialista que baje un poquito los humos porque es un desastre como ministro de Economía. Estamos ante una crisis terminal, estamos en una situación que nos lleva a una hiperinflación", sin hacer alusión de que la hiperinflación se causó por la deuda millonaria con el Fondo Monetario Internacional que planteó el ex Gobierno.